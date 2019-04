Der österreichische Koch Eckart Witzigmann gehört zu den einflussreichsten Köchen der Welt. Die "New York Times" verlieh ihm einst den Titel "Koch der Könige und Götter". (SAT.1 / Arne Weychardt)

Wochenlang sehr früh aus dem Bett. Und dann los zum Dreh und stundenlang stehen - „ aber in einem wirklich imposanten Studio“. Hinter Eckart Witzigmann liegt eine ziemlich anstrengende Zeit. 77 Jahre ist der Mann, den bis heute alle den „Koch das Jahrhunderts“ nennen, und es umgibt ihn eine erstaunliche Gelassenheit. Wer die aufgeregten, überdrehten, hochemotionalen Fernsehköche der Gegenwart kennt, der wundert sich schon: Witzigmann wirkt anders. Er redet langsam und bedächtig, er isst langsam und bedächtig - und er hat einen erfrischenden Humor. Jetzt, mit eben diesen 77, ist auch er noch ein Fernsehkoch geworden. Wobei: Streng genommen kocht er nicht selbst. Er lässt kochen, schaut zu und beurteilt am Ende das Ergebnis. Einer der populärsten Köche Europas, selbst schon mit drei Sternen versehen, auf der Showbühne des Fernsehens? Der Dieter Bohlen des Kochtopfs? Witzigmann lächelt: „Nein, nein. Ich bin doch altersmilde.“

„Top Chef Germany“ heißt die neue Show bei SAT.1, die am Mittwoch, 8. Mai, 20.15 Uhr startet. Eine opulent inszenierte Sendung, produziert von der RedSeven Entertainment GmbH, einem Unternehmen der Red Arrow Studios. Es ist auch für „The Taste“, das Löffelkochen bei SAT.1, verantwortlich. Das neue Format hat, wie so viele, eine internationale Vorlage. In den USA läuft der „Top Chef“ schon seit 2006, aktuell wird die 16. Staffel ausgestrahlt. Dort sitzen ebenso die Großen der Branche in der Jury. Auch der Österreicher Wolfgang Puck (Witzigmann: „ein super Typ“), der in den USA eine unvergleichliche Karriere als Restaurantchef hingelegt hat, war schon dabei. Was „Top Chef“ von anderen Kochshows unterscheidet? Es treten nur Profis an.

Insgesamt zwölf Kandidaten kochen sich durch mehrere Runden, der Sieger erhält am Ende 50.000 Euro. Über allem wacht Eckart Witzigmann (vorne, Mitte). (SAT.1)

Alles wird selbst gemacht - Kartoffelschälen inklusive

Insgesamt zwölf Köchinnen und Köche, zum Teil selbst schon mit den berühmten Sternen ausgezeichnet, stellen sich in einem außergewöhnlichen Wettbewerb. Es warten kulinarische Aufgaben wie „Koche Dein kulinarisches Ich“. Dann haben sie 60 Minuten, die Uhr an der Decke tickt erbarmungslos. Alle stehen nebeneinander im Studio, irgendwann wird die Hektik ausbrechen, gerade wenn man sich zu viel vorgenommen hat. Dann rennt man sich über den Haufen, panikt sich durch die letzten Sekunden, richtet an und stellt sich der dreiköpfigen Jury. Die jüngsten Teilnehmer sind 26, der älteste - Sternekoch Bernhard Reiser aus Würzburg - ist 53. Drei Frauen sind dabei.

Bernhard Reiser ist mit 53 Jahren der älteste Kandidat. Er ist Inhaber des Gourmet-Restaurants "Der Reiser". Als Ernährungscoach betreute er fünf Jahre lang die deutsche Frauen-Fußballnationalmannschaft. (SAT.1 / André Kowalski)

Unter dem Vorsitz von Witzigmann werden die Kandidaten von Zwei-Sterne-Koch Peter Maria Schnurr sowie Foodkritikerin Alexandra Kilian bewertet. Keine leichte Aufgabe sei das gewesen, schließlich habe man es durchgehend mit Profis zu tun gehabt. Und doch sorgen der Zeitdruck, aber auch die permanente Anwesenheit der Kameras bei vielen Akteuren für eine ungewohnte Ausgangssituation. Zumal eben, anders als in deren eigenen Küchen, keine Hilfskräfte vorhanden sind. Die Starköche müssen ihre Kartoffeln selbst schälen.

„Köche sind Machos“

Die 36-jährige Hou Hua aus Willich arbeitet als Event-Show-Köchin mit ihrem "Hou-Seg Fine Cooking". (SAT.1/ André Kowalski)

"Die Teilnehmer haben durchaus einen Ruf zu verlieren, sagt Kaspar Pflüger, Geschäftsführer von SAT.1, der das Format hier an den Start gebracht hat. 50.000 Euro erhält der Sieger, Publicity natürlich dazu. Hunderte hatten sich beworben, zwölf wurden am Ende ausgewählt. Durchaus auch nach TV-Kriterien, was bedeutet: Die Kandidaten mussten eine gewisse Originalität mitbringen. und sie mussten in der Lage sein, gleichzeitig zu kochen und in die Kamera zu sprechen. Was bei TV-Köchen zum Alltag gehört, gestaltete sich für viele Künstler ihres Fachs schwierig.

„So ein Profikoch ist schon ein eigener Menschenschlag“, sagt Pflüger. Stephanie Prehn, verantwortliche Executive Producerin der Sendung, formuliert es noch offensiver: „Köche sind Machos.“ Sie hat seit Jahren Erfahrung, produziert auch „The Taste“ und weiß daher natürlich auch um den potenziellen Unterhaltungswert jener Berufsgruppe, die auf den ersten Blick so gar nicht mehr in die heutige Zeit zu passen scheint. Der Ton in den Küchen ist weiterhin rau und laut. Die Hierarchien sind streng geregelt. Ansagen werden nicht hinterfragt, sondern ausgeführt.

"Mein Küchenstil ist stark von der französischen Küche geprägt, hat aber auch deutsche und italienische Einflüsse", sagt die 34-jährige Annette Glücklich aus Worms, die eine Event-Catering-Firma hat. (SAT.1 / André Kowalski)

„Fernsehkoch? Den Beruf gibt es nicht!“

Wer als Zuschauer dann aber eine Art Rezepttipp-Show erwartet, wird bei „Top Chef“ enttäuscht sein. Empfehlungen zum Nachkochen sind eher selten. Stattdessen werden in vielen Einspielern Geschichten über die Teilnehmer erzählt, die darüber hinaus nach dem Ende der Stunde auch in Interviews auf ihre eigene Leistung blicken. Die Kochshow „Top Chef“ betont die „Show“ im Wort. Schnell geschnitten, schnell erzählt - ein Wettbewerb mit interessanten Typen für die Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen also.

Johannes Sommer, 26, ist Souschef im Restaurant "Horizont" im Strandhotel "Fontana". (SAT.1 / André Kowalski)

Und mittendrin Witzigmann, elder statescook, der in seiner über 60-jährigen Karriere, beginnend in seiner Heimat Bad Gastein, unzählige Restaurants geführt und - vor allem - heutige Spitzenköche ausgebildet hat. Den Verführungen des Fernsehens hat er sich in all den Jahrzehnten immer wieder verweigert, auch wenn es vereinzelte Auftritte gab. „Auch diesmal habe ich lange und gründlich überlegt“, erinnert er sich. „Ich weiß sehr wohl, wie schwierig es ist, im Fernsehen zu punkten“. Doch der Ansatz des Formats habe ihn überzeugt.

Darüber hinaus sieht er sich in einer Art Pflicht zur Erhaltung seines Berufsstands. Wie bei viele anderen Handwerksberufen gibt es auch in den Küchen einen Mangel an Nachwuchs. Witzigmann wünscht sich: „Die Zuschauer, gerade auch die jungen, sollen erkennen, was das für ein toller Beruf ist.“ Worauf es ankommt, abseits vom „richtigen Geschmack“? „Wille und Überzeugung sind das Wichtigste. Es geht um die Leidenschaft.“ Er selbst, so erinnert er sich an seine ersten Jahre, sei damals auch an seinen freien Tagen in die Küche seines Arbeitgebers gegangen. Einfach, weil er nirgendwo lieber war als dort. Wer allerdings als berufliches Ziel „Fernsehkoch“ angibt, was angesichts der vielen Shows der letzten Jahre durchaus vorkommt, dem rät Witzigmann ab: „Diesen Beruf gibt es nicht.“

Juror Peter Maria Schnurr ist selbst Zwei-Sterne Koch. Er einnert sich an seine Anfansgzeit: "Während der Ausbildung habe ich schon in diesen großen Magazinen geblättert, wo Witzigmann und die ganzen Kochhelden drin waren. Ich habe damals schon gemerkt, dass wir Künstler sind." (SAT.1 / Arne Weychardt)

Moderiert wird das Format von Daniel Boschmann, der ehemals durch das Frühstücksfernsehen bei SAT.1 führte, später dann auch durch die TV-Show „Dancing on Ice“. Der 38-Jährige verfügt selbst über gastronomische Erfahrung. Gedreht wurde unter anderem in Potsdam und in Berlin, das Finale fand in Mallorca statt. Eine zweite Staffel der Show sei natürlich erwünscht, heißt es bei SAT.1. Sofern, wie üblich, die Marktanteile stimmen. Der Senderschnitt in der jungen Zielgruppe liegt bei um die acht bis neun Prozent. Das oder zweistellig - und es wird weitergekocht ...