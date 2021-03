Juli Zehs neuer Roman "Über Menschen" spielt im Corona-Jahr 2020 und dreht sich um die Sinnsuche und Flucht einer Großstädterin aufs Land. (PETER VON FELBERT und Luchterhand, Luchterhand Verlag)

Es gibt nur wenige deutsche Gegenwartsautorinnen und -autoren, die den Zustand der Gesellschaft so präzise, schonungslos und zugleich verständnisvoll, gewandt und fesselnd auseinanderzupflücken wissen wie Juli Zeh. An den großen Erfolg „Unterleuten“ (mittlerweile sehenswert vom ZDF verfilmt) schließt „Über Menschen“ nahtlos an - was den Rahmen betrifft. Der Roman dreht sich um das Milieu der gut ausgebildeten, gut verdienenden, gut vernetzten Großstädter um die 30 oder 40, die feststellen müssen, dass das eigene Universum da Grenzen hat, wo ein anderer Kosmos beginnt.

Der Roman spielt im Frühjahr und Sommer des Jahres 2020, in dem Jahr, in dem das Virus begann, die Welt zu verändern. Als „Pandemie-Roman“, wie vielfach bezeichnet, habe sie das Buch zunächst nicht angelegt, sagte die Autorin in einem Interview. Sie habe es noch einmal umkrempelt - man ahnt während der Lektüre, wie gut es auch ohne die Wucht der Pandemie auskommen wäre. Aber die Corona-Krise hat alles, um Zehs Befund zu verdichten.

Die Juristin Zeh schreibt über Ihresgleichen: Müde Großstädter, die an der Sinnlosigkeit ihres Lebens leiden, eine persönliche Wende herbeisehnen und auf dem Land Erfüllung suchen. Eben weil Juli Zeh auch Menschen wie sich meint, trifft sie den Ton, die Atmosphäre, die Gedankenwelten und Abgründe ihrer Figuren mit bestechender Genauigkeit. Deshalb kann sie, selbst Mutter, lässig schreiben: „Aus Doras Sicht sind die Mädchen ziemlich schlecht erzogen, was Christine mit ,hochbegabt' übersetzt.“

Im Mittelpunkt von „Über Menschen“ steht Dora. Zeh bezeichnet sie als „eine in vielerlei Hinsicht typische Vertreterin des aktuellen Zeitgeistes“. Die Mittdreißigerin arbeitet für eine Werbeagentur, nicht irgendeine, sondern eine, die nachhaltige Produkte und Non-Profit-Organisationen bewirbt. Die Handlung beginnt, nachdem Dora in ein Dorf namens Bracken in der Prignitz geflohen ist, weil sie alles satthat: ihre Familie, ihren Lebensgefährten Robert, ihre Branche, ihre ständigen Überstunden, die Stadt und ihre Bewohner, die Pandemie und die Furcht, die das Virus verbreitet. Sie hat sich ein altes Gebäude mit Garten gekauft. Dort zieht sie überstürzt ein, mit Jochen, ihrer Hündin.

Ihre Bemühungen, im verwilderten Garten Kartoffeln anzupflanzen, bleiben nicht unbemerkt. Die Nachbarn melden sich - Gote spricht sie über die Gartenmauer an, Heini kommt ungefragt, um im Garten zu helfen. Aber die neuen Nachbarn sind nicht nur hilfsbereit, sondern lachen auch über ausländerfeindliche Witze. Gote ist der „Dorfnazi“, wie er sich selbst vorstellt, Dora ist im Umgang mit dem zuvorkommenden, freundlichen Rechten überfordert. Seine Hilfsbereitschaft passt nicht ins Bild: Soll sie überhören, dass er im Garten nebenan mit Kumpels das Horst-Wessel-Lied singt? Oder soll sie ignorieren, dass er ihr unter die Arme greift, wo er kann, ihr ein Bett baut, ihr Haus wohnlicher macht?

Das ist die große Kunst von Juli Zeh: Sie macht es ihren Leserinnen und Lesern nicht leicht, sie weist sie daraufhin, dass die Welt nicht in Schwarz und Weiß zu trennen ist, auch wenn das vieles so viel einfacher machte. Die Dorfbewohner entsprechen Doras Vorstellungen nicht. Sie lassen sich nicht in Schubladen stecken. Ihnen sind Doras Empfindlichkeiten vollkommen einerlei, politische Korrektheit ist ihnen schnuppe. Sie stehen anderen nicht gedanklich bei, sondern praktisch. Auch Sadie ist eine Figur, die den Doras dieser Welt, die den Doras in uns den Spiegel vorhält: Sie ist alleinerziehend und arbeitet nachts in einer Gießerei, die Kinder müssen auf sich selbst aufpassen. Ihr Leben besteht aus „Sorgen und Übermüdung“, für Dora ein vollkommen unbekanntes Paralleluniversum.

Doras Lebensgefährte Robert ist eine moralische Instanz, die einen engen Meinungs- und Verhaltenskorridor für sich und andere festlegt. Erst war er Klimaaktivist, das Virus macht ihn zum selbst ernannten Epidemiologen, der das Haus nicht mehr verlassen will. Sie begehrt auf, indem sie Glasbehälter heimlich in den Restmüll wirft - ziviler Ungehorsam in der Partnerschaft. Diese kleine aberwitzige Randhandlung beweist nicht nur Zehs Humor, sondern auch ihr großes Verständnis für die Unvollkommenheiten und Charakterschwächen der Menschen.

Auch Doras Vater, ein brillanter Chefarzt an der Charité, ist ganz Stellvertreter seiner Generation. Eines seiner Lieblingsthemen, schreibt Zeh, sei Entitlement - Anspruchsdenken. „Das Gefühl der Leute, ein wachsendes Anrecht zu besitzen. Auf mehr Sicherheit, mehr Komfort, weniger Störungen, weniger Schicksal. Entitlement führt ins Dauerkrisengefühl. Weil man niemals bekommt, was man will. Weil Anspruchsdenken nicht befriedigt werden kann.“

Es gibt viele solcher Passagen, die Juli Zeh einer ihrer Personen in den Mund oder in den Kopf legt, und die auch aus einem ihrer Essays oder Einwürfe zum Zeitgeschehen stammen könnten, denen jede Schrillheit fern liegt und die von lässigem Liberalismus und Werben um Verständnis füreinander geprägt sind. Vor bald einem Jahr plädierte sie im „Spiegel“ gemeinsam mit Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) und dem Virologen Alexander Kekulé gegen den Lockdown. Sie sagte dem Magazin: „Meine Äußerungen innerhalb der Corona-Krise waren und sind vor allem verfassungsrechtlicher Natur. Sie hängen nicht davon ab, von welcher Seite ich gelobt oder kritisiert werde.“

Vielfach wird ihr Roman „Corpus Delicti“ dieser Tage erwähnt, 2009 erschienen, indem sich eine ihrer Figuren gegen eine Gesundheitsdiktatur auflehnt. Tatsächlich scheint Zeh eine beinahe prophetische Gabe zu haben: Die Handlung beschreibt eine Gesellschaft, in der die Freiheit der Gesundheit geopfert wird. „Über Menschen“ stellt andere Fragen. Der Titel trifft ins Schwarze: Zeh schreibt über Menschen - so engstirnig und zornig, so ängstlich und unsicher, so du und so ich. Der Roman dreht sich um Verständigung und Verständnis, um Dialog und Mitmenschlichkeit, um die Fähigkeit zur Selbstkritik und um die Form der Toleranz, die Menschen wirklich etwas abverlangt.

Zur Sache

Juli Zeh: Über Menschen. Luchterhand München. 416 Seiten, 22 €.