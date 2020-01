Der Münchener Tatort mit den Kommissaren Leitmayr und Batic knüpft an die Geschehnisse des Olympiaattentats in München 2016 an. (Hagen Keller/BR/ARD/dpa)

Der „Tatort“ aus München beginnt mit einer Szene, die den Ton setzt für die kommenden anderthalb Stunden. Batic (Miroslav Nemec) und Leitmayr (Udo Wachtveitl) sollen Zeugen befragen. Ein Unbekannter hatte in einem Linienbus einen Kontrolleur erschossen, war danach abgehauen. Wer ist der Mann? Wie groß, wie alt? Ende 20, sagt der Erste, „so 19“ der Zweite, „keine Ahnung“ der Dritte. Alles ziemlich unklar also, und so lautet dann auch der Titel der neuen Folge: „Unklare Lage“ (Sonntag, 20.15 Uhr, ARD).

Wenig später wird der Täter vom SEK getötet. Wer er war, ist jetzt sicher – was er vorhatte, nicht. In seinem Rucksack finden die Beamten ein Funkgerät und viel Munition. Wollte der Schütze Amok laufen? Hatte er Komplizen? Batic und Leitmayr läuft die Zeit davon, Menschen geraten in Panik, auf Twitter schreibt die Polizei gegen Falschmeldungen an.

Dieser „Tatort“ erinnert nicht nur an das Attentat im Olympia-Einkaufszentrum von 2016, er knüpft an die Geschehnisse an. Es geht um den Versuch, etwas unter Kontrolle zu bringen, das sich nicht kontrollieren lässt, trotz aller Übungen, trotz aller Erfahrung. Und um die Errungenschaften der Technik, die die Polizeiarbeit gleichzeitig erleichtern und erschweren. Jungkommissar Hammermann blafft während dieser zehrenden Ermittlungen einen Kollegen an und sagt einen Satz, der auf diesen spannenden Film glücklicherweise nicht zutrifft. Er sagt: „Macht nichts, wenn's schnell geht.“