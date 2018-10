Einer der schönsten Filme des Jahres: "Love, Simon" ist bezaubernde Liebesgeschichte und bewegende Coming-Out-Story zugleich. (Twentieth Century Fox)

Der 17-jährige Simon (Nick Robinson) verliebt sich im Internet in einen Mitschüler - weiß aber nicht, wer sich hinter dem Decknamen „Blue“ versteckt. Eigentlich nur eine Teenie-Komödie, und doch so viel mehr: „Love, Simon“ (2018) ist der Film, auf den ganze Generationen schwuler und lesbischer Jugendlicher gewartet haben. Des Weiteren gibt es diese Woche fürs Heimkino die Komödie „Ocean's 8“ und den Horrorstreifen „The First Purge“.

Love, Simon (VÖ: 8. November)

Der 17-jährige Simon (Nick Robinson) ist schwul. Nur weiß das außer ihm noch keiner. (Twentieth Century Fox)

„Love, Simon“ (2018) mit Nick Robinson in der Hauptrolle hat alle Zutaten, die eine Rom-Com für Teenies so braucht: super lockere, aber irgendwie auch nervige Eltern, Highschool-Partys mit zu viel Alkohol, coole Football-Spieler und peinliche Lehrer. Aber es ist auch eine Coming-out-Geschichte - und zwar eine ziemlich gute. Berührend, lustig und zum Glück ziemlich normal.

Preis DVD: circa 14 Euro

Jetzt können die Männer einpacken: Debbie Ocean (Sandra Bullock, fünfte von links) und ihr Team planen einen Diamanten-Raub, der sich mit dem ihres Bruders Danny Ocean messen kann. (Warner Bros.)

Laufzeit: 106 Minuten

Ocean's 8 (VÖ: 8. November)

Unauffällig ist nicht so ihr Ding (von links): Debbie (Sandra Bullock), Lou (Cate Blanchett), Nine Ball (Rihanna), Amita (Mindy Kaling), Constance (Awkwafina), Rose (Helena Bonham Carter), Daphne Kluger (Anne Hathaway) und Tammy (Sarah Paulson). (Warner Bros.)

Männer sind diesmal nicht erlaubt: Debbie Ocean will einen Millionenraub über die Bühne bringen, genau wie einst ihr Bruder Danny (George Clooney). Dafür braucht sie weitere Ladys und versammelt eine hochkarätige Truppe um sich: Neben Sandra Bullock sorgen Cate Blanchett, Rihanna und Anne Hathaway in „Ocean's 8“ (2018) für kurzweilige Unterhaltung.

Preis DVD: circa 13 Euro

"The First Purge" zeigt als Prequel den Beginn der blutigen Nacht. (Universal Pictures)

Laufzeit: 107 Minuten

The First Purge (VÖ: 8. November)

Nya (Lex Scott Davis) und ihr Bruder Isaiah (Joivan Wade) müssen vor den Regierungssöldnern fliehen. (Universal Pictures)

Die USA der nahen Zukunft sind fast frei von Kriminalität. Erkauft wird dieser Zustand mit einem Kompromiss: Einmal im Jahr dürfen die Bürger ungestraft Verbrechen begehen. „The First Purge“ (2018) ist der vierte Teil der düsteren Horror-Reihe und zeigt den Ursprung jener unberechenbaren Nacht.

Preis DVD: circa 14 Euro

Laufzeit: 93 Minuten