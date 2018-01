Seit 50 Jahren verschwunden. Ulrike Ottingers Werk "Modèle cybernétique" (1966/67). (Ulrike Ottinger Filmproduktion)

Verschwundene Kunst – das klingt nach einem Fall aus einem spannenden Detektivroman, in dem Diebe wertvolle Gemälde aus einer Galerie entwendet haben und einen verzweifelten Besitzer zurücklassen. In diesem Fall – einem realen, der seinen Schauplatz mitten in Bremen hat – sind allerdings keine Diebe im Spiel. Dennoch gibt es zwei Kunstwerke, von denen jede Spur fehlt. Und eine verzweifelte Künstlerin, die diese gerne zurückhätte.

Die Berliner Filmemacherin Ulrike Ottinger hat in ihrem Leben viel erreicht und feiert mit ihren Werken große Erfolge. Unter anderem erhielt sie für ihren Film „Johanna D'Arc of Mongolia“ aus dem Jahr 1989 den Bundesfilmpreis für die visuelle Gestaltung, außerdem wurden mehrere ihrer Dokumentarfilme mit dem Preis der deutschen Filmkritik ausgezeichnet. Es gibt allerdings ein Versäumnis in ihrem Leben, dass sie bis heute bereut: 1967, als Ottinger noch als bildende Künstlerin unterwegs war, wurden einige ihrer Werke im Bremer Schnoor ausgestellt. Ottinger war es damals nicht möglich, alle Kunstwerke nach Ende der Ausstellung persönlich wieder abzuholen. „Wir waren jung und hatten kein Geld“, sagt sie. Zwei Arbeiten sind langfristig zurückgeblieben und nie wieder aufgetaucht. Heute, mehr als 50 Jahre später, will Ottinger erneut auf Spurensuche gehen.

„Ulrike Ottinger – Bilder, Objekte, Serigrafien“

Unter dem Titel „Ulrike Ottinger – Bilder, Objekte, Serigrafien“ wurden mehrere Popart-Kunstwerke der Künstlerin vom 28. Oktober bis zum 24. November 1967 in der Galerie Werkstatt ausgestellt, die sich damals im Schnoor 36 befand. Ottinger hat zu dieser Zeit in Paris gelebt. Während sie sich am Anfang ihrer künstlerischen Karriere noch post-surealistischen Arbeiten gewidmet hat, ist sie irgendwann in den 60er-Jahren zur Pariser Popart gekommen. Ein Kunsthistoriker aus Bremen besuchte sie damals in Paris. Anschließend erzählte dieser einem befreundeten Architekten, der damals eine Galerie mit dem Namen „Galerie Werkstatt“ im Schnoor im Parterre seines Architektenbüros führte, von Ottingers Kunst, und sie wurde zu einer Ausstellung eingeladen.

Ulrike Ottinger vor einem von ihr auf Holz gemalten Porträt von Allen Ginsberg. (Ulrike Ottinger Filmproduktion)

Ottinger brachte die Werke damals mit Freunden selbst nach Bremen. Das war gar nicht so einfach, wie sie sich erinnert: „Wir haben uns in einen Wagen gesetzt, die Werke ganz unprofessionell auf dem Dach befestigt und sind von Paris nach Bremen gefahren." 24 Stunden habe die Fahrt gedauert. Danach sei sie zwar ziemlich erschöpft gewesen, „andere Möglichkeiten gab es aber gar nicht.“ Und es hat sich in ihren Augen gelohnt. Viele Menschen, auch von außerhalb, seien zur Eröffnung ihrer Ausstellung gekommen, erinnert sie sich. „Die frühe Popart war damals eine ziemlich aufregende Sache“, sagt Ottinger.

Ein paar Tage nach der Eröffnung reiste die Künstlerin zurück nach Paris. Ihre Werke blieben in Bremen. „Vielleicht war es nachlässig, aber mit dem wenigen Geld, dass wir damals hatten, hätte man niemals einen Transporteur beauftragen können, die Werke abzuholen“, betont Ottinger. Einige Bilder gelangten zu Freunden Ottingers in München und über Umwege zurück zu ihr. Ein paar davon wurden laut Ottinger 2015/2016 bei einer großen Popart-Ausstellung im Tate Modern gezeigt, ein anderes Konvolut hat das Lenbachhaus in München gerade gekauft.

Verschollenes Werk "Modèle cybernétique"

Zwei Hauptwerke allerdings sind nicht mehr auffindbar. Bei dem einen titellosen Werk aus dem Jahr 1966 handelt es sich um eine mit Acryl bunt bemalte Leinwand, an der oben eine Art Kleiderstange angebracht ist, an der zwei bemalte Schaufensterpuppen hängen. Fotografien der vermissten Arbeiten gibt es leider nur in schwarz-weiß. „Die Farben sind aber sehr kräftig“, betont Ottinger. Das zweite verschollene Werk "Modèle cybernétique" (1966/67) wurde mit Acryl auf Holz gefertigt und zeigt unter anderem eine Maus in einem Labyrinth, menschliche Fußspuren und ein lächelndes Gesicht. In den unteren Bereich hat Ottinger mithilfe von Verpackungsmaterialien außerdem dreidimensionale Elemente integriert. "Ich hänge sehr an diesem Oeuvre, weil es eine ganz bestimmte Zeit repräsentiert", sagt die Künstlerin. "Wenn man so jung ist wie ich damals, erlebt man die Dinge mit großer Intensität. Darum wäre ich überglücklich, wenn man die Werke irgendwo wieder auffinden könnte.“

Ulrike Ottinger. (Ulrike Ottinger Filmproduktion)

1969 wurde die Galerie im Schnoor laut Ulrike Ottinger geschlossen. Durch die frühere Frau des mittlerweile verstorbenen Galeriebetreibers erfuhr Ottinger, dass die Bilder in ein Lager gelangten. Von dort verwischen sich alle Spuren. Einige Jahre später hat Ottinger aufgehört zu malen und ihr Werk mit Filmen fortgesetzt. Gerade arbeitet sie an einen Film über Paris der 1960er-Jahre. Durch diesen Rückblick hat sie sich, wie schon so oft, im Laufe der Jahre an die damalige Zeit erinnert. „Ich weiß nicht, ob die Werke noch existieren. Sie können auf irgendeinem Speicher sein oder bei jemandem an der Wand hängen“, sagt die Künstlerin.

„Sie sind wohl im Laufe der Zeit einfach verschwunden“

Auch entsprechende Bremer Behörden wissen nicht, was mit Ottingers Werken passiert sein könnte. „Sie sind wohl im Laufe der Zeit einfach verschwunden“, sagt Rose Pfister vom Referat Bildende Kunst der Kulturbehörde. „Wahrscheinlich wurden sie irgendwo eingelagert, vielleicht wurden sie irgendwann verteilt.“ Vieles sei damals einfach noch nicht erfasst worden, auch ein Referat für Bildende Kunst in der Behörde gab es noch nicht. „Die Werke wiederzufinden, wäre, als fände man eine Stecknadel im Heuhaufen“, sagt die Referatsleiterin.

Ottinger gibt die Hoffnung trotzdem nicht auf. „Es geht überhaupt nicht darum, irgendjemanden zu beschuldigen, ich kann mir ja selber genug Vorwürfe machen“, sagt sie. „Es geht mir nur darum, dass die Bilder wieder aufgefunden werden. Ich hätte sie sehr gerne zurück und würde mich auf jeden Fall erkenntlich zeigen, wenn mir jemand helfen könnte.“

Sollten Sie Hinweise zum Verbleib der beiden Kunstwerke haben, schicken Sie diese gerne per E-Mail an kultur@weser-kurier.de.