Im "Tatort: Vom Himmel hoch" bauten die "netten" Brüder Martin und Mirhat Rojan (Diego und Cuco Wallraff) eine Drohne, mit der ein Terroranschlag verübt werden sollte. Ein realistisches Szenario? (SWR / Alexander Kluge)

Dieser „Tatort“überraschte. Wer anfangs dachte, dem Mord an einem Psychotherapeuten würde ein langatmiges Tätersuchspiel folgen, sah sich getäuscht. Nach 50, 60 Minuten verwandelte sich der Ludwigshafen-Krimi „Vom Himmel hoch“ in ein politisches Thrillerstück nach dem Vorbild von Serien wie „Homeland“ oder „Bodyguard“. Sogar einen echten Politaufreger gab es. Doch über allem stand die Frage: Könnte es einen Anschlag wie den im Film geplanten auch in der Realität geben?

Worum ging es?

Standen diesmal im Dienst der Terror-Abwehr: Lena Odenthal (Ulrike Folkerts, recht) und Johanna Stern (Lisa Bitter), seit dem Angang von Kopper (Andreas Hoppe) im Januar 2018 die "Tatort"-Ermittler(innen) in Ludwigshafen. (SWR / Sabine Hackenberg)

Am Anfang wähnte man sich eher beim „Tatortreiniger“ als im deutschen Premiumkrimi - so unfreiwillig komisch wirkte jene Szene, in der die Praxiskollegin den Boden wischt, während ihr ermordeter Partner Dr. Steinfeld ein paar Meter neben ihr in seinem Blute liegt. Der Psychiater war eine Koryphäe in Sachen Kriegstraumata. Er behandelte nicht nur amerikanische Soldaten, zum Beispiel bestürzte „Täter“ aus dem nahen Ramstein, sondern auch Angehörige und Opfer von Kriegseinsätzen wie das kurdische Brüderpaar Mirhat und Martin Rohan (Cuco und Diego Wallraff). Wer hatte mehr Grund, einen Seelenklempner zu töten?

Warum hatte der Dezember-Krimi „Vom Himmel hoch“ nichts mit Weihnachten zu tun?

Lena Odenthal (Ulrike Folkerts, links) begutachtete die Praxis, in der Psychiater Dr. Steinbach getötet wurde. Kriminaltechniker Peter Becker (Peter Espeloer, ebenfalls liegend, aber lebendig) und seine Kollegen suchten nach Beweismitteln. (SWR / Alexander Kluge)

Statt aufs traditionelle Fest spielte der Titel auf eine moderne himmlische Erscheinung an. Sie war in diesem Film für schwerwiegendes Leid verantwortlich. Und das unter Opfern wie Tätern. US-Soldatin Miller (Lena Drieschner) bediente über einige Jahre die Kamera bei Kampfdrohneneinsätzen. Sie nahm die Schuld am Tod vieler Unschuldiger mit in ihren Alltag. Auch das Leben eines der Rohan-Brüder wurde von Himmelskörpern aus Menschenhand zerstört. Bei einem Drohneneinsatz im Nordirak verlor der Mann seine kleinen Töchter.

Drohen tatsächlich Terror-Anschläge durch Drohnen?

Ermittlerin Johanna Stern (Lisa Bitter) glaubte, eine Spur gefunden zu haben - und brachte sich in diesem Krimi/Thriller selbst in große Gefahr. (SWR / Alexander Kluge)

Lange Zeit schaute man im Film den Rohan-Brüdern dabei zu, wie sie konspirativ mit selbstgebastelten Fluggeräten experimentieren. Ihr Ziel: der Besuch eines US-amerikanischen Staatssekretärs und Drohnen-Spezialisten, der sich mit dem deutschen Verteidigungsminister treffen will, sollte torpediert werden. Tatsächlich ist die Gefahr terroristischer Angriffe durch beispielsweise eine Bombe tragende Drohnen nicht von der Hand zu weisen. Die Geräte sind klein, flexibel einsetzbar und leicht zu beschaffen. Allein in Deutschland, so schätzt man, sind etwa 500.000 unbemannte Flugobjekte im Einsatz. Durchaus auch im Dienste des Menschen: So bringen Drohnen bereits Post und Pakete zu entlegenen Almen.

Gab es schon Anschläge mit Drohnen?

Lena Odenthal (Ulrike Folkerts, rechts) befragte Dr. Dietrich (Beate Maes), die sich mit dem Mordopfer eine Praxis teilte. Die Therapeutin gewährte der Ermittlerin Einblicke in die Psyche von Kriegstraumatisierten. (SWR / Alexander Kluge)

Im Westen glücklicherweise nicht. Doch Sicherheitsexperten rechnen damit. Auf Propaganda-Videos des IS waren im Internet Szenen zu sehen, in denen Terroristen mit Bomben bestückte Drohnen starteten. Einige der privat erwerblichen Fluggeräte können bis zu 10 Kilogramm und mehr tragen. In Deutschland werden mittlerweile viele Großveranstaltungen oder sensible Regionen wie Flughäfen gegen Drohnen geschützt. Doch das ist alles andere als einfach.

Welche Schutzsysteme gibt es?

Kommissarin Johanna Stern (Lisa Bitter) überprüfte merkwürdige Ereignisse in der Region Ludwigshafen, die anfangs nicht zueinander passen wollten. (SWR / Alexander Kluge)

Drohnen können per Radar, mit bewegungssensiblen Kameras, Mikrofonen oder auch GPS-Steuerungsdetektoren bekämpft werden. Allerdings ist kein einzelnes System zu 100 Prozent zuverlässig, da es von der Drohne beziehungsweise deren „Annäherungstechnik“ ausgehebelt werden kann. Kameras funktionieren unzureichend bei Dunkelheit und schlechtem Wetter, einige Drohnen sind sehr leise. Radar sendet selbst Wellen aus, die erkannt werden können. Mitunter fliegen Drohnen sogar, ohne dass sie durch ein Funksignal gesteuert werden. Forschungseinrichtungen und Sicherheitsfirmen arbeiten deshalb an Systemen, die die genannten Abwehrmethoden bündeln oder neue Ideen verfolgen.

Was war der politische Aufreger des „Tatorts“?

Lange Zeit rätselte man, was die Brüder Mirhat und Martin Rojan (Cuco und Diego Wallfraff) in Ludwigshafen vorhatten? Später drehten sie ein moralisch schwer zu bewertendes Bekennervideo zu ihrem geplanten Terror-Anschlag. (SWR / Alexander Kluge)

Dass die potenziellen Drohnen-Terroristen eigentlich „nette Kerle“ waren. Deutsch-Kurden aus der Mitte der Gesellschaft, die sich nicht mehr anders zu helfen wussten, als jene Waffen, die ihre unschuldigen Kinder getötet hatten, gegen die Täter zu wenden. Ist Terror als Waffe gegen politisch in Kauf genommene, menschliche „Kollateralschäden“ also in Ordnung? Natürlich nicht! Doch das im „Tatort“ gezeigte Bekennervideo des dann doch noch verhinderten Anschlags könnte eine solche Diskussion auslösen. Positiv ist zu bemerken: Terroristen, die so sanft und Jedermann-mäßig wirken wie diese Brüder im Film, hat man im deutschen Fernsehfilm noch nicht allzu oft gesehen.

Wie gut war der Ludwigshafener Terror-„Tatort“?

Heather Miller (Lena Drieschner) arbeitete als Ordonnanzoffizierin bei der US-Army. Davor lenkten sie Drohnen. Ein "Job", der ihrer Psyche nicht so gut bekommen ist ... (SWR / Alexander Kluge)

Während der ersten 45 bis 60 Minuten kam der von Routinier Tom Bohn geschriebene und inszenierte Film nicht so recht aus dem Quark. Die losen Enden rund um den ermordeten Psychiater, das amerikanische Militär und das ein wenig zu aufgeräumt wirkende Brüderpaar, das einen Anschlag planen könnte: All das wirkte konstruiert und wenig spannungsreich. Dann jedoch zündete der eigentlich klug gedachte Film seine zweite Brennstufe. Er verknüpfte das Leid der Opfer mit dem der Täter und schwang sich am Ende immer mehr zum klugen, mit höchster Spannung geladenen Thriller mit philosophischem Unterbau hoch.