Auf den Spuren eines Kindermörders: Dakota Fanning als die toughe Sara Howard, Daniel Brühl als Doktor Kreizler und Luke Evans als dessen Studienfreund John Moore. (Kurt Iswarienko)

New York im Jahr 1896, eine Zeit, in der psychischen Erkrankungen noch wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Aber es gibt eine Ausnahme: Den Psychologen Dr. Laszlo Kreizler (Daniel Brühl), der sich auf die Behandlung von psychisch kranken Kindern spezialisiert hat. Als in der Stadt vermehrt übel zugerichtete tote Jungen auftauchen, beginnt Kreizler sich außerdem in die Arbeit der Polizei einzumischen. Das erste Opfer ist Georgio Santorelli, ein Junge in Frauenkleidern, der unter dem Namen Gloria, wie viele andere Jungen in der damaligen Zeit, als männliche Prostituierte arbeitete. Kreizler ist sich sicher: Der Mord und auch die Morde, die noch folgen sollen, stehen in Zusammenhang mit früheren Verbrechen, unter anderem auch mit dem Tod eines seiner Patienten. Kreizler will den Mörder finden und ist dabei vor allem an dessen psychologischen Motiven interessiert.

Mit seinem Studienkumpel, dem Zeitungs-Illustrator John Moore (Luke Evans), der Polizeisekretärin Sara Howard (großartig: Dakota Fanning) und dem Polizeichef (und späterem Präsidenten) Theodore Roosevelt, der Kreizlers Mission heimlich unterstützt, sammelt der Psychologe Gleichgesinnte um sich. Jeder von ihnen hat neben der Verbrechensaufklärung auch noch seine eigenen Geister, die es zu bekämpfen gilt: Howard muss sich als erste Frau im New York Police Department beweisen, Moore trinkt gerne mal einen über den Durst, und auch die Isaacson-Brüder, "Vorzeit-Forensiker", die Roosevelt Kreizler zur Seite gestellt hat, kämpfen als Juden, und weil sie ihrer Zeit einfach voraus sind, im Kollegenkreis mühsam um Ansehen.

Die auf einem gleichnamigen Roman von Caleb Carr aus dem Jahr 1994 basierende Serie "The Alienist" ist eine düstere Erzählung, die spannend, phasenweise aber auch schonungslos brutal daherkommt. Die Serie gibt Einblick in die Anfänge der Kriminalpsychologie und verdeutlicht, wie schwer es Ende des 19. Jahrhunderts war, Mordfälle zu lösen, als die Spurensicherung noch in den Kinderschuhen steckte und DNA-Analysen noch Zukunftsmusik waren.

Neu ist das Ganze nicht, "The Alienist" erinnert in einigen Charakteristika an Serien wie "Hannibal" oder "Sherlock". Sehenswert ist sie dennoch: Pompöses Setting und aufwendige Kostüme treffen auf drei wirklich gute Hauptdarsteller. Auch der deutsche Export-Schauspieler Daniel Brühl kann in seinem US-Serien-Debüt überzeugen. In den USA lief das zehnteilige Historien-Psycho-Drama bereits auf TNT. Ab diesem Donnerstag steht die erste Staffel der Serie auf Netflix zum Abruf bereit.