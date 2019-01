Gruselige Prämisse, leider mittelmäßig umgesetzt: "The Possession of Hannah Grace" will nicht wirklich zünden. (2018 Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH)

Seine wohl spannendste Idee verpulvert „The Possession of Hannah Grace“ gleich zu Beginn. Denn anders als die meisten Horrorfilme, die sich am Thema Besessenheit abarbeiten, endet dieser hier nicht mit einem Exorzismus, sondern steigt sofort mit einer aus dem Ruder laufenden Austreibungsszene ein. Verzweifelt kämpfen da zwei sichtlich überforderte Priester gegen einen widerspenstigen Dämon an, der den Körper der jungen Hannah Grace (Kirby Johnson) befallen hat. Als einer der Gottesmänner dabei grausam zu Tode kommt, sieht sich Hannahs Vater (Louis Herthum) zu einem drastischen Schritt gezwungen: Um dem blutigen Treiben ein Ende zu setzen, erstickt er seine Tochter kurzerhand mit einem Kissen.

Nach einem Zeitsprung von drei Monaten begegnet der Zuschauer der ehemaligen Polizistin Megan Reed (Shay Mitchell, zuletzt in der Netflix-Serie „You - Du wirst mich lieben“ zu sehen), die nach einem fatalen Dienstversagen in eine gefährliche Suchtspirale geschlittert ist. Ihre Bekannte Lisa (Stana Katic) vermittelt der Gestrauchelten einen Job in der Pathologie eines Bostoner Krankenhauses, wo Megan die Nachtschicht übernehmen soll. Die Arbeit ist zwar ein wenig angsteinflößend, verläuft zunächst aber nach Plan - bis die Leiche der übel zugerichteten Hannah Grace eingeliefert wird. Nach einigen seltsamen Vorkommnissen beschleicht Megan der Verdacht, dass der Körper der Toten alles andere als leblos ist.

Polizistin Megan (Shay Mitchell) hat einen neuen Job: Sie arbeitet seit Kurzem im Leichenschauhaus. (2018 Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH)

Gruselig geht anders

Was nach einer Mischung aus den hoch intensiven Horrorfilmen „Der Exorzist“ und „Nightwatch - Nachtwache“ klingt, entwickelt leider viel zu selten eine nervenzehrende, unheimliche Atmosphäre. Das Krankenhaus, der Hauptschauplatz des Films, verströmt mit seiner brutalen Betonarchitektur und seinen langen Fluren zwar gelegentliches Unbehagen. Richtig auszunutzen weiß der niederländische Regisseur Diederik Van Rooijen („Daglicht“) sein einsames nächtliches Setting jedoch nicht.

Megan Reed (Shay Mitchell) bekommt eine übel zugerichtete Leiche (Kirby Johnson), wie nicht so tot ist, wie es scheint. (2018 Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH)

Schon früh operiert der Film mit eher uninspirierten Schockeffekten, die zu allem Überfluss in manchen Fällen auch noch weit im Voraus zu erahnen sind. Hier und da schleicht sich eine zumindest in Ansätzen gruselige Szene ein. Kenner des Horrorgenres dürften dafür angesichts des abgespulten Standardspuks allerdings bloß ein müdes Lächeln übrig haben.

Liebloser Malen-nach-Zahlen-Hokuspokus

Ist das Ding wirklich tot? Megan Reed (Shay Mitchell) hat da ihre Zweifel? (2018 Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH)

Obwohl es sicher löblich ist, dass Drehbuchautor Brian Sieve (er war unter anderem an der TV-Serie „Scream“ beteiligt) der Polizistin Megan eine Hintergrundgeschichte zugesteht, scheitert sein Versuch, ihr mehr psychologische Tiefe zu verleihen. Ihr berufliches Trauma und der Absturz in die Alkohol- und Tablettensucht wirken doch sehr aufgesetzt und werden noch dazu für ein Verwirrspiel genutzt, das beim Betrachter nicht verfangen will. Da Hannahs Besessenheit im Prolog deutlich zum Vorschein kommt, glaubt man später nicht eine Sekunde lang, dass die merkwürdigen Geschehnisse in der Leichenhalle auch Megans gepeinigtem Verstand entspringen könnten.

Krönung dieses Malen-nach-Zahlen-Hokuspokus ist ein reichlich lieblos abgewickeltes Finale, das einige willkürliche Erklärungen bemüht und eine Frage offen ausspricht, die das Publikum schon vorher umgetrieben haben dürfte: Warum verschont der böse Dämon die Hauptfigur bis zum Showdown, während er andere Krankenhausmitarbeiter ohne Vorwarnung massakriert? Erklären lässt sich dieser wundersame Umstand leider einzig und allein mit der Bequemlichkeit des Drehbuchs.