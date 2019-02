Originell ist das Drehbuch allemal: Es bricht mit „Tatort“-Gewohnheiten. Es erfreut sich an sich selbst. Es bedient sich der Idee anderer, ohne daraus einen Hehl zu machen, wie der Titel zeigt: „Murot und das Murmeltier“ (Sonntag, ARD, 20.15 Uhr) übernimmt die Grundidee der US-Kino-Komödie „Und täglich grüßt das Murmeltier“ (1993): Die Hauptfigur (dargestellt von Bill Murray) durchlebt denselben Tag immer wieder, bis er bereit ist, seinem Leben eine andere Wendung zu geben.

Autor und Regisseur Dietrich Brüggemann lässt LKA-Ermittler Felix Murot (Ulrich Tukur) ein und denselben Tag mit ein und demselben Verbrechen wieder und wieder erleben. Murot wird gerufen, weil in einer Bank Geiseln genommen wurden. Was wie reine Routine wirkt und was Murot mit spektakulärer Lässigkeit angeht, gerät buchstäblich zum Albtraum: Murot kommt um, wacht wieder auf, um die Geiselnahme noch einmal zu erleben, einmal, mehrmals. Weil er sein Gedächtnis nicht verliert, beginnt er sein Verhalten zu verändern. Er experimentiert mit verschiedenen Reaktionen auf die immer gleichen Ereignisse. Das ist abwechslungsreich und amüsant; der Fall wird gelöst, auch wenn man es anfangs kaum glauben mag.

Mit Murot kann man’s machen. Diese Episode ist nicht der erste sogenannte „Experimental-Tatort“ aus Wiesbaden. Wer einen klassischen Krimi nach Whodunit(Wer war es)-Strickmuster erwartet und sich erwünscht, wird enttäuscht und vermutlich nicht bis zum Ende durchhalten. Alle anderen können sich an Brüggemanns skurrilen Einfällen und einem hervorragenden Ulrich Tukur ergötzen.