Der „Tatort" aus Münster ist diesmal eher ein vorhersehbarer Krimi mit dürftiger innerer Logik (picture alliance/Thomas Kost/WDR/dpa)

Was wäre der „Tatort“ aus Münster ohne Thiel und Börne? Nichts, dürften Fans der Reihe erwidern. Der neue Fall („Spieglein, Spieglein“, Sonntag, ARD, 20.15 Uhr) macht schmerzlich bewusst, wie recht sie haben. Der Film wird getragen vom vertrauten Gekabbel seiner Hauptfiguren, die eigentliche Ermittlung scheint vor allem da zu sein, weil es ohne schließlich nicht geht. Ist ja immer noch ein Krimi.

Aber von vorn. Auf der Münsteraner Promenade wird die Leiche einer Frau gefunden, die Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann) zum Verwechseln ähnlich sieht. Als kurz darauf eine kleinwüchsige Tote, die sogar den Lieblingsschal von Professor Börnes (Jan Josef Liefers) Assistentin Silke „Alberich“ Haller (Christine Urspruch) um den Hals trägt, auf dem Seziertisch liegt, ist klar: Ein Mörder hat es auf Doppelgänger des Ermittlerteams abgesehen. Börne prophezeit einem ratlosen Kommissar Thiel (Axel Prahl): „Sie sind der Hauptgegner!“

Warum das Ganze? Das bleibt auch nach 90 Minuten einigermaßen rätselhaft. Es wirkt, als hätte sich Drehbuchautor Benjamin Hessler in das gagtechnisch natürlich einige Steilvorlagen liefernde Doppelgängermotiv verliebt und dann eher lieblos einen Fall drum herumgestrickt. Das Ergebnis ist ein vorhersehbarer Krimi (Regie: Matthias Tiefenbacher), über dessen dürftige innere Logik selbst Deutschlands beliebtestes Ermittlerduo nicht hinwegtrösten kann. Was bleibt vom Münsteraner „Tatort“ ohne Thiel und Börne? An diesem Sonntag ziemlich wenig.