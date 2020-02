In seiner satirischen Fotoserie "Small World" nimmt Martin Parr den weltweiten Massentourismus auf die Schippe. In "The Leaning Tower of Pisa" (1990) zeigt er sehr anschaulich, wie albern sich einige Touristen vor Sehenswürdigkeiten verhalten und wie der Tourismus allgemein die authentische Kultur vor Ort zerstört. (Martin Parr/Magnum Photos)

Ein Kirchturm im ostfriesischen Suurhusen gilt als der schiefste Turm der Welt. Trotzdem findet man ihn nur selten auf Postkarten, gedruckt auf Tassen, T-Shirts und Magneten. Noch seltener sieht man ihn auf Instagram, von stolzen Reisenden gepostet, weil sie zeigen wollen: Seht her! Ich war beim schiefen Turm von Suurhusen! Der schiefe Turm von Pisa hingegen hat genau das geschafft. Jeden Tag strömen Tausende von Touristen nach Italien, um ein Foto zu schießen, das aussieht, als würden sie den Turm mit bloßen Händen vor dem Umfallen bewahren. Massentourismus in Suurhusen? Fehlanzeige.

Woran liegt das? Warum gelten einige Bauwerke und Naturphänomene als weltweit gefeierte Sehenswürdigkeiten und andere nicht? Dieser Frage hat sich die Ausstellung „Sight Seeing – Die Welt als Attraktion“ in der Kunsthalle Emden gewidmet. Der geografische Zugang, der Wiedererkennungswert, die Einzigartigkeit eines Ortes und seine Symbolik spielen dabei eine wichtige Rolle. Genauso wichtig sind und waren aber schon immer auch die Abbildungen der Bauten und Plätze. Denn gerade sie wecken beim Betrachter den Wunsch, besondere Orte mit eigenen Augen zu sehen.

Die Erfindung des Druckes

Die Kunsthalle Emden spannt in ihrer Ausstellung einen für das Haus ungewöhnlich weiten Bogen mit 150 Werken aus der Zeit vom 18. Jahrhundert bis heute. Darunter sind Werke von Emil Nolde, David Hockney, Andy Warhol oder Ai Weiwei. Genau genommen beginnt die Ausstellung ihren geschichtlichen Abriss schon im 15. Jahrhundert mit der Erfindung des Buchdrucks, ersten frühen Stadtbildern, Topographien und Veduten. Die Schau zeigt auf, wie sich Abbildungen von Sehenswürdigkeiten und die Gründe für ihre Darstellung im Laufe der (Kunst)Geschichte verändert haben.

Frühe Arbeiten hatten vor allem das Ziel der Information und realistischen Abbildung. Im 18. Jahrhundert erfreuten sich zum Beispiel auch Guck-Kästen, als frühe Vorläufer des Kinos, großer Beliebtheit. Auf Jahrmärkten konnten die Menschen, die selbst nicht reisen konnten, für kleines Geld bunte grafische Darstellungen von berühmten Sehenswürdigkeiten betrachten. In der Kunsthalle haben die Besucher auch die Möglichkeit, mal einen Blick in den Kasten zu wagen.

Robert Delaunay, "Paris – Die Frau und der Turm", 1925. (bpk/ STAATSGALERIE STUTTGART)

Mit dem Aufkommen technischer Reproduktionsverfahren waren Darstellung und Dokumentation nicht mehr die zentralen Aufgaben der Kunst. Seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert wandten Künstler sich vermehrt auch Themen wie Licht, Atmosphäre oder Materialeigenschaften zu. Die Realität diente oft nur noch als Ausgangspunkt für gestalterische Experimente. Wie unterschiedlich diese ausfallen können, verdeutlicht die Ausstellung am anschaulichsten am Beispiel des Eiffelturmes. Robert Delaunays „Paris - Die Frau und der Turm“, eine impressionistische Abbildung des Eiffelturmes aus dem Jahr 1925, lässt das Bauwerk in einem leuchtenden Orange über Paris schweben. Die Skulptur „Eiffelturm“ (2000) von Thomas Virnich sieht aus, als habe der Künstler das Bauwerk erst in seine Einzelteile zerlegt, um es dann wieder neu zusammenzusetzen. Und die Fotografien von Germaine Krull (1928) zeigen nicht viel mehr als ein wirres Stahlgestell – dennoch weiß der Betrachter sofort, worum es sich handelt.

Symbolische Aspekte

Die Kunsthalle Emden beleuchtet mit ihrer Ausstellung aber auch symbolische und politische Aspekte, die zur Popularität und Bedeutung einer Sehenswürdigkeit beitragen. Immer wieder gingen Künstler auch durchaus kritisch mit den großen Touristenmagneten um: So lässt Siegfried Neuenhausen in seiner Skultpur „State of Liberty“ (1972) anstelle der Fackel einen Dollarschein in der Hand der Freiheitsstatue wehen und drückt ihr eine Rakete in den anderen Arm (siehe Abbildung). Rainer Fetting malte in „Südstern mit Mauer“ (1988) die Berliner Mauer an einen anderen Ort, um sein Gefühl einer allgegenwärtigen Barriere und den Einfluss, den die Grenze auf sein Leben hatte, zum Ausdruck zu bringen. Hohe Straßenlaternen leuchten wie neugierige Voyeure über die Mauer hinweg.

Siegfried Neuenhausen, "State of Liberty" (Staat der Freiheit), 1972. (VG Bild-Kunst, Bonn 2020)

Und auch die negativen Aspekte, die der zunehmende Massentourismus mit sich bringt, lässt die Ausstellung nicht außer acht: So macht Martin Paar in seiner satirischen Fotoserie „Small World“ Touristen selbst zum Objekt der Beobachtung und zeigt auf, wie sie einst authentische kulturelle Meilensteine zerstören, indem sie sich in Massen davor ablichten lassen. Ha Schult stellt in seiner Serie „Trash People“ aus Müll gebaute, menschenähnliche Figuren an wunderschönen Naturschauplätzen auf, um dem Betrachter vor Augen zu führen, was er zerstört, wenn er so weiterlebt wie bisher.

Insgesamt ist „Sight Seeing“ eine gelungene Ausstellung, die allerdings auch ein wenig Vermittlungsarbeit bedarf, um sie ganz zu erfassen. Diese bietet zum Beispiel ein Audioguide oder der Katalog zur Ausstellung.

Zudem ruft die Kunsthalle noch zu einem spannenden Tausch-Projekt auf: Wer mag, kann ein mittlerweile nicht mehr so gern gesehenes Urlaubssouvenir mit zu seinem Ausstellungsbesuch bringen und dieses dann gegen ein verschmähtes Mitbringsel eines anderen Museumsbesuchers tauschen.

Weitere Informationen

Die Ausstellung ist noch bis zum 14. Juni in der Kunsthalle Emden, Hinter dem Rahmen 13, zu sehen. Öffnungszeiten: dienstags bis freitags 10 bis 17 Uhr, am Wochenende und an Feiertagen 11 bis 17 Uhr. An jedem ersten Dienstag im Monat sogar bis 21 Uhr.