Es heißt immer, für den ersten Eindruck gebe es keine zweite Chance. Frank und Lindsay müssen nach ihrer merkwürdigen Begegnung an einem Flughafen trotzdem die nächsten 72 Stunden miteinander verbringen. Und das kann heiter werden: Denn die beiden hassen alles, was man hassen kann. Warum das eine hervorragende Konstellation für einen Film ist, lässt sich jetzt im Heimkino überprüfen.

Destination Wedding (VÖ: im Handel)

Frank und Lindsay sind auf dem Weg zu einer pompösen Event-Hochzeit im luxuriösen Irgendwo Kaliforniens - und geraten auf dem Chaostrip ununterbrochen aneinander. Victor Levins 90-minütiger Dauerdialog „Destination Wedding“ (2018) ist ein Experiment ohne Punkt und ohne Komma - darauf muss man sich einlassen. Aber das lohnt sich. Vor allem, weil Frank und Lindsay von Keanu Reeves und Winona Ryder gespielt werden.

Preis DVD: circa 13 Euro

Laufzeit: 90 Minuten

Die Frau, die vorausgeht (VÖ: im Handel)

In epischen Bildern erzählt das Western-Drama „Die Frau, die vorausgeht“ (2017) von zwei Menschen, die sich gegen den Untergang der Indianerkultur stemmen. Eine berührende Geschichte, die auf wahren Begebenheiten beruht - auch, wenn Hollywood die Wirklichkeit wieder ein bisschen geschönt hat. Großartig: Jessica Chastain als Malerin Catherine Weldon, die davon träumt, Häuptling Sitting Bull vom Stamm der Sioux zu zeichnen.

Preis DVD: circa 13 Euro