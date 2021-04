Kate Atkinson schreibt unter anderem Kriminalromane. 2012 wurde sie für ihre Brodie-Reihe mit dem Radio-Bremen-Krimipreis ausgezeichnet. Jetzt liegt der fünfte Band vor. (John Foley Opale)

Kate Atkinson macht es ihren Lesern nicht leicht. Sie fordert sie in ihrem jüngsten Roman „Weiter Himmel“ durch eine Vielzahl von Figuren, durch eine große Anzahl von geklammerten Einschüben, durch viele – unnötige – Fremdwörter. Sie lässt sich Zeit, um zum Kern der Verbrechen vorzudringen, die im Laufe der Handlung aufzuklären sind. Wenn man der Britin diese gewisse stilistische Hochnäsigkeit nachsieht, wenn man über die ersten Kapitel dabeibleibt, entwickeln die Handlung, das Personal und Atkinsons Hang zu schrägem Humor große Sogwirkung.

„Weiter Himmel“ ist der fünfte Band von Atkinsons Reihe um den Detektiv Jackson Brodie, der einst im Dienst der Polizei stand. 2012 erhielt sie für die Brodie-Reihe den Radio-Bremen-Krimipreis. Die Jury würdigte die „doppelbödige, in lakonischen Humor getränkte Erzähltechnik und die gelungenen Psychogramme innerfamiliärer Beziehungsdramen“. Daran tut Band 5 keinen Abbruch.

Brodie wird in einen Fall organisierten Frauenhandels hineingezogen. Eigentlich geht er in einem Dorf an der nordenglischen Ostküste üblich-beschaulicher Detektivarbeit nach: Er beschattet einen untreuen Ehemann. Durch Zufall trifft er auf verschiedene - teilweise ahnungslose - Beteiligte des Menschenhändlerrings. Eine Frau wird ermordet, das löst einen Dominoeffekt aus, mehr und mehr Verbrechen kommen zum Vorschein.

Kate Atkinson geht äußerst raffiniert vor, um ihre Leserinnen und Leser einzuwickeln. Ihre Erzählstränge scheint zunächst nichts miteinander zu verbinden: Da ist Jackson Brodie, getrennt von mehreren Partnerinnen, der versucht, seinem Sohn in den Flegeljahren nahezukommen. Da sind zwei junge Frauen, die darauf hoffen, in Großbritannien Arbeit zu finden. Da sind drei Golffreunde, angesehene Geschäftsmänner und Familienväter, nur einer verliert gerade seine Frau, sein Haus und seine Arbeit. Da ist die Frau eines dieser Geschäftsmänner, die eine dunkle Vergangenheit hat. Andere sind in eine dunkle Gegenwart verstrickt, wie sich bald herausstellt.

Es ist Atkinsons Personal, das besonders besticht: Es sind Menschen, die es eher schwer als leicht haben, die eher an sich zweifeln, die wissen, dass sie eher durchs Leben krebsen als stolzieren wie Millionen andere auch. Brodie ist in dieser Hinsicht ganz Stellvertreter: Vater von zwei Kindern, von beiden Müttern getrennt, unsicher in seiner Rolle, ob privat oder beruflich. Diese tiefgründigen, originellen Figuren, in die Atkinson ihren britischen Humor verankern kann, heben Brodie-Krimis von anderer Kriminalromanen ab.

Kate Atkinson: Weiter Himmel. A. d. Engl. v. Anette Grube. Dumont, Köln. 480 Seiten, 24 €.