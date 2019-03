In der vierten Staffel der Wall-Street-Serie bahnen sich ungewöhnliche Allianzen an (von links): Malin Åkerman, Damian Lewis, Maggie Siff und Paul Giamatti. (Sky/Showtime/Andrea Fremiotti)

Wer hätte das gedacht: Motor der bisherigen Auseinandersetzungen der in den Hochhausschluchten von Manhattan angesiedelten Hochfinanzserie „Billions“ war bislang der Dauerzwist zwischen dem skrupellosen Hedgefonds-Milliardär Bobby „Axe“ Axelrod (Damian Lewis, Serienfans bestens bekannt aus der Kracherproduktion „Homeland“) sowie dem unerbittlichen Staatsanwalt Chuck Rhoades (Paul Giamatti, „Sideways“). Doch in der vierten Staffel, die Sky ab Montag, 18. März, vorab in der US-Originalfassung ausstrahlt, bahnt sich eine geradezu sensationelle Allianz an. Das Kriegsbeil begraben haben Axe und der Anwalt deswegen natürlich noch lange nicht.

Trotzdem haben die beiden Alpha-Männer jetzt erst mal ein ungewöhnliches Bündnis geschmiedet - einen praktikablen Deal, mit dem sich beide doch sichtlich unwohl fühlen. An den Gewissensqualen und an den Funken, die zwangsläufig sprühen, wenn zwei so unterschiedliche Temperamente aufeinandertreffen, weiden sich die zwölf neuen Folgen zur Freude der vielen „Billions“-Fans genüsslich.

Staatsanwalt Chuck Rhoades (Paul Giamitti, mit Maggie Siff) lässt sich auf eine ungewöhnliche Allianz ein. (Sky/2018 Showtime)

„Wir Leben in einer Welt, die in der Mitte getrennt ist. Du musst dich für eine Seite entscheiden,“ heißt es in der Serie über die beiden Allzeit-Rivalen, die nun Kreide gefressen haben. Bleibt abzuwarten, wie lang der Friede, den zu großen Teilen Wendy Rhoades („Sons of Anarchy“-Star Maggie Siff), die beide berät, eingefädelt hat, halten wird.

Allerdings gibt es guten Grund, diesmal die Fronten neu abzustecken: Immerhin bekommen es Axe und Chuck mit mächtigen Gegnern zu tun - darunter Hollywood-Superstar John Malkovich in der Rolle des gerissenen russischen Milliardärs Grigor Andolov. Doch er ist nicht die einzige Nemesis, der sich die Finanzherren stellen müssen. Immer schwingt die Grundfrage mit, die die Serie so spannend macht: Wie weit würde man in einer Welt, in der scheinbar alles käuflich ist, tatsächlich gehen, um sein Gewissen zu verkaufen? Die alte „Faust“-Frage bleibt hochdramatisch.

Wendy Rhoades (Maggie Siff) hat die beiden Widersacher zusammengebracht. (Sky/2018 Showtime)

Bereitgestellt werden die ersten neuen „Bilions“-Folgen unmittelbar nach der US-Ausstrahlung in der Nacht zum Montag, 18. März. Sie sind über die Angebote Sky Ticket, Sky Go und On Demand verfügbar. Pro Woche kommt eine neue Episode hinzu. Voraussichtlich im Mai werden alle zwölf „Billions“-Folgen der neuen vierten Staffel dann auf Deutsch und auf Englisch linear bei Sky Atlantic HD ausgestrahlt.