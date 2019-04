In "The Perfect Date" (ab 12. April bei Netflix) kommt Brooks Rattigan (Noah Centineo) durch ein arrangiertes Date mit Celia Lieberman (Laura Marano) auf die Idee, eine App zu veröffentlichen, auf der er seine Dienste als perfekter Begleiter für jeden Anlass anbietet. (Netflix / ?)

In Zeiten von Tinder und Co. ist es nicht mehr schwierig, eine perfekte Begleitung für jeden Anlass zu finden. Warum auch nicht? Die Eltern sind begeistert, die Freunde sind neugierig auf die ein oder andere außergewöhnliche Geschichte, und wenn man es schlau anstellt, verdient man noch Geld damit. - Eine Win-Win-Situation für alle. Wenn da nicht die Liebe wäre ... Der neue Teenie-Schwarm Noah Centineo, der bereits durch seine Rollen in „To All the Boys I've Loved Before“, „Sierra Burgess Is a Loser“ oder in der Freeform-Serie „The Fosters“ bekannt wurde, schlüpft in „The Perfect Date“ (ab 12. April, Netflix) in die Rolle des wandelbaren Dateinators, bringt dabei aber einige Gefühle gehörig durcheinander.

Brooks Rattigan (Centineo) ist nicht so, wie er gerne sein würde. Er wünscht sich nichts mehr, als auf die Elite-Universität Yale zu gehen. Doch dazu muss er nicht nur mit seinem Bewerbungsschreiben überzeugen, sondern braucht vor allem Geld. Durch einen Zufall wird ihm ein Job angeboten, bei dem er dafür bezahlt wird, mit der frechen Celia Lieberman (Laura Marano) auszugehen. Kaum ist der Abend vorbei und sein Geldbeutel gefüllt, kommt ihm eine Idee: Kurzerhand erfindet er gemeinsam mit seinem besten Freund Murph (Odiseas Georgiadis) eine App, in der er sich als Begleitung für jeden Anlass zum „mieten“ anbietet - inklusive der Wahlmöglichkeit, welche Persönlichkeit und Interessen er haben soll.

Brooks Rattigan (Noah Centineo) hat nicht viel Geld, möchte aber unbedingt nach Yale und dort studieren. Er kommt auf die Idee, sich als Begleitung bezahlen zu lassen. (Netflix / ?)

Brooks schlüpft in verschiedene Rollen, gibt sich mal lustig, cool oder ernst, schüchtern oder laut, er geht zu Rodeo-Shows oder romantischen Bällen, stellt sich zum ersten Treue-Test von Dates oder auch um einen Schwarm eifersüchtig zu machen zur Verfügung. Ob als Fake-Freund oder Plus-One-Date, die jungen und reichen Mädchen nehmen seine Dienste gerne in Anspruch. Auch Celia Lieberman profitiert von ihm, und Brooks selbst nutzt Celia, um bei der reichen Shelby Pace (Camila Mendes) zu punkten. Doch schon bald merkt er, dass er nicht nur den Mädchen etwas vorspielt, sondern eigentlich selbst nicht so recht weiß, was er will.

Wer bin ich?

Brooks Rattigan (Noah Centineo) muss Celia Lieberman (Laura Marano) zu einem Schulball begleiten und wird dafür von ihren Eltern gut bezahlt. Das bringt ihn auf eine Geschäftsidee. (Netflix / ?)

Noah Centineo glänzt in einer sympathischen und witzigen Rolle, in der Gefühlschaos vorprogrammiert ist. Denn nicht nur die Eroberung seiner Liebsten stellt sich als schwierig heraus, auch die Beziehungen zu seinem Vater und zu seinem besten Freund bereiten ihm einige Kopfschmerzen. Noch dazu die quälende Frage: Wer bin ich eigentlich - und wo will ich hin? Mit viel Humor und Kurzweiligkeit zeigt Regisseur Chris Nelson, mit welchen Schwierigkeiten Teenager in Brooks' Alter zu kämpfen haben. Er zeigt, dass es dabei nicht nur auf Geld oder ein flottes Auto ankommt, sondern auf gleiche Interessen und liebenswerte Charaktereigenschaften. Egal, woher man kommt: Wenn die Chemie stimmt, können alle Berge überwunden werden.

Der unterhaltsame Film „The Perfect Date“ basiert auf dem Roman „The Stand-In“ von Steve Bloom und wurde produziert von John Tomko und Matt Kaplan. Mit Noah Centineo, Laura Marano („Austin & Ally“) und Camila Mendes („Riverdale“) holten sich die Macher sehr aufstrebende junge Schauspieler mit ins Boot. Die Romantikkomödie, die schon Anfang 2018 gedreht wurde, ist ab 12. April beim Streamingdienst Netflix verfügbar.