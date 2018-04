Der schwedische DJ und Produzent Avicii ist gestorben. Er wurde nur 28 Jahre alt. (Sean Eriksson)

Der schwedische DJ und Produzent Avicii ist gestorben. Er wurde am Freitag tot im Oman aufgefunden. Seine PR-Sprecherin Ebba Lindqvist bestätigte die Mitteilung gegenüber der schwedischen Tageszeitung „Dagens Nyheter“. Über die Hintergründe wurde zunächst nichts bekannt.

Weltweit bekannt wurde Tim Bergling, wie der 28-Jährige hieß, im Jahr 2013 mit seinem Hit „Wake Me Up“. Es folgten weitere Hits, die ihn auch in Deutschland hoch in der Charts brachten, darunter „Hey Brother“ und „Addicted To You“.

Mit gerade einmal 26 Jahren erklärte Avicii seinen Abschied von der Bühne. Nun, zwei Jahre später, starb er im Oman. (Tim P. Whitby/Getty Images)

Er zählte zu den wichtigsten Vertretern der elektronischen Musikszene der Gegenwart. Unter anderem wurde Avicii mit zwei MTV Music Awards ausgezeichnet und zweimal für einen Grammy nominiert.

Immer wieder gab es in der Vergangenheit Gerüchte um den Gesundheitszustand des Schweden. So soll er unter anderem an einer Entzündung der Bauchspeicheldrüse gelitten haben. 2016 zog er sich dann vorübergehend aus der Öffentlichkeit zurück - mit damals 26 Jahren. Er verzichtete auf öffentliche Auftritte, arbeitete aber weiterhin im Studio.

Sein Management teilte offiziell mit: „In tiefer Trauer müssen wir heute den Tod von Tim Bergling, auch bekannt als Avicii, verkünden. Er wurde am Freitagnachmittag tot in Maskat, Oman, aufgefunden. Seine Familie ist am Boden zerstört, und wir bitten alle, die Privatsphäre der Familie in dieser schwierigen Zeit zu respektieren.“