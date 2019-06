Irgendwann ist das Maß voll: Carrie (Lorena Dehmelt) rächt sich beim Abschlussball an ihren bösartigen Mitschülern. (Dennis Mundkowski)

Sie nennen sie Betschwester, Scary White oder einfach nur Freak. Sie geben Carrie White viele Namen. Nur nennt sie niemand bei ihrem richtigen. Die 16-Jährige wird an ihrer Schule gehänselt, rumgeschubst, ausgelacht. Und Zuhause ist es nicht viel besser: Carrie lebt alleine mit ihrer streng religiösen Mutter. Die sperrt Carrie auch gerne mal in eine kleine Kammer ein – die Wände voller Jesus-Bilder. Das eingeschüchterte Mädchen weiß sich nicht zu wehren. Bis sie merkt, wozu sie in der Lage ist, wenn sie wütend wird.

Das Hamburger First Stage Theater ist einen sehr gewagten Schritt gegangen und hat Stephen Kings Gruselszenario „Carrie“ als Musical auf die Bühne gebracht (Nachwuchsregisseur: Felix Löwy). Mit der Geschichte gelang dem Horror-König Stephen King 1974 der Durchbruch. Eigentlich hatte er seinen halbfertigen Roman um das gemobbte Teenagermädchen mit besonderen Kräften schon in seinen Papierkorb geworfen, war nicht zufrieden damit. Doch seine Frau rettete es vor dem Altpapier und ermutigte ihren Mann, es fertig zu schreiben. Zum Glück: „Carrie“ wurde ein Bestseller und war für King der Start zu einer mehr als steilen Karriere. Zwei Mal wurde die Story bereits verfilmt.

Aber Horror und Musical? Kann das funktionieren? Denkt man an Stücke wie „Tanz der Vampire“ zeigt sich: es kann. Gräbt man allerdings ein wenig tiefer, zeigt sich genauso: Es kann auch in die Hose gehen. Denn bereits 1988 gab es eine Musicaladaption von „Carrie“ in New York. Nach nur fünf Vorstellungen schloss die Produktion, Investoren forderten ihr Geld zurück. Die „New York Times“ sprach später vom teuersten „quick flop“ in der Geschichte des Broadways.

Ein Wagnis

Thomas Gehle, Geschäftsführender Gesellschafter des First Stage Theaters, hofft, dass es seinem Haus mit „Carrie“ nicht genauso gehen wird. Trotz leichter Sorge, der Stoff könne nicht das breite Publikum ansprechen, ist er das Wagnis eingegangen: „Wir wollen einfach auch Sachen machen, die nicht so Mainstream sind“, sagt er. Auch, wenn er genau wisse, dass sich mit Stücken wie „Fame“, welches das Theater zuletzt realisiert hat, einfacher Karten verkaufen lassen.

Das Wagnis hat sich gelohnt: "Carrie" ist ein rasantes Psychodrama, in dem 22 First Stage School-Absolventen zeigen, was sie drauf haben. Qualitativ muss sich das kleine Theater nicht hinter der größeren Konkurrenz verstecken, auch, wenn ein Großteil des Ensemble noch am Anfang seiner Karriere steht. Unterstützung bekommen die jungen Darsteller von Maya Hakvoort in der Rolle der gruseligen Mutter. Hakvoort stand bereits auf Bühnen in der ganzen Welt, spielte Hauptrollen in Stücken wie "Les Misérables", "Evita", "Jekyll & Hyde" oder "Elisabeth".

Die Bühnenversion von „Carrie“ (Buch: Lawrence D. Cohen; Musik: Michael Gore; Lyrics: Dean Pitchford, Deutsche Fassung: Martin Wessels-Behrens und Judith Behrens) bleibt abgesehen von wenigen Abweichungen dicht an Kings Originalgeschichte. Lorena Dehmelt mimt eine Carrie, die eine glaubwürdige Verwandlung vom schüchternen Mäuschen im viel zu großen grauen Wollpulli (Kostüme: Lauren Slater-Klein) zur selbstbewussten jungen Frau durchlebt. Ihr gegenüber steht mit Alexandra Nikolina in der Rolle der bösartigen Mitschülerin Chris eine toughe, stimmgewaltige junge Frau, der die Rolle wie auf den Leib geschneidert ist. Und auch Larissa Pyne überzeugt als Sue, das einzige Mädchen, das Mitleid mit Carrie hat, und ihren Freund Tommy (Tim Taucher) sogar überredet, mit der Außenseiterin anstatt mit ihr zum bevorstehenden Schulball zu gehen.

Beeindruckendes Bühnenbild

Ein Lob gebührt auch dem Bühnenbild (Felix Löwy, Felix Wienbürger). Bedrohlich fliegende alte Bretter, Wellblechzäune und Fensterläden an den seitlichen Bühnenelementen geben bereits einen Hinweis darauf, was später noch passieren wird, wenn sich das Musical seinem blutigen Finale nähert. Wer die ganze Erzählung kennt, darf gespannt auf die Theaterumsetzung sein.

Im Großen und Ganzen ist das Experiment gelungen. Doch „Carrie“ ist eine Geschichte, die schnell erzählt ist. Ein Manko, das sich auch auf der Theaterbühne widerspiegelt. Einige Szenen haben kleine Längen oder setzen den falschen Fokus. So gibt es viele Konflikte zwischen Carrie und ihrer Mutter, die sich eher wiederholen anstatt neben der krankhaften Religiosität genauer auf das gewalttätige Machtverhältnis in dieser Mutter-Tochter-Beziehung einzugehen.

Aber es ist der Produktion zu wünschen, dass ihr nicht das gleiche Schicksal droht, wie ihrem New Yorker Vorgänger. Das Premieren-Publikum feierte das Stück – verdient – stehend und mit langem Applaus.

