Im Drogendrama "Ben Is Back" steht vor allem die innige Mutter-Sohn-Beziehung im Mittelpunkt. (TOBIS Film GmbH)

Besonders an den Festtagen kommen Familien zusammen, um schöne Stunden zu genießen und sich gegenseitig glücklich zu machen. Streit und Anspannung sind dabei allerdings oft nicht weit entfernt, da übersteigerte Erwartungen Frustrationen geradezu herausfordern und lange schwelende Konflikte die verordnete Besinnlichkeit bedrohen. Ein solches Szenario beschreibt auch das Drogendrama „Ben Is Back“. Ähnlich tragisch ist die Geschichte eines Kindes im Drogensumpf, die der Film „Beautiful Boy“ erzählt. Deutlich beschwingter geht es dagegen in Disneys Familienfilm „Chaos im Netz“ zu.

„Ben Is Back“ (VÖ: 7. Juni)

Ben (Lucas Hedges) durchläuft gerade einen Drogenentzug. Seine Mutter Holly (Julia Roberts) versucht ihn, wo sie nur kann, zu unterstützen. (TOBIS Film GmbH)

Ausgerechnet kurz vor Weihnachten steht der suchtkranke Ben (Lucas Hedges) vor der Tür seiner Familie. Während ihn seine Mutter Holly (Julia Roberts) und seine Halbgeschwister Lacey (Mia Fowler) und Liam (Jakari Fraser) mit offenen Armen empfangen, ist der Rest der Familie skeptisch. Zunächst scheint das Weihnachtsfest in halbwegs normalen Bahnen zu verlaufen. Doch dann wird Ben von seinen Kontakten in der lokalen Drogenszene eingeholt. Die daraus resultierenden Enthüllungen im Drama „Ben Is Back“ gehen tief unter die Haut. Während der Kleinstadtkosmos zunächst noch intakt wirkt, offenbaren sich nach und nach tiefe Risse. Besonders im Mittelpunkt steht das Ringen zwischen Sohn und Mutter, mitreißend verkörpert von ihren Hauptdarstellern.

Preis DVD: circa 12 Euro

Steve Carell als Vater eines drogensüchtigen Sohns (Timothée Chalamet): "Beautiful Boy" ist ein bedrückendes Drama über die Fentanyl-Krise in den USA. (Courtesy of Amazon Studios)

Laufzeit: 99 Minuten

„Beautiful Boy“ (VÖ: 6. Juni)

David Sheff (Steve Carell) ist verzweifelt: Wie kann er seinem Sohn Nic (Timothée Chalamet) helfen, von den Drogen loszukommen? (Courtesy of Amazon Studios)

Nic (Timothée Chalamet) ist intelligent, wächst in guten Verhältnissen auf und hat mit David (Steve Carell) einen liebevollen Vater. Trotz allem hat sich der Jugendliche nicht zu einem strebsamen jungen Mann entwickelt, dessen größte Probleme Liebeskummer und College-Stress sind. Stattdessen muss sich David irgendwann eingestehen, dass Nic drogenabhängig ist. „Beautiful Boy“ schafft es, das Thema Drogenabhängigkeit für Nichtbetroffene greifbarer zu machen. Besonders die herausragenden Leistungen von Steve Carell und Timothée Chamalet bleiben in Erinnerung. Man spürt förmlich, wie das Herz des Vaters jedesmal ein wenig mehr auseinanderbricht, wenn ihn sein Sohn anlügt.

Preis DVD: circa 12 Euro

Mit "Chaos im Netz" kehrt der sympathische Videospiel-Held Ralph zurück - und muss sich mit dem Neuland Internet auseinandersetzen. (Disney)

Laufzeit: 116 Minuten

„Chaos im Netz“ (VÖ: 6. Juni)

Ralph und Vanellope sind beste Freunde. Doch wird ihre Freundschaft auch im Internet bestehen können? (2018 Disney)

Vanellope von Schweetz ist alles andere als zufrieden. Die Rennfahrerin aus dem Spiel „Sugar Rush“ hat keine Lust mehr auf die immergleichen Rennstrecken. Als aber das Spiel abgeschaltet werden soll, gerät der sonst so quirlige PS-Profi in eine tiefe Lebenskrise. Weil „Chaos im Netz“ vor allem eine Geschichte über Freundschaft ist, nimmt ihr Gefährte Ralph die Dinge in die Hand und macht sich mit seiner kleinen Freundin auf ins Neuland Internet. Neben der großen Liebe zum Detail glänzt der Disney-Film mit einer perfekten Balance zwischen Selbstironie und Hommage. Weil er noch dazu reich an ironischen und kritischen Untertönen, Anspielungen auf die Popkultur und gut platzierten Gags ist, kommen auch Erwachsene voll auf ihre Kosten.

Preis DVD: circa 15 Euro

Laufzeit: 109 Minuten