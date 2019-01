Im Fall um den toten Bergmann kommen sich die Kommissare immer wieder gegenseitig in die Quere. (picture alliance/Thomas Kost/WDR/ARD/dpa)

Ein ehemaliger Bergmann wird in der Nähe von Dortmund tot aufgefunden. Erschossen. Der Tote war Teil einer Interessenvertretung, die dafür sorgen soll, dass die Bergleute einer gerade geschlossenen Zeche vernünftig für ihre Arbeit entlohnt werden. Denn für viele von ihnen führt das Ende der Zeche in die Arbeitslosigkeit. Im neuesten Dortmunder „Tatort“ mit dem Titel „Zorn“ (Sonntag, 20.15 Uhr, ARD) versuchen die vier Ermittler Peter Faber (Jörg Hartmann), Martina Bönisch (Anna Schudt), Nora Dalay (Aylin Tezel) und Jan Pawlak (Rick Okon) durch Befragungen im Umfeld des Opfers herauszufinden, wer für den Mord verantwortlich ist. Denn das Opfer hatte nicht nur Freunde. Doch leider kommen die Kommissare sich dabei immer wieder gegenseitig in die Quere, was dazu führt, dass es nicht bei einer Leiche bleibt.

Jürgen Werner (Buch) und Andreas Herzog (Regie) schaffen es nicht, wirkliche Spannung aufzubauen. Viel mehr plätschert der Fall so dahin, ist insbesondere geprägt von vier Ermittlern, die jeder für sich der festen Überzeugung sind, alleine weiter zu kommen als im Team. Vor allem die Streitigkeiten zwischen Kommissarin Nora Dalay und ihrem neuen Kollegen Jan Pawlak scheinen eine langfristige Zusammenarbeit unmöglich zu machen.

Das Einzige, was den „Tatort“ und die Alleingänge der Kommissare positiv auflockert, sind eine amüsante Reiki-Erfahrung der von Rückenschmerzen geplagten Bönisch sowie die unkonventionellen Ermittlungsmethoden von Faber. Dieser gibt sich gerne auch mal als Saufkumpan oder Rechtsgesinnter aus, um das Vertrauen seiner Gesprächspartner zu gewinnen. Alles in allem gehört dieser „Tatort“ aber eher zu den schwächeren.