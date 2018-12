Mit "Papillon" kommt ein Remake des Klassikers von 1973 in die Heimkinos. (2018 Constantin Film Verleih GmbH / Jose Haro)

Dystopische Erzählungen stehen derzeit hoch im Kurs und befassen sich nicht selten mit existenziellen Fragen des Menschseins: Wohin steuert unsere Zivilisation? Welche gravierenden Einschnitte bringt die stetige Technisierung mit sich? Und was geschieht nach einem kompletten Zusammenbruch? Von den fast schon philosophischen Gedankenspielen, die etwa in Denis Villeneuves „Blade Runner 2049“ aufgeworfen wurden, ist „Hotel Artemis“ (2018), das Regiedebüt des bislang vor allem als Drehbuchautor bekannten Drew Pearce („Iron Man 3“), weit entfernt. Auch er schleudert sein Publikum in ein finsteres Zukunftsszenario, nutzt dieses aber nur als Hintergrund für ein Kammerspiel, das munter mit Science-Fiction-, Noir- und Action-Mustern jongliert.

Papillon (VÖ: im Handel)

Bereits 1973 versuchte Steve McQueen als „Papillon“ seiner Gefängnisstrafe durch Flucht zu entgehen. Nun hat der Ausbruchsklassiker ein Remake bekommen: Charlie Hunnam übernimmt die Rolle des Verurteilten auf dem Weg in die Freiheit. Vor allem dank ihm und seinem Schauspielkollegen Rami Malek ist die Neuauflag durchaus sehenswert.

Preis DVD: circa 13 Euro

Laufzeit: 134 Minuten

Hotel Artemis (VÖ: im Handel)

„Hotel Artemis“ (2018) erzählt von einer dunklen Welt, in der ein Bürgeraufstand die Stadt Los Angeles in Atem hält. Einzige Zuflucht für Kriminelle ist das Krankenhaus der „Schwester“. Und so versammelt sich das Who-is-Who der Unterwelt in dem düsteren Hospital. Die prominent besetzte Scifi-Action-Noir-Melange (mit dabei sind unter anderem Jodie Foster, Dave Bautista, Sofia Boutella und Jeff Goldblum) entwickelt einen Sog, dem man sich schwer entziehen kann.

Preis DVD: circa 10 Euro

Laufzeit: 91 Minuten

Halaleluja - Iren sind menschlich! (VÖ: 6. Dezember)

Ein junger Inder (Nikesh Patel) in Irland. Sein Vater, der ihm eine Schlachterei schenkt. Daraus soll der Sohnemann einen Halal-Betrieb machen. Also werden in „Halaleluja - Iren sind menschlich“ (2018) kurzerhand die ortsansässigen Arbeitslosen angeheuert. Gelungene Komödie, bei der man einfach nur entspannt lachen darf.

Preis DVD: circa 15 Euro

Laufzeit: 90 Minuten