Nach der Veröffentlichung eines Satire-Videos brandete heftige Kritik am Sender auf. Nicht nur Tom Buhrow entschuldigte sich in der Folge zunächst. Doch damit war die Debatte noch lange nicht beigelegt. Natürlich nicht. (WDR/Herby Sachs)

Nein, unsere Oma ist (respektive: war) mitnichten eine Umweltsau. Wahrscheinlich kennt aber auch niemand eine Großmutter, die je mit dem Motorrad durch einen Hühnerstall gefahren wäre. Das eine wie das andere ist Kokolores, wie man in Köln, wo der WDR seinen Hauptsitz hat, sagen würde. Und schon sind wir mittendrin in der „Causa Umweltsau“, die seit dem Wochenende die Gemüter erhitzt und polarisiert: Die einen schimpfen Tod und Teufel auf die vermeintlichen „Systemmedien“, die anderen bezichtigen den WDR, vor den vermeintlichen „Wutbürgern“ einzuknicken. Ausgleich gibt es, wie immer in solchen Fällen, kaum.

Natürlich darf man schon mal fragen, was die Verantwortlichen geritten hat, aus dem guten, alten „Hühnerstall“-Klassiker den Satiresong „Meine Oma ist 'ne alte Umweltsau“ zu machen und das Ganze, noch dazu gesungen vom Kinderchor des WDR, ins Netz zu stellen. Man muss das wirklich nicht gut finden. Geht's noch? Nur: In einer vernunftregierten Welt würde man eine solche Entgleisung kopfschüttelnd abhaken - wohl als Geschmacklosigkeit, wenn man es denn so sehen möchte. Doch wie weit wir inzwischen bei solchen Vorgängen von Vernunft entfernt sind, führt die einmal mehr maßlose Debatte vor Augen, die sich daran entzündet hat. Das Ganze hat sich, so verrückt es klingt, binnen weniger Tage fast zum staatstragenden Thema hochgeschaukelt.

Dabei überrascht es eigentlich längst niemanden mehr, dass es schon wieder soweit gekommen ist. Man muss wahrlich kein Medienprofi sein, um die Eskalationsstufen vorherzusagen und über die diversen Wechselwirkungen Bescheid zu wissen: Erst ist da dieses als Satire gemeinte Lied nebst Video, auf das mit absoluter Verlässlichkeit in großen Teilen nicht mit Humor reagiert wird, sondern mit Wut. Schon haben wir den Shitstorm: Die Facebook-Wüteriche drehen am Rad - vielleicht weil sie keinen Humor haben oder zu viel Zeit, per se schlechte Laune und vielleicht auch ein bisschen Recht. Schnell folgen die ersten Berichte der klickgetriebenen Onlinemedien, die ihre Beiträge teilen und damit den geballten Kommentarspaltenhass weiter anheizen. Wobei sie selbstredend auch nichts Böses wollen: Sie müssen da jetzt einfach mal ein bisschen mitdrehen - so ein Aufreger ist immer für Traffic gut. Unter dem so erzeugten Druck melden sich dann die ersten Offiziellen mit Erklärungsversuchen und Rechtfertigungen, Experten und erste Politiker geben von der Seite ihren Kommentar hinzu, und schließlich kommen auch die sogenannten Leitmedien nicht mehr daran vorbei, sich mit seriösem Ansatz dem Geschehen zu widmen. Fertig ist der Wahnsinn.

Jeder auch nur halbwegs medienkompetente User weiß um diese Reflexhafigkeit, jeder kennt das immer gleiche Schneeballprinzip. Und jeder, zumindest jeder, der es mit demokratischen Werten und sachlicher Diskussionskultur hält, sagt, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Denn wohin uns das führt, ist klar: Wenn alles, jeder flache Witz, ein Riesenaufreger, ein Quell des Zorns und ein Hype von mindestens mehreren Tagen ist, ist Verständigung nicht mehr möglich. Durch das allseitige Gebrüll werden die vielzitierten Risse, die sich durch unsere Gesellschaft ziehen, zu unüberwindbaren Gräben. Genau das führt uns diese Hühnerstall-Farce exemplarisch vor Augen. Statt auch nur einmal kurz auf die Bremse zu treten, wird in immer höherer Frequenz Öl ins Feuer gegossen.

DJV fordert WDR zum Schutz eines Kollegen auf

Die nächste Eskalationsstufe ließ dann auch nicht lange auf sich warten. Die Sache nimmt, so traurig es ist, die fast schon erwartbaren dramatischen Züge an. Der Deutsche Journalisten-Verband forderte am Montagnachmittag in einer Stellungnahme die Verantwortlichen des Westdeutschen Rundfunks auf, sich aktiv um den Schutz und die Sicherheit eines freien Journalisten zu bemühen, der sich in einem seinerseits allerdings auch äußerst fragwürdigen Tweet zur Causa geäußert hatte und nun offenbar tatsächlich um sein Leben bangt. Der freie WDR-Mitarbeiter hatte die Großmütter derer, die „sich jetzt über 'Umweltsau' aufregen“, als „Nazisäue“ tituliert. Laut DJV sei der Journalist „derzeit Opfer von Beleidigungen und Morddrohungen im Zusammenhang mit seinen Tweets zur 'Umweltsau'-Satire“. Weiter heißt es: „Angehörige der rechtsextremen Szene marschierten vor seinem Haus auf und versuchten, den Journalisten einzuschüchtern.“ Sowohl der WDR, für den der Journalist arbeitet, als auch die Sicherheitsbehörden seien aus DJV-Sicht nun aufgefordert, den Mitarbeiter zu schützen.

Als „wenig hilfreich“ bezeichnet der DJV-Vorsitzende in dem Zusammenhang die redaktionelle Distanzierung des WDR-Intendanten Tom Buhrow von der Satire: „Tom Buhrow muss sich der Frage stellen, ob er mit seiner eilfertigen redaktionellen Distanzierung für den Beitrag nicht all denen Oberwasser gegeben hat, die nicht auf den Austausch von Argumenten, sondern auf das Mundtotmachen kritischer Journalisten aus sind.“ Wünschenswert, so Überall, wäre eine Versachlichung der Auseinandersetzung. Doch Buhrow hat bereits reagiert. Der WDR-Intendant nahm am Montag im „Mittagsmagazin“ auf WDR 2 noch einmal Stellung und sprang in unmissverständlichen Worten dem freien Journalisten bei: „Wir werden das nicht dulden, ich gehe mit allen juristischen Mitteln dagegen vor“, so Buhrow, für den die Drohungen „ein erschreckendes Maß an Verrohung“ zeigten.

Wohin führt uns das?

Bis Sonntagabend hätte man vielleicht noch augenzwinkernd subsumieren können, dass, wenn es um die deutsche Oma geht, eben Schluss mit lustig ist. Doch eine solche Flapsigkeit, um Gottes willen, ist hier nicht angebracht. Denn die Wahrheit ist: Es ist schon lange Schluss mit lustig - überhaupt und ganz grundsätzlich. Die reflexhafte Diskussionskultur in diesem Land ist längst nicht mehr zum Lachen. Nicht im Internet. Wer's nicht glaubt, kann beispielsweise mal bei Kabarettisten wie Dieter Nuhr oder Monika Gruber nachfragen.

Wenn wir uns also echauffieren wollen, dann sollten wir uns nicht an der „Causa Umweltsau“ abarbeiten und doch nur um den heißen Brei herumreden, sondern endlich das ganz große Fass aufmachen: Wohin führt uns diese Diskussionskultur, und wie lässt sich dem grassierenden Irrsinn wenigstens ansatzweise Einhalt gebieten? - Es gehe nicht um Geschmacksfragen von Satire, sondern um den Schutz von Satire- und Meinungsfreiheit, betont auch der DJV-Bundesvorsitzende Frank Überall. Noch deutlicher und grundsätzlicher drückte es Tom Buhrow am Montag aus: „In unserem Land ist etwas richtig krank“, erklärte der Chef des größten ARD-Senders.

Buhrow befand jedoch auch: „Wir in den Medien müssen etwas demütiger sein und auch mal Kritik ertragen können.“ Vielleicht ist das ja wirklich ein erster Ansatz: Immerhin blendet hier einer mal in die Mitte einer Debatte hinein und nicht nur auf den linken oder den rechten Rand. Wer viel in den Sozialen Medien unterwegs ist, dürfte längst den Eindruck haben, dass es so etwas wie den gepflegten Zwischenton heute nicht mehr gibt: Überall stößt man auf unversöhnliche Haltung, auf Grundsatzdebatten, die von Schwarz oder Weiß und richtig oder falsch bestimmt werden - und sei das eigentliche Thema auch noch so unbedeutend.