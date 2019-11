Für Fans von "The Killing" und osteuropäischen Einöden: Die achtteilige tschechische Krimiserie "Wasteland - Verlorenes Land" beschreibt die Suche nach einer vermissten 14-Jährigen in einer Gemeinde, die dem Tagebau geopfert werden soll (Szene mit Zuzana Stivínová und Jaroslav Dušek). (HBO Europe sro. All rights reserved)

Es ist schon eine verführerische Mischung, dieses Ambiente aus archaischen, irgendwie abgehängten Landstrichen samt tieftraurigen Bewohnern - und dazu ein verzwickter Kriminalfall. Was in Staffel eins und drei der famosen HBO-Serie „True Detective“ mit dem White Trash-Publikum der amerikanischen Südstaaten funktionierte, klappt stimmungsmäßig nun auch in Tschechien. HBO Europe produzierte die achtteilige Krimiserie „Wasteland - Verlorenes Land“, die in Deutschland ab Donnerstag, 5. Dezember, beim Streamingdienst Magenta TV zum Abruf bereitsteht.

Erzählt wird vom Städtchen Pustina, das - im Grenzland zu Polen gelegen - bessere Zeiten gesehen hat. Nun sind alle Fabriken dicht, für die letzten Bewohner gibt kaum noch Arbeit. Die verführerischsten Lebensangebote hier sind: Allohol, Sex und für die jungen Leute Stockcar-Rennen. Dazu ein Totalausverkauf der Heimat an ein Energieunternehmen, das den gesamten Landstrich dem Kohle-Tagebau opfern möchte.

Tschechische HBO-Serie "Wasteland": Die Erzieherin und ehrenamtliche Bürgermeisterin Hana Sikorová (Zuzana Stivínová) wird von einem Polizisten zu einem bizarren Fund im Wald geführt. (HBO Europe sro. All rights reserved)

Eines Tages verschwindet die 14-jährige Tochter der Erzieherin und ehrenamtlichen Bürgermeisterin Hana Sikorová (Zuzana Stivínová). Hana ist eine der letzten in Pustina, die sich gegen das Verschwinden ihrer Heimat wehren. Ihr Aktivismus wird von vielen, die lieber das Geld des Konzerns als die alten Bruchbuden ihrer Elternhäuser behalten wollen, nicht gern gesehen. Hana hat noch eine ältere Tochter sowie einen Ex-Ehemann (Jaroslav Dušek), der wegen seiner bipolaren Störung von der Familie getrennt lebt.

Um weitere Tatverdächtige und noch ein wenig mehr Tristesse ins Pay TV-Bild zu rücken, existiert in Pustina auch ein Erziehungsheim, in dem „schwierige“ Jugendliche leben. Sollte Hanas Tochter einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein? Als Täter kommen viele Bewohner dieses tatsächlich sehr stimmungsvoll fotografierten „Wastelands“ infrage: Wollte die nimmersatte Industrie Hanas Leben zerstören, waren es die geldgierigen Mitbürger? Wollten sie, dass die Kämpferin endlich aufgibt? Oder handelt es sich um die Lust- oder Verzweiflungstat eines Einzelnen?

"Wasteland"überzeugt neben einem solide und ruhig erzählten Kriminalfall vor allem durch das - für viele Zuschauer - fremde Ambiente einer abgehängten ländlichen Region an der Grenze zwischen Tschechien und Polen. Auch der Waldkindergarten von Erzieherin und Heimataktivistin Hana Sikorová (Zuzana Stivínová) passt ins Bild. (HBO Europe sro. All rights reserved)

Magenta TV als Trüffelschwein für europäische Serien

Drehbuchautor Štěpán Hulík, dem HBO Europe diese Geschichte mit viel ländlichem Kolorit des ehemaligen Ostblocks abgekauft hat, wurde zuvor durch die preisgekrönte Serie „Burning Bush -Die Helden von Prag“ bekannt. Die 46-jährige Hauptdarstellerin Zuzana Stivínová spielte auch schon international, zum Beispiel im fünften Teil der Filmreihe „Underworld“ oder der Biopic-Serie „Genius“ (Episode „Einstein“).

Im Grenzgebiet zu Polen liegt das tschechische Dorf Pustina, das dem Kohle-Tagebau geopfert werden soll. Bürgermeisterin Hana Sikorová (Zuzana Stivínová, rechts) kämpft gegen den Verlust ihrer Heimat. Die meisten ihrer Mitbürger wollen jedoch lieber das von der Konzernleitung großzügig angebotene Geld annehmen - und aus der Gegend verschwinden. (HBO Europe sro. All rights reserved)

Offenbar ist es beim Streaminganbieter Magenta TV Politik, einen Schwerpunkt auf interessante europäische Serien aus bisher eher unentdeckten Filmländern zu legen. So bietet das Serienangebot des ehemaligen Telefonkonzerns auch Fiction-Produkte aus Italien „Il Cacciatore - The Hunter“, „Gigantes“ aus Spanien, „Banking District“ aus der Schweiz oder „Fenix“ aus den Niederlanden. „Wasteland“ dürfte sich an all jene wenden, denen Krimiserien wie „The Killing“ , „The Missing“ oder eben auch „True Detective“ gefallen. Menschen, die sich von viel Tristesse rund um suchende und ermittelnde Charaktere nicht abschrecken, sondern eher wie von einem guten Blues-Song anregen lassen. Wer so tickt, ist bei „Wasteland“ richtig. Und ein bisschen melancholisch - das konnten die Tschechen schon immer besonders gut. Früher mit einem sanft-traurigen Pan Tau-Lächeln, heute mit dem Schmerz einer Mutter, deren Leben unter ihren Füßen weggegraben wird.