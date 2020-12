"Marvel's Spider-Man: Miles Morales" rückt einen jungen Superhelden in den Fokus. (Sony Interactive Entertainment)

Bremen. Ein neuer Spider-Man in New York – mit „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ hält der auch als Schwarzer Spider-Man bekannte Superheld Einzug auf die Playstation-Konsolen. Den 2011 ins Marvel-Universum eingeführten Charakter hatte das amerikanische Entwicklerstudio „Insomniac Games“ bereits im Vorgängerspiel vor zwei Jahren berücksichtigt und ihm nun ein eigenständiges Abenteuer spendiert.

Die neue Videospiel-Reihe erzählt eine eigene Geschichte, die sich der Charaktere des Marvel-Universums bedient. Peter Parker arbeitet als Wissenschaftler und bekämpft seit mehreren Jahren als routinierter Netzschwinger die Bösewichte der Stadt. Im zweiten Teil will der Superheld nun eine Auszeit: Während seines Aufenthalts in Europa mit seiner Geliebten Mary Jane, soll Zögling Miles übernehmen. Der war selbst von einer radioaktiven Spinne gebissen worden, ist sich seiner Superkräfte aber längst noch nicht in vollem Umfang bewusst.

Gerade erst von Brooklyn nach Harlem gezogen, sucht der junge Miles noch seinen Platz in der Welt – und als Superheld in den Fußstapfen des „echten“ Spider-Man. Wie bereits der Vorgänger legt auch der zweite Konsolentitel großen Wert auf die Gefühlswelt des Protagonisten. Trotz gleichem Spielprinzip setzt sich „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ vom Vorgänger ab und entwickelt seinen eigenen Charakter detailliert. Miles‘ Lebensumfeld mit verstorbenem Polizisten-Vater und einer Mutter als Politikerin unterscheidet sich gänzlich von dem des Peter Parker. Harlem als Zentrum afroamerikanischer Kultur rückt dabei ebenfalls in den Fokus.

Trotz einer Fülle an Nebenmissionen und Erkundungsmöglichkeiten nimmt die Haupthandlung nicht nur schnell Fahrt auf, sondern schreitet auch in schnellem Tempo voran: Der Superheld findet sich neben dem Wahlkampf seiner Mutter plötzlich in einem Kampf zwischen einem zwielichtigen Energieunternehmen und einer kriminellen, technologisch hoch aufgerüstete Gruppe namens „Untergrund“ wieder, in der Miles‘ beste Freundin Phin eine zentrale Rolle einnimmt.

In rasanten und dennoch taktischen Kämpfen baut der neue Spider-Man allmählich seine Fähigkeiten aus. Als großer Unterschied zu seinem Mentor erweisen sich seine bioelektrischen Venom-Fähigkeiten. Mit Rollenspiel-Elementen bieten sich dabei zahlreiche Möglichkeiten, einen eigenen Spielstil zu entwickeln. Die Entwickler haben hier eine gelungene Balance zwischen Vielfalt und Zugänglichkeit geschafft – elementar für den Fortschritt im Spiel sind diese Anpassungen nicht.

Zum Teil spielbare Filmsequenzen, ausgefeilte Dialoge, ein Hip-Hop-lastiger Soundtrack und ausgiebige Action bieten trotz der kurzen Rahmenhandlung ein umfassendes Spielerlebnis. „Marvel‘s Spider-Man: Miles Morales“ muss sich nur wenige Kritikpunkte – wie vereinzelte Wiederholungen und fehlende Umgebungsgeräusche während der Sprechszenen – gefallen lassen. Freunde des Marvel-Universums fühlen sich in diesem New York ebenso gut aufgehoben wie Action-Fans, die eine gelungene Handlung schätzen.

Weitere Informationen

Story: 6/7

Grafik: 5/7

Ton: 5/7

Steuerung: 7/7