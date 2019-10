"Ich mache das, was mir Spaß macht": Judith Williams wurde einst im Homeshopping-Fernsehen bekannt. Was wenige wissen: Sie ist eigentlich Opernsängerin. (ZDF/Julia Saller)

Judith Williams, 48, ist bekannt als Unternehmerin und Investorin aus „Die Höhle der Löwen“ (VOX). Was jedoch nicht viele wissen: Williams hätte auch als Opernsängerin auf den ganz großen Bühnen stehen können. Eine Hormonbehandlung machte ihr einst einen Strich durch die Rechnung. Zumindest ein Stück weit kehrt sie jetzt zur Musik zurück. In ihrer neuen Show „Mein Lied für dich“ (ab Mittwoch, 16. Oktober, 20.15 Uhr, ZDF) lässt die aus München stammende Powerfrau Menschen für deren Liebsten singen - begleitet von Star-Gästen. Ein Gespräch übers Singen, über Verantwortung als Promi und Unterstützung vor allem für starke Frauen

teleschau: Frau Williams, in Ihrer neuen Show „Mein Lied für dich“ lassen Sie Teilnehmer für deren Liebsten singen. Das wirft die Frage auf: Trauern Sie der Musik und dem Gesang manchmal noch hinterher?

Judith Williams: Ich bin der Musik bis heute treu geblieben und werde bei „Mein Lied für Dich“ ein für mich besonderes Lied singen. Auch wenn ich vor vielen Jahren wegen einer Hormonbehandlung meine Karriere als Opernsängerin aufgeben musste, sind wir eine sehr musikalische Familie. Meine Töchter können ein Lied davon singen, schließlich wecke ich sie regelmäßig mit einem Guten-Morgen-Lied, was aber zugebenermaßen nicht auf Begeisterungsstürme stößt.

teleschau: Das Format klingt ein wenig wie ein Mix aus „Lass dich überraschen“ und „Nur die Liebe zählt“ ...

Williams: In „Mein Lied für Dich“ geht es darum, dass sich Menschen bei anderen Menschen bedanken und dabei von vielen Stars wie Christina Stürmer, Sarah Connor, Sasha oder Johannes Oerding unterstützt werden. Diese Show ist romantisch, lustig, ernst - aber immer voller besonderer Momente mit viel Herz und großer positiver Energie. Es gibt soviel Negatives auf der Welt. Ich wollte immer etwas machen, was den Zuschauerinnen und Zuschauern positive Energie gibt.

teleschau: Sie haben sich erwähnte prominente Coaches dazu geholt. Wie wichtig, denken Sie, ist es allgemein, dass Prominente in einer solchen Show mitwirken?

Williams: Wir haben sogar noch einen Weltstar mit dabei, der einen singenden Busfahrer überrascht. Mehr darf ich allerdings noch nicht verraten. Die Show lebt sicherlich von diesen besonderen Momenten. Und da sind unsere prominenten Coaches ein wichtiger Teil von.

teleschau: Sie selbst sind schon lange einem Millionenpublikum bekannt. Wie sehr halten sich dabei der Spaß- und der Stressfaktor für Sie die Waage?

Williams: Ich mache das, was mir Spaß macht. Deshalb lasse ich mich auch nicht in eine Schublade stecken. Ich genieße diese Ausflüge aus der Business-Welt in die Show-Branche. Und umgekehrt liebe ich es, nach einer Show wieder Startup-Unternehmer zu unterstützen, Marken aufzubauen, Produkte zu entwickeln und meine eigene Firma voranzubringen. Gerade Frauen möchte ich zurufen, sich nicht einschränken zu lassen, sondern die eigenen Träume auch zu leben und nicht immer zurückzustecken.

teleschau: Manchmal möchte man meinen, Sie würden die große Bühne geradezu suchen - sonst hätten Sie sicher auch einem Engagement bei „Let's Dance“ nicht zugestimmt. Auf einer Rampensau-Skala von 1 bis 10: Wo siedeln Sie sich an?

Williams: Bei „Let's Dance“ ging es mir nicht um die Bühne, sondern um das Tanzen. Ich habe es genossen, mit Erich Klann den besten Tanzlehrer der Welt zu haben. Es war anstrengend, aber es hat sehr viel Spaß gemacht, und ich habe mir damit einen Traum erfüllt.

teleschau: Prominent sein bedeutet auch, Verantwortung zu haben. Gibt es bestimmte Richtlinien und Regeln, die Sie sich mit der Zeit oder vielleicht sogar schon zu Beginn Ihrer Karriere diesbezüglich auferlegt haben?

Williams: Ich fluche nicht beim Autofahren. Nein, im Ernst: Natürlich haben Menschen, die vor der Kamera stehen, Verantwortung und können Themen, die ihnen wichtig sind, einfacher voranbringen. Ich engagiere mich vor allem für Frauen, und dies auf vielfältige Art und Weise. Außerdem bin ich Botschafterin der José Carreras Leukämie-Stiftung, der SOS Kinderdörfer und unterstütze den Verein Karo, der Kindern, Jugendlichen und Frauen Schutz vor physischer und psychischer Gewalt bietet.

teleschau: Nachhaltigkeit war auch schon immer ein großes Thema für Sie. Wie verfolgen Sie denn aktuell die Klimawandel-Debatte?

Williams: Krise ist auch immer Chance, deshalb halte ich nichts davon, wegen der aktuellen Klimawandel-Debatte in eine kollektive Depression zu verfallen. Ich bin mir sicher, dass der wissenschaftliche Fortschritt hilft, gute Lösungen zu finden. Und daraus entstehen auch wieder Unternehmen und Arbeitsplätze. Unsere Zukunft wird anders, aber nicht unbedingt schlechter.

teleschau: Wünschen Sie sich bei „Die Höhle der Löwen“ manchmal, jemand wie Greta Thunberg würde vor die Investoren treten?

Williams: Greta Thunberg hat eine weltweite Diskussion über ein wichtiges Thema angestoßen. Das ist eine große Leistung. Wir sollten aber nicht alles in einen Topf werfen. Wir haben in „Die Höhle der Löwen“ viele wunderbare Gründer, die mit Herzblut ihr eigenes Unternehmen aufbauen wollen. Und auf die konzentrieren wir uns.

teleschau: Es gibt derzeit viele Politiker, Prominente und Aktivisten, die sich um den Planeten sorgen und sich engagieren. Für wen würden Sie am liebsten ein Lied in Ihrer Show singen - und wie wäre der Songtitel?

Williams: Wie gesagt, man sollte nicht alles in einen Topf werfen. Ich bin Gastgeberin einer Show, in der es darum geht, dass sich meine Gäste bei anderen Menschen auf eine besondere Art und Weise bedanken können. „Mein Lied für Dich“ ist das Emotionalste und Bewegendste, was ich bislang gemacht habe. Die Show ist voller positiver Energie. Und ich hoffe sehr, dass dies die Zuschauerinnen und Zuschauer genauso sehen.