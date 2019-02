"Eigentlich hätte diese Platte auch 'Fünf nach zwölf' heißen können": Mit dem neuen Album "Hey!" senden Subway to Sally einen Weckruf aus - obwohl sie ahnen, dass es dafür vielleicht schon zu spät ist. Im Bild, von links: Michael "Bodenski" Boden, Eric Fish und Ingo Hampf. (Alexander Schlesier)

„Wer ständig glücklich sein möchte, muss sich oft verändern“: Wenn es nach dieser Weisheit von Konfuzius geht, dürften Subway to Sally wenig Grund zur Klage haben. Schließlich hat die deutsche Band in den fast 30 Jahren ihres Bestehens einiges an Entwicklungen und Veränderungen mitgemacht. Tatsächlich wirken Eric Fish (Gesang, 49) und Michael „Bodenski“ Boden (Gitarre, 53) äußerst zufrieden. Entspannt sitzen die beiden in einem Berliner Café im Szeneviertel Prenzlauer Berg und erzählen: über ihr neues Album „Hey!“ (erhältlich ab 8. März), den Brandenburger Wahnsinnssommer und Islands Sehnsuchtspotenzial.

So schnell kann es gehen: Zur Begrüßung ein kurzes „Hey!“ in den Raum geworfen, schon ist man mittendrin im Thema. Das inzwischen 13. Album der Band sei eine Art Gegenentwurf, erläutert Boden. Nun habe man im Titel eben mal einen einfachen Ausruf „anstatt einer inhaltsschwangeren, doppeldeutigen Geschichte“. Wobei dieses „Hey!“ zwei Ebenen besitze: „Einmal ist da dieses Anstoßen - 'Hey, bist du noch da? Hörst du noch zu?'“ Das passt zu diesem Album, weil viele Songs Zustandsbeschreibungen der Gesellschaft enthalten, die einem Weckruf gleichen. Das „Hey!“ verweise aber - quasi als leichtfüßiges Gegengewicht - auch auf die 70er-Jahre, fährt Boden fort. Damals sei viel mit „Hey's“ und „Ho's“ und „Oho's“ gearbeitet worden. „Wenn du darauf achtest, wirst du feststellen, dass diese Sachen oft auf der Platte auftauchen.“

"Hey!" ist das inzwischen 13. Album der deutschen Rockband Subway to Sally. (Universal)

Tanzaufforderung und Weckruf zugleich

Das Wort mit den drei Buchstaben ist indes nicht das einzige Element, das an die Ära des Glam- und Schlaghosen-Hardrocks erinnert. Kenner werden beim Hören von „Hey!“ bestimmt das eine oder andere musikalische Zitat ausfindig machen. Subway to Sally graben diesmal tief in der Muskgeschichte des 20. Jahrhunderts, und Boden weiß: „Das kommt auf der Platte mit dem typischen Subway-to-Sally-Stil und durchaus echten Mittelalter-Melodien auf eine Art und Weise zusammen, die schon ziemlich durchgeknallt und einzigartig ist - und erheiternd.“

Allein unter Männern: Ally Storch (bürgerlich Almuth Storch), ist das neueste Bandmitglied von Subway to Sally. Sie stieg 2016 ein und spielt Violine und Viola. (Alexander Schlesier)

Damit nicht genug: Quasi am anderen Ende der Fahnenstange finden sich auch wieder die elektronischen Einsprengsel, die mit dem letzten Album „Mitgift“ (2014) Einzug in das Universum der Band hielten. Boden holt aus, berichtet vom Kontakt mit Cop Dickie - „Das ist der deutsche Skrillex“, wirft Eric Fish ein - und von dessen Teilnahme an der zurckliegenden „Neon“-Tour. Man habe bewusst jemanden mit ins Boot geholt, der einer jüngeren Generation entstammt und diese Art der Musik quasi mit der Muttermilch aufgesogen hat. Cop Dickie ist auch auf „Hey!“ wieder dabei. Was er einbringt, vergleicht Boden mit der „Petersilie auf dem Gericht, welche einen aber durchaus auch vorantreibt und zu neuen Ufern aufbrechen lässt“.

Trotz dieser weit voneinander entfernten Pole ist „Hey!“ kein musikalisch zerklüftetes Werk geworden. „Mein persönliches Gefühl war: Es kann gar nicht hart genug sein. Voll durch!“, erklärt Eric Fish die prinzipielle Marschrichtung. Diesem Motto folgt schon der angriffslustige Opener „Island“, der auch durch seinen Titel auffällt. „Wir brauchten eben ein zweisilbiges Land. 'Balearen' oder so hätte nicht gepasst“, lautet der grinsende Kommentar, bevor der Ernst von „Island“ erörtert wird. Das Thema sei ambivalent, Island natürlich ein liebenswerter Sehnsuchtsort. Aber auch Sinnbild für eine arg verzerrte Sicht auf die Welt: „Überall wird rumgeheult, dabei ging es uns noch nie so gut. Das sehen viele nicht. Die sollen dann doch bitte nach Island auswandern.“

Subway to Sally sind eine Institution in der deutschen Musikszene - und sie spielen längst viel mehr als nur Mittelalter-Rock. Von links: Eric Fish, Simon Michael, Silvio "Sugar Ray" Runge, Simon Levko, Ingo Hampf, Michael "Bodenski" Boden, Ally Storch. (Alexander Schlesier)

„Eigentlich hätte diese Platte auch 'Fünf nach zwölf' heißen können“

Die Bandbreite auf „Hey!“ reicht von einem Kleinod wie der Filmmusik-Interpretation „Anna's Theme“ (aus „The Red Violin“) bis zum brachialen „Selbstbetrug“ (featuring Oomph!-Sänger Dero) und von einer Ballade wie „Am tiefen See“ bis zu dem aufpeitschenden Titel „Messias“, dessen Konsumkritik nicht nur an der Oberfläche kratzt: „Wir wollten zeigen, dass das Kaufen auch eine Art Ersatzreligion sein kann“, erläutert Boden, aus dessen Feder der Hauptteil der Texte stammt. Fehlende Spiritualität werde oft mit einem Paar Turnschuhe mehr im Schrank kompensiert. „Kein Mensch braucht 30 Paar Turnschuhe. Aber es ist einfacher, sich ein 31. Paar hinzustellen, als sich zu fragen, was man wirklich im Leben braucht.“

Gespenstische Kulisse: Subway to Sally in einem Brandenburger Wald, der im Sommer 2018 abbrannte. "Das war zehn Kilometer von meinem Geburtsort entfernt", erinnert sich Sänger Eric Fish (zweiter von links). (Alexander Schlesier)

Und dann ist da noch „Imperator Rex Graecorum“. Das dazugehörige Musikvideo, in dem Ballerinas durch eine verwüstete Landschaft tanzen, zählt zweifelsohne zu den eindrucksvollsten in der Karriere von Subway to Sally. Aufgenommen wurde der Clip in einem Brandenburger Wald nahe Berlin, der im Sommer 2018 abbrannte - einem sehr heißen Sommer, den viele Experten direkt auf den Klimawandel zurückführen. „Das war zehn Kilometer von meinem Geburtsort entfernt“, erinnert sich Eric Fish, und sein Kollege stellt den inhaltlichen Bezug zu „Hey!“ her: „Zu dem Zeitpunkt waren die Texte zum Teil schon geschrieben, es war also eine Art sich selbst erfüllende Prophezeiung in dem Sinne, dass wir vielleicht mit unserem Planeten schon über die Klippe gegangen sind.“ Die beiden erzählen sichtlich beeindruckt von der gruseligen Atmosphäre mit den zahllosen Bäumen, die alle gleichaltrig, gleichgroß, schwarz verkohlt und tot nebeneinander stehen. „Eigentlich hätte diese Platte auch 'Fünf nach zwölf' heißen können.“

Im Lauf ihrer Karriere krempelten Subway to Sally ihren Auftritt sowie ihre Musik immer wieder um. (Universal)

