"Leto" ist ein wilder Ritt durch die Rockszene der Sowjetunion - anarchisch, aufregend und poetisch. (Universum)

Rockmusik mag nicht das Erste sein, was man mit der Sowjetunion in Verbindung bringt. Aber es gab natürlich auch im Mutterland des Kommunismus eine Jugend, die sich Ventile suchen musste, um auszubrechen aus dem zensierten Leben. Davon erzählt „Leto“ - ziemlich ungestüm und ein bisschen wehmütig. Dass Regisseur Kirill Serebnnikow kurz vor Ende der Dreharbeiten verhaftet wurde, ist ein ziemlich bitterer Treppenwitz der Geschichte. Ebenfalls empfehlenswert in dieser Woche ist das Drama „Der Trafikant“ und der Thriller „Under the Silver Lake“.

„Leto“ (VÖ: 12. April)

Weil er schon etwas länger in der Untergrund-Rockszene Leningrads dabei ist, nimmt Mike (Roma Zver, links) den talentierten Viktor (Teo Yoo) unter seine Fittiche. (Universum)

Mit dem wilden, ungestümen Film „Leto“ erzählt Regisseur Kirill Serebrennikow von der Energie, die die russische Underground-Szene der 1980er-Jahre verströmt hat. Orientiert an den Biografien echter Musiker, entspinnt sich ein visuell großartiger Fiebertraum in Schwarz-Weiß. Im Mittelpunkt stehen Mike Naumenko (Roma Zver) und seine Frau Natascha (Irina Starshenbaum), die sich mit Viktor Zoi (Teo Yoo) anfreunden und gemeinsam den russischen Rock auf den Weg bringen. In einer Zeit politischer Kontrolle und einem von Sozialismus geordneten Vergnügen war das keine leichte Aufgabe, wie das doppelbödige politische Statement des Films unverblümt mit auf den Weg gibt.

Preis DVD: circa 13 Euro

17 Jahre und ziemlich unschuldig: "Der Trafikant" muss im Wien kurz vor dem Nazi-Einmarsch ziemlich schnell erwachsen werden. Ob ihm Sigmund Freud dabei helfen kann? (Universum)

Laufzeit: 123 Minuten

„Der Trafikant“ (VÖ: 12. April)

Für seine Ausbildung zum Tabak- und Zeitschriftenhändler muss Franz (Simon Morzé) nach Wien umziehen. Dort erwartet den 17-Jährigen neben den Tücken des Erwachsenwerdens auch eine politisch unruhige Situation. (Epo Film/Petro Domenigg)

Nach dem gewaltsamen Tod ihres Liebhabers bleibt Margarete Huchel (Regina Fritsch) nichts anderes übrig, als ihren Sohn Franz (Simon Morzé) nach Wien zu schicken. Der Provinzbub soll dort bei einem Tabak- und Zeitschriftenhändler in die Lehre gehen. Dafür muss er seine geliebte Heimat und seine jugendliche Unbedarftheit zurücklassen. In den Zeiten großer politischer Umwälzungen der 1930er-Jahre gibt ihm Sigmund Freud (Bruno Ganz) den nötigen Halt. Von „Der Trafikant“, der Verfilmung des Coming-of-Age-Romans von Robert Seethaler, bleibt vor allem der Hauptdarsteller in Erinnerung. Besonders eindrücklich: Die Szenen ohne Worte, in denen Franz' Wandlung von einem Jungen zum Mann vollzogen wird.

Preis DVD: circa 13 Euro

Faszinierend und ungemein unterhaltsam: die hypnotische Neo-Noir-Kuriosität "Under The Silver Lake". (Universum)

Laufzeit: 109 Minuten

„Under the Silver Lake“ (VÖ: 19. April)

Mann sucht Frau, verliert sich dabei in einem mysteriösen Puzzle des Lebens und ist am Ende bei sich selbst: Andrew Garfield gibt in "Under the Silver Lake" den Prototypen eines Noir-Helden. (Universum)

Mit abgründigen Traumwelten und berauschenden Bildern ist der hypnotische Neo-Noir-Thriller „Under the Silver Lake“ alles andere als gewöhnlich. In einer düsteren Fantasterei schickt Regisseur David Robert Mitchell seine Hauptfigur Sam (Andrew Garfield) auf die Suche nach seiner verschwundenen Nachbarin Sarah (Riley Keough). Während seiner aberwitzigen Irrfahrt durch Los Angeles taumelt er durch Millionärsvillen, Kunsthappenings und alte Gruften. Dort trifft er auf schöne Frauen, Jesus-Freaks und Retortenbands. Dieses Labyrinth voller unerfüllter Versprechen und Geheimnissen muss sich nicht vor Filmklassikern von Roman Polanski, Alfred Hitchcock oder David Lynch verstecken.

Preis DVD: circa 13 Euro

Laufzeit: 134 Minuten