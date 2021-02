Das Ermittlerteam um Karin Gorniak (Karin Hanczewski, links), Peter Michael Schnabel (Martin Brambach) und Leo Winkler (Cornelia Gröschel) stellt fest, dass es sich bei dem Opfer auf der Landstraße nicht um eine Kinderleiche, sondern um eine Attrappe handelt. (Hardy Spitz / dpa)

Der Fall wird im aktuellen „Tatort“ aus Dresden fast zur Nebensache. Im Zentrum der Geschichte von Autor Christoph Busche (Regie: Isabel Braak) steht eine wichtige Botschaft: Die Polizei und der Rettungsdienst haben es nicht leicht, arbeiten zu viel, finden kaum Schlaf und sind im Dienst nicht selten großen Gefahren ausgesetzt.

So ist in „Rettung so nah“ das halbe Polizeipräsidium erkältet und wirft mit Taschentüchern um sich, was in Zeiten von Corona kaum mit anzusehen ist. Kommissarin Karin Gorniak (Karin Hanczewski) ist so fertig, dass sie während des Dienstes auf ihrem Schreibtisch einschläft. Da bekommt sogar die sonst so kühle Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) ein bisschen Mitleid mit ihrer Kollegin. Doch für Erholung bleibt keine Zeit: Rettungshelfer Tarik Wasir wurde bei einem Einsatz mit einer Plastiktüte erstickt, als er kurz allein zum Rettungswagen ging, während seine Kollegin Greta Blaschke (Luise Aschenbrenner) eine verletzte Obdachlose versorgte.

Mehr zum Thema Des Wahnsinns bunte Beute „Tatort“-Kritik: „Tödliche Flut“ Die Kommissare Falke und Grosz ermitteln auf Norderney den Tod eines Anwalts. In die Ermittlungen mischt sich mit zunehmendem Eifer die Journalistin Imke Leopold ein, ... mehr »

War der Angriff zufällig? Oder ist Wasir Opfer einer gezielten Falle geworden? Bei den Ermittlungen zeigt sich: Angriffe auf Rettungskräfte gehören mittlerweile zum Alltag der Helfer. Jeder hat seine ganz eigene Geschichte zu erzählen. Spätestens als kurze Zeit später aber ein weiterer Rettungswagen der gleichen Wache angegriffen wird, ist klar: hier hat es jemand auf ganz bestimmte Sanitäter abgesehen. Aber wer? Und was hat er für ein Motiv?

Insgesamt erfüllt der Dresdner „Tatort“ die Erwartungen an eine solide Sonntagabendunterhaltung. Mehr aber auch nicht. Zu Lachen gibt es wie immer wenig. In Dresden wird ernsthaft ermittelt, anders als in Münster bleibt hier keine Zeit für Späße.