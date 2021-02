TV-Drama "Meeresleuchten" mit Ulrich Tukur: Ein erfolgreicher Manager beginnt nach dem Umfalltod seiner Tochter ein neues Leben im winzigen Ostsee-Ort. Ein Film - und ein Gespräch - über die Wichtigkeit von Trauer in unser aller Leben. (WDR/KJ Entertainment/Lukas Salna)

Nicht jeder Fernsehzuschauer wird etwas mit dem Film „Meeresleuchten“ (Mittwoch, 17. Februar, 20.15 Uhr, Das Erste) anfangen können. Ulrich Tukur spielt einen wohlhabenden Unternehmer, der nach dem plötzlichen Tod seiner Tochter ein Küstenhaus in der Nähe der Flugzeug-Absturzstelle bezieht. An der Ostsee lernt dieser Mann ein Ensemble seltsamer Menschen kennen. Im Interview zum Film spricht der 63-Jährige darüber, worüber er trauert und warum dieses Gefühl im Leben eines jeden Menschen, einer jeder Kultur so wichtig ist. Auch einen kleinen Ausblick auf die nächsten TV-Abenteuer seines „Tatort“-Kommissars Felix Murot gewährt Tukur. Inklusive klarer Worte zu „Antikünstlern“ in den TV-Sendern, die versuchen, die Filmkunst kaputtzumachen.

teleschau: Herr Tukur, „Meeresleuchten“ wirkt wie die Verfilmung eines poetischen Romans. Ein eher ungewöhnliches Fernsehstück. Woher stammt die Idee dazu?

Unternehmer Thomas Wintersperger (Ulrich Tukur) erfährt, dass seine Tochter bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist. (WDR/KJ Entertainment/Lukas Salna)

Ulrich Tukur: Es ist tatsächlich kein Roman, sondern ein Original-Drehbuch des Filmemachers Wolfgang Panzer. Der Absturz einer Swiss Air-Maschine vor der kanadischen Atlantikküste 1998 hat ihn zu der Geschichte inspiriert. Alle 229 Passagiere und Crew-Mitglieder kamen damals ums Leben. Er hatte als junger Reporter des Schweizer Fernsehens schon einmal über zwei Flugzeugabstürze berichtet, und die müssen für ihn sehr einprägsam gewesen sein.

teleschau: Welchen Aspekt eines solchen Unglücks beleuchtet der Film?

Umzug an die "Absturzstelle": Weltenbummler Matti (Kostja Ullmann, links) und der Zugezogene Ex-Manager Thomas Wintersperger (Ulrich Tukur) machen das neue Ladenlokal von Thomas hübsch. (WDR/KJ Entertainment/Lukas Salna)

Tukur: Es geht um Trauer, und wie wir Menschen es schaffen, aus dem Abgrund eines furchtbaren Verlusts wieder herauszufinden. Man kann sich im Schmerz verlieren oder man blickt nach einer angemessenen Zeit der Trauer - und die muss man sich nehmen - wieder aufs Leben, das ja weitergeht. Genau das schafft der erfolgreiche Unternehmer, den ich spiele. Er lernt, von sich selbst abzusehen und nimmt die Welt und die Menschen um sich herum zum ersten Mal richtig wahr. Der Schmerz erfährt eine Verwandlung und wird zur Quelle einer guten Energie. Das bedeutet für ihn die Möglichkeit eines radikalen Neuanfangs.

„Menschen, die es in unserer nüchternen Welt gar nicht mehr gibt“

Szene aus "Meeresleuchten": Der alte Kauz Max (Hans Peter Korff, zweiter von links) wird schnell zum Freund des zugereisten Thomas Wintersperger (Ulrich Tukur). Seine Enkelin und eine Nachbarin machen sich Sorgen um den alten Mann. (WDR/KJ Entertainment/Lukas Salna)

teleschau: Nun wird die Reise dieses Trauernden nicht unbedingt so dargestellt, wie im Fernsehen üblich. Der Mann wird zum Einsiedler nahe der Absturzstelle und trifft dort seltsame, ja fast poetisch wirkende Dorfbewohner ...

Tukur: Ich wusste beim Drehbuchlesen auch nicht, ob das alles funktioniert - und kann es als Hauptdarsteller auch nur schwer beurteilen. Ich kannte Wolfgang Panzer von der Arbeit am Film „Der große Kater“ mit Bruno Ganz vor zehn Jahren. Er ist ein sehr spezieller Geschichtenerzähler. Ein Urgestein, das schon seit 50 Jahren Filme macht. Mit „Broken Silence“ drehte er Mitte der Neunziger ein kleines, sehr berührendes Meisterwerk. Ich mag Wolfgang, weil er dem Leben sehr zugewandt ist. Nicht nur als Filmemacher, sondern auch als Gastronom, Gourmet, Mensch und Weinkenner. Außerdem war ich noch nie zuvor in Litauen, wo unser Film entstanden ist. Ich hatte immer eine stille Sehnsucht nach dem alten Ostpreußen. Wir drehten viel auf der kurischen Nehrung. Dort, wo das Sommerhaus von Thomas Mann stand.

Ein Mann, der sich wieder selbst finden muss: Thomas Wintersperger (Ulrich Tukur) hat sein altes Leben kurzerhand hinter sich gelassen. (WDR/KJ Entertainment/Lukas Salna)

teleschau: Passte der Drehort zur Story?

Tukur: Ja, durchaus. Das fiktive Ostseedorf, in dem der Film spielt, ist kein realistischer Ort. In diesem Maalsund gehen die Uhren anders. Dort leben Menschen, die es in unserer nüchternen Welt gar nicht mehr gibt. Und Hans Peter Korff oder Carmen-Maja Antoni, die ja die Stimme des DDR-Sandmännchens war, sind originelle, ältere Schauspieler, die hier zu ganz großer Form auflaufen. Allein dafür hat sich der Film gelohnt.

Tragikomisch, poetisch, ungewöhnlich: Im ARD-Film "Meeresleuchten" müssen Thomas Wintersperger (Ulrich Tukur) und seine Frau Sonja (Ursina Lardi) lernen, mit dem Verlust ihrer Tochter umzugehen. (WDR/KJ Entertainment/Lukas Salna)

teleschau: Ist es ein Warnsignal, wenn uns ein Film verwirrt, der keinem gängigem Erzählmuster entspricht?

Tukur: Ich weiß nicht, ob ein Film, der verwirrt, uns auch noch warnen kann (lacht). Unser Fernsehen wird aber auf jeden Fall zu Tode formatiert. Und wenn dann etwas aus dem Rahmen fällt, sind Verwirrung und Misstrauen erst mal groß.

Ulrich Tukur in seinem letzten - und wie fast immer denkwürdigen - "Tatort" mit HR-Kommissar Felix Murot. In "Die Ferien des Monsieur Murot" spielte Tukur Murot und seinen "proletarischen" Doppelgänger. Im Interview verrät Ulrich Tukur: Zwei neue Murot-Folgen sind bereits in Arbeit. (HR / Bettina Müller)

„Dahinter stecken Antikünstler in den TV-Anstalten ...“

teleschau: Müsste es mehr Fernsehfilme geben, die uns nicht an bereits Bekanntes erinnern?

Ein typischer Chabrol- oder auch Hitchcock-Moment im jüngsten Tukur-"Tatort" vom November 2020: Der falsche Walter Boenfeld (Ulrich Tukur) findet Indizien für den Mord der Ehefrau (Anne Ratte-Polle) an seinem Alter Ego. Ist Murot nun selbst in Gefahr? (HR / Bettina Müller)

Tukur: Natürlich, müsste es. Schon der Filmpionier Jean Cocteau legte als Aufgabe des Films und der Kunst überhaupt fest, dass sie überraschen sollten. Das passiert aber selten, ist mein Eindruck. Vielmehr hat man das Gefühl, dass alles in ein vorgebenes, starres Schema und Format gepresst wird. Dahinter stecken Antikünstler in den TV-Anstalten, die meinen, man könne und müsse so die Einschaltquoten erhöhen. Es geht nur um Quantität, nicht um Qualität. Deshalb bin ich der Spielfilmredaktion des Hessischen Rundfunks so dankbar, weil sie bei meinen Murot-„Tatorten“ vor nichts zurückschrecken, außer dem idiotischen 89 Minuten-Postulat.

teleschau: Nun gibt es aber auch eine andere Haltung. Jene Fernsehmacher, die sagen, da sind Bedürfnisse, die müssen befriedigt werden. Manche betrachten es gar als öffentlich-rechtliche Pflicht, dass das Fernsehen dies tut ...

Auch der vorletzte Murot-"Tatort" vom Herbst 2019 war eine Hommage an die Filmgeschichte: In "Angriff auf Wache 08" trafen sich die Freunde Murot (Ulrich Tukur, rechts)und Brenner (Peter Kurth) wieder. Dessen Polizeimuseum war von einem Gangster-Mob umstellt. John Carpenters Film "Assault - Anschlag bei Nacht" von 1976 lieferte die Idee. (HR / Bettina Müller)

Tukur: Da bin ich gespaltener Meinung. Natürlich haben die Menschen ein Anrecht auf Unterhaltung, sie wollen sich vor der Kiste entspannen. Aber sie haben auch ein Recht auf Bildung und darauf, hin und wieder gefordert zu werden. Auf Überraschungen, die das Hirn lebendig halten, das Leben bereichern und die Fantasie anstacheln. Wer ständig diese beliebige und zum Teil unterirdische Kost vorgesetzt bekommt, also nur Brei frisst, dem fallen irgendwann die Zähne aus.

teleschau: Welche Pläne gibt es für die Zukunft ihres „Tatort“-Kommissars?

Bitterböse Filmkomödie von 2019, die viele gute Kritiken einheimste. In "Und wer nimmt den Hund?" von Martin Rauhaus (Drehbuch) und Rainer Kaufmann (Regie) liefern sich die "alten Eheleute" Doris (Martina Gedeck) und Georg (Ulrich Tukur) ein Gefecht bis aufs Blut. (ARD Degeto / Boris Laewen)

Tukur: Ich drehe einen nächsten mit Emily Atef im Herbst. Eine charmante, interessante Frau, die sehr gute Filme gedreht hat. „3 Tage in Quiberon“ ist einer von ihnen. Sie kam mit einer Idee, die stark ins Thrillerhafte geht. Ich freue mich jetzt aufs Drehbuch. Und mit Murot höre ich dann auf, wenn wir nicht mehr überraschen, wenn die Luft raus ist, wie man so sagt, oder ich als 98-jähriger Kommissar nicht mehr glaubhaft bin.

Zwei neue „Tatort“-Folgen mit Felix Murot

In seiner langen Schauspiel-Karriere schlüpfte Ulrich Tukur auch schon in so manche Biopic-Hauptrolle: Hier ein Bild aus dem ARD-Zweiteiler "Grzimek" von 2015 (ARD Degeto / Roland Suso Richter)

teleschau: Welcher Murot-„Tatort“ kommt als nächster?

Tukur: Einer, den ich mit Rainer Kaufmann gedreht habe. Das Drehbuch stammt von Martin Rauhaus, der auch „Und wer nimmt den Hund?“ geschrieben hat. Ich denke, er wird irgendwann Ende 2021 zu sehen sein. Es geht um die Ermordung eines Philosophie-Professors und um dessen kaputte Familie. Er ist prominent besetzt mit wunderbaren Kollegen wie Angela Winkler oder Lars Eidinger. Es geht darin auch um Familienaufstellungen mit Puppen, die auf einmal lebendig werden. Ich nehme an, so etwas hat man in einem Fernsehkrimi auch noch nicht gesehen (lacht).

Nochmal Biopic: Für "Rommel" mussten Ulrich Tukur und sein Regisseur / Autor Niki Stein auch Kritik einstecken. Zu positiv, hieß es damals, sei der General im ARD-Film von 2012 gezeichnet gewesen. Andere Kritiker, vor allem aber die Familie Rommel sahen das gegenteilig. (Szene mit Thomas Thieme, links, und Ulrich Tukur als Rommel). (ZDF / SWR / Kerstin Stelter)

teleschau: Im letzten Fall „Die Ferien des Monsieur Murot“ spielten sie sich selbst und einen Doppelgänger, der jedoch einen ganz anderen Charakter hatte. Ist der „Tatort“ eine persönliche Spielweise für Sie?

Tukur: In gewissem Sinne schon. Es heißt ja auch Schauspiel - und Spielen macht Spaß, vor allem, wenn man spielen darf. Es muss aber immer der Geschichte dienen, die erzählt wird. Im Doppelgänger-Film standen meine Figuren stark im Mittelpunkt. Beim nächsten Fall mit der Philosophen-Familie bin ich eher zurückgenommen. Und das ist gut so. Der Film ist wichtig, nicht ich.

Der Schauspieler, Musiker und Nostalgiker Ulrich Tukur machte aus seiner Vorliebe für künstlerisch Vergangenes nie einen Hehl. Er brauche die Trauer, um über die zahlreichen und immer schneller werdenden Abschiede unserer Zeit hinwegzukommen, sagt er. (2013 Getty Images)

„Je schneller das Leben läuft, desto häufiger werden auch die Abschiede“

teleschau: Lassen Sie uns noch mal über das Thema Trauer sprechen, von dem „Meeresleuchten“ handelt. Sind Sie jemand, der dieses Gefühl zulässt?

Im Unterhaltungsfernsehen macht sich Ulrich Tukur (rechts) eher rar. Auftritte wie 2019 bei Kai Pflaumes Show "Wer weiß denn sowas XXL" (mit Caroline Peters) sind eher seltener Natur. (NDR / Morris Mac Matzen)

Tukur: Oh ja, ich trauere fast jeden Tag um irgendetwas. Um Musik, die keiner mehr hört, Künstler, die man vergisst, Traditionen und Lebensgefühle, die verschwinden, Freunde, die sterben. Also um Dinge von großer Strahlkraft, die einmal da waren, einen Wert besaßen und auf einmal niemanden mehr interessieren. Und schlimmer noch: die niemand mehr kennt. Wir merken gerade, wie das 20. Jahrhundert, das ja erst seit 20 Jahre Geschichte ist und in dem wir groß wurden, mit der sich exponentiell entwickelnden Technologisierung unserer Lebenswelten rasend schnell verschwindet. Je schneller das Leben läuft, desto häufiger werden auch die Abschiede. Gründe traurig zu sein, gibt es also genug.

teleschau: Leiden Sie unter dieser Trauer?

Tukur: Wenn Trauer sich nicht wieder auflöst, mündet sie in Depression oder Melancholie. Die Depression, eher ein deutsches Phänomen, ist dem Leben abträglich. Die Melancholie, wie sie zum Beispiel die portugiesische Literatur grundiert, liebt das Leben, aber leidet leise an seiner Vergänglichkeit und an der Vergeblichkeit allen Tuns. Auch die Musik des Balkans ist voller Trauer, die unvermittelt in die Feier des Lebens übergeht. Ich leide also nicht daran. Ich brauche die Trauer, um zu überleben.