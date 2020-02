Oha, viel mehr zu denken bleibt nicht, wenn der Abspann der „Tatort“-Episode namens „Monster“ – endlich – beginnt. Denn der Titel trifft die Handlung genau: Sie ist monströs. Drehbuchautor Jürgen Werner hat einen haarsträubenden Plot entwickelt, der von einer Reihe sehr spezieller Charaktere bestimmt wird: von dem seit jeher verhaltensauffälligen Zyniker und Kommissar Peter Faber (Jörg Hartmann) sowie dem Psychopathen und Kindermörder Markus Graf (Florian Bartholomäi). Letzter war schon in Dortmunder Folgen aus dem Jahr 2014 zu sehen und strapaziert damit das Gedächtnis der Zuschauer. Dazu gesellt sich eine verstörte, aber auch unheimliche junge Frau, die als Kind missbraucht wurde (Luisa-Céline Gaffron). Indes: Den Schauspielern ist kein Vorwurf zu machen, sie füllen ihre anspruchsvollen Rollen tadellos aus.

Ausgangspunkt der „Monster“-Folge (Sonntag, ARD, 20.15 Uhr) ist der gewaltsame Tod eines Mannes. Die Täterin hat blutüberströmt auf die Polizei gewartet und will nur mit Faber sprechen. Es zeigt sich, dass der Tote ihr Peiniger war und nicht ihr erstes Todesopfer. In ihren Rachefeldzug ist auch Markus Graf verwickelt, wie sich bald herausstellen wird. Er hat – wie in jenen Folgen von vor sechs Jahren geschildert wird – Fabers Frau und Tochter getötet und will ihn in den Selbstmord treiben. Schon diese Handlungsstränge allein sind für einen Psychothriller recht vielschichtig, doch damit begnügt sich Werner nicht: Das Kind eines Kommissars wird entführt und im Internet versteigert. Die Mutter ist heroinabhängig und wird von Graf mit Stoff versorgt.

Es gibt Verfolgungsjagden und eine spektakuläre Begegnung auf einem Hochhaus. Fabers Kollegin Martina Bönisch (Anna Schudt) sieht sich genötigt, sich als Staatsanwältin auszugeben, um sich eine Unterschrift zu erschleichen. Es gibt abseitige Rollenspiele im Kommissariat und aufgesetzte Dialoge mit Sätzen wie „Niemand sagt, dass Rechtsstaat einfach ist. Manchmal ist er einfach nur beschissen.“ Gewiss, und niemand sagt, dass jede neue „Tatort“-Folge sehenswert ist.