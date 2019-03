In der dritten Staffel "Stranger Things" geht es wieder um Übernatürliches, aber auch um Freundschaft und erste Liebe. (Netflix)

Die dritte Staffel von "Stranger Things" kommt - und zwar am 4. Juli. Ein Datum, das in den USA eine besondere Rolle spielt, es ist immerhin der Nationalfeiertag, der Unabhängigkeitstag. Und wer die Mystery-Serie kennt, der kann jetzt schon vermuten, dass dieser Tag auch in der dritten Staffel von "Stranger Things" eine Rolle spielen wird. Im offiziellen Trailer, der am Mittwoch veröffentlicht wurde, wird darauf jedenfalls angespielt.

Der Trailer zeigt: In der dritten Staffel ist Sommer in der US-Kleinstadt Hawkins. Man geht ins Schwimmbad, die Sonne scheint - aber die düsteren Ereignisse der vergangenen Zeit wirken noch nach. Besonders bei Will Byers (Noah Schnapp), der in den vorangegangenen Staffeln in eine von Ungeheuern bewohnte Parallelwelt entführt wurde, und seine Mutter Joyce (Winona Ryder).

Die Schattenwelt bedroht die 80er-Jahre-Idylle noch immer. Wie genau, verrät der Trailer nicht. Die Protagonisten sind inzwischen von Kindern zu Jugendlichen herangewachsen. Jane alias "Eleven" (Millie Bobby Brown), das Mädchen mit den übernatürlichen Kräften, wagt sich allmählich hinaus in die normale Welt. Schließlich kann man sich nicht auf ewig in einem Keller verstecken, wie ihr Freund Mike (Finn Wolfhard) sagt.

Doch der Trailer deutet an, dass ein Besuch im Einkaufszentrum oder auf dem Jahrmarkt für die Freunde mal wieder übernatürlich enden könnte - und dass natürlich ein schleimiges, furchteinflößendes Monster auf sie wartet.

Hier sehen Sie den Trailer: