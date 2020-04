"Ich backe Brot. Viel Brot!" - Rebecca Hall spricht im Interview auch über ihre bisherigen persönlichen Erfahrungen mit der Corona-Krise. Der Hollywoodstar hat schon in vielen Filmen, Serien und Theaterstücken mitgespielt. Derzeit arbeitet die 37-jährige Britin, Mutter eines zweijährigen Kindes, an ihrem Regiedebüt "Passing". (2017 Getty Images/Pascal Le Segretain)

Seit ihrem zehnten Lebensjahr steht Rebecca Hall vor der Kamera. Ihre Berufswahl ist wenig überraschend, schließlich stammt die Britin aus einem Haushalt voller Künstler: Ihr Mutter ist Opernsängerin, ihr Vater Regisseur. Seit ihrem Schauspiel-Debüt war die heute 37-Jährige in unzähligen Hollywood-Blockbustern, Serien und Theaterstücken zu sehen, privat scheut Hall allerdings das Rampenlicht. Über ihr Leben abseits der Kamera spricht sie so gut wie gar nicht. Obwohl sich die Welt gerade aufgrund der Corona-Pandemie in einem Ausnahmezustand befindet, ließ es sich die sympathische Britin aber nicht nehmen, über ihr neues Projekt und ihre persönliche Lage in dieser Zeit zu sprechen - auch um 8 Uhr morgens! In der neuen, achtteiligen Amazon-Prime-Serie „Tales from the Loop“, die auf den Werken des schwedischen Künstlers Simon Stålenhag basiert, versucht Hall als Loretta die Mysterien des Universums zu ergründen.

teleschau: Guten Morgen. Wie geht es Ihnen heute, so früh am Morgen?

Ein Star auf dem Roten Teppich: Die Britin Rebecca Hall (2017 in Venedig) hat sich in Hollywood längst einen Namen gemacht. (2017 Getty Images/Vittorio Zunino Celotto)

Rebecca Hall: Danke gut. Ich bin schon lange wach, schließlich bin ich Mutter eines zweijährigen Kindes, das morgens keine Gnade kennt (lacht). Ich bin immer früh wach.

teleschau: „Tales from the Loop“ entstand durch die Bilder des schwedischen Künstlers Simon Stålenhag, in denen er Landschaften mit Sience-Fiction-Elementen und Maschinen kombiniert. Kannten Sie die Werke?

In der neuen Amazon-Serie "Tales From The Loop" spielt Rebecca Hall die Rolle der Loretta, die in einem unterirdischen Teilchenbeschleuniger arbeitet. (© 2019 Amazon.com Inc., or its affiliates)

Hall: Nein. Bevor ich das Drehbuch las, hatte ich nie davon gehört. Mit einer Erklärung zur Serie bekam ich ein paar von seinen Fotos, damit ich mir das besser vorstellen konnte. Die Richtlinien waren, dass sie so aussehen, als ob Ingmar Bergman eine Sci-Fi-Serie kreieren würde. Diese Vorstellung fand ich einzigartig und geheimnisvoll. Genau deshalb wollte ich diese Herausforderung annehmen.

teleschau: Welcher Sci-Fi-Film ist Ihr Favorit?

Die achtteilige Serie "Tales From The Loop" mit Rebecca Hall ist ab dem 3. April auf Amazon Prime zu sehen. (Amazon Prime)

Hall: (überlegt) Gute Frage ... Gerade wünsche ich mir, dass ich heute Morgen Zeit für einen Kaffee gehabt hätte, dann könnte ich besser denken (lacht). „Blade Runner“' Und ich liebe „Stalker“.

teleschau: Von was haben Sie als Kind geträumt, das jetzt tatsächlich Realität ist?

Vor den Dreharbeiten zu "Tales From The Loop" kannte Rebecca Hall die Bilder des schwedischen Künstlers Simon Stålenhag, von denen die Serie inspiriert wurde, nicht. (Jan Thijs / Amazon Prime)

Hall: Ich malte mir immer aus, wie cool es wäre, die Leute zu sehen, mit denen wir telefonieren. Und jetzt sind solche Face-Chats ganz normal. Schon verrückt, wenn man daran denkt, wie sich die Technologie entwickelt hat.

teleschau: Und wenn Sie sich jetzt in Ihre Kindheit zurück beamen könnten, welchen Ratschlag würden Sie sich selbst geben?

Die Coronakrise ist für Rebecca Hall eine Ausnahmeerfahrung: "Es ist nur sehr schwer zu verstehen, was gerade mit uns Menschen auf der ganzen Welt passiert. Es ist, als ob wir alle in einem Film mitspielen würden. Mit solchen Szenen fangen normalerweise Katastrophenfilme an, die wir uns im Kino anschauen", sagt die 37-Jährige im Interview. (2017 Getty Images/Vittorio Zunino Celotto)

Hall: Dass ich mir nicht so viele Sorgen machen sollte ...

Wie das Coronavirus ihren Alltag derzeit beeinflusst

Rebecca Hall (hier in dem Thriller "Unter Beobachtung" aus dem Jahr 2013) wurde in London geboren. (ZDF / Jay Maidment)

teleschau: Sie sprechen sicherlich auch die aktuelle Situation an. Das Coronavirus hält die ganze Welt in Atem, Ihre Heimatstadt New York hat die höchste Ansteckungszahl ...

Hall: Genau! Es ist nur sehr schwer zu verstehen, was gerade mit uns Menschen auf der ganzen Welt passiert. Es ist, als ob wir alle in einem Film mitspielen würden. Mit solchen Szenen fangen normalerweise Katastrophenfilme an, die wir uns im Kino anschauen. Die Straßen sind leer gefegt ... Wer hätte sich jemals vorstellen können, dass der komplette Times Square still steht? Niemand hätte das vorhersehen können. Um ehrlich zu sein: Ich habe Angst!

Seit ihrem zehnten Lebensjahr steht Rebecca Hall (links) vor der Kamera. In der Komödie "Holmes & Watson" (2018) spielte sie Dr. Grace Hart (außerdem im Bild: Lauren Lapkus, Will Ferrell, zweiter von rechts, und John C. Reilly). (2018 Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH)

teleschau: Gehen Sie noch raus?

Hall: Nein. Keiner von uns verlässt unser Zuhause. Unsere Gesundheit aufs Spiel zu setzen, das ist uns zu gefährlich!

"Generell finde ich es nicht schlecht, ab und zu einen Monat Pause einzulegen, durchatmen zu können und sich um Dinge zu kümmern, die einem wichtig sind", sagt Rebecca Hall (im Bild mit Bruce Willis in dem Film "Lady Vegas" aus dem Jahr 2012). (ARD Degeto / Dink, LLC)

teleschau: Wie beschäftigen Sie sich daheim den ganzen Tag?

Hall: Ich arbeite an dem Film „Passing“, bei dem ich Regie geführt habe. Ich backe Brot, viel Brot (lacht). Wenn ich Zeit finde, dann male ich. Das wirkt beruhigend auf mich. Aber vor allem verbringe ich viel Zeit mit unserem Kind, das meine tägliche und komplette Aufmerksamkeit sehr genießt.

Rebecca Hall ist seit 2015 mit dem amerikanischen Schauspieler Morgan Spector verheiratet. (2017 Getty Images/Vittorio Zunino Celotto)

Über ihr Regiedebüt und die Zukunft

teleschau: Das erschwert sicherlich die Zukunft, wenn Sie wieder am Set sind und in Ihr normales Leben zurückkehren.

"Es ist wie in einem Traum, aus dem wir nicht aufwachen können": Rebecca Hall lebt mit ihrer Familie in New York und ist wie so viele andere Menschen auf der Welt von den Folgen des Corona-Shutdowns betroffen. (2017 Getty Images/Pascal Le Segretain)

Hall: Ganz bestimmt (lacht). Generell finde ich es nicht schlecht, ab und zu einen Monat Pause einzulegen, durchatmen zu können und sich um Dinge zu kümmern, die einem wichtig sind. Natürlich finde ich den Grund, warum wir diese Zeit jetzt haben, extrem schlimm und vor allem unbegreiflich. Ich glaube aber, dass es gerade jedem einzelnen Menschen auf der Welt genauso geht. Es ist wie in einem Traum, aus dem wir nicht aufwachen können ...

teleschau: Apropos Regie führen. „Passing“ ist Ihr Debüt als Regisseurin. Haben Sie sich von Jodie Foster, die bei „Tales from the Loop“ Regie führte, Rat geholt?

"Bei jeder einzelnen Rolle, die ich als Schauspielerin angenommen habe, habe ich von den Regisseuren etwas dazu gelernt", erklärt Rebecca Hall (rechts im Bild mit Ann Guilbert in der Komödie "Please Give - Geben ist seliger ..." aus dem Jahr 2019). (SRF / Sony Pictures Classics Inc.)

Hall: (überlegt) Bei jeder einzelnen Rolle, die ich als Schauspielerin angenommen habe, habe ich von den Regisseuren etwas dazu gelernt. Aber mal ehrlich, mit dem Regie führen ist es so: Entweder man ist gut darin oder eben nicht. Wir werden bald herausfinden, was davon auf mich zutrifft (lacht).