Schaut man sich den Unterhaltungswert an, ist die Oscar-Verleihung ein uralter Zopf. Menschen öffnen Umschläge, stemmen Goldstatuen in die Höhe, danken der Familie. Warum sollte man sich das vier Stunden lang ansehen?

Jetzt ist man bei der Academy of Motion Pictures einmal mehr aufgewacht, nachdem Diskussionen um mehr Diversität dem Goldjungen in den vergangenen Jahren zugesetzt haben. Nun soll die Show schnittiger werden. Außerdem will man die Zuschauer mit einer neuen Kategorie locken. Der „populärste Film“ soll auch einen Oscar bekommen, wobei unklar ist, was „populär“ heißt. Ist damit der Film mit den höchsten Einspielergebnissen weltweit gemeint? In welchem Zeitraum? Ist „populär“ die neue Königsklasse oder weiterhin „bester Film“? „Populär“ klingt zudem schwer nach Trostpreis – beliebt: ja, gut: nein.

Damit tut die Academy den Star-Wars-­Sequels oder Marvel-Adaptionen, für die die Kategorie erdacht wurde, keinen Gefallen. Diese Filme sind sowieso nicht angewiesen auf den Aufmerksamkeits-Bonus, den Oscar-prämierte Werke haben. Sie sind an der Kasse eine Klasse für sich.