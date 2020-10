Sind sich nicht sicher, ob es sich um einen zweiten Mord handelt: Kommissarin Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher, v.l.n.r.), Kommissarin Tessa Ott (Carol Schuler) und Staatsanwältin Anita Wegenast (Rachel Braunschweig). (Sava Hlavacek /ARD Degeto /SRF /dpa)

Über Tote sagt man bekanntlich nichts Schlechtes, aber in diesem Fall handelt sich um einen Produktionstod von „Tatort“-Kommissaren, der früher oder später unausweichlich ist. Also: Es besser zu machen, als das Luzerner Ermittlerduo Reto Flückiger und Liz Ritschard, ist keine allzu große Kunst. Der „Tatort“ aus Luzern war bei den Zuschauern nicht sonderlich beliebt, der Rahmen konnte nicht überzeugen.

Nicht-fiktive Verbindung

Der Schweizer „Tatort“ wurde renoviert: Fortan wird in Zürich ermittelt, zwei Kommissarinnen haben die Aufgabe, die Täter und zueinanderzufinden. Tessa Ott (Carol Schuler) und Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) bekommen es in der ersten Episode „Züri brännt“ (ARD, Sonntag, 20.15 Uhr) mit einem Mordfall zu tun, der in Verbindung zu den nicht-fiktiven Opernhauskrawallen steht, die Zürich 1980 in Atem hielten. Es zeigt sich, dass das Todesopfer Augenzeuge von strafbaren Ereignissen war, die in Vergessenheit geraten zu sein schienen. Ott und Grandjean ermitteln unter den damaligen Akteuren, ein Freund von Ott ist verwickelt. Das sorgt für Komplikationen, auch im Ermittlerteam.

Erste Folgen sind eine Herausforderung: Die Zuschauer sollen die neuen Ermittler kennenlernen, aber auch mühelos ihrer Arbeit folgen. Die Drehbuchautoren Lorenz Langenegger und Stefan Brunner sowie Regisseurin Viviane Andereggen sind dem gerecht geworden, ohne eines von beidem zu vernachlässigen. Die Handlung kann fesseln, auch wegen der Rückgriffe auf reale Geschehnisse, es kommt zu überraschenden Wendungen, vor allem aber verfügen Carol Schuler und Anna Pieri Zuercher über Ausstrahlung. Ihr Zusammenspiel lässt sich gut an, obwohl das eine oder andere Klischee – Tochter aus gutem Hause gegen Überfliegerin – nicht nötig gewesen wäre. In Summe ist der Schweizer Auftakt vielversprechend.