Seit einem Reaktorunfall ist Hector Uría (Eduard Fernández) völlig verstrahlt: Nun soll er in "La Zona - Do Not Cross" in die nuklear verseuchte Sperrzone zurückkehren, um eine bizarre Mordserie aufzuklären. (ZDF/Maria Heras)

Natürlich denkt man sofort an Fukushima, an Tschernobyl sowieso: In der achtteiligen Serie „La Zona - Do Not Cross“ ist ein Atomkraftwerk explodiert. Drei Jahre nach dem GAU passiert in der Sperrzone um den Unglücksreaktor ein Mord. Die Leiche zu Beginn ist freilich nur ein Aufhänger, im Wortsinne übrigens, für ein komplexes Horrorszenario, das die deutsch-spanische Koproduktion auf ZDFneo ab 1. Juni immer samstags in Doppelfolgen erzählt. Die Serie baut ein vielschichtiges Kaleidoskop des Leidens auf: aus persönlichen Schicksalen, politischen Ränkespielen, kriminellen Machenschaften und postapokalyptischen Hoffnungslosigkeiten, die sich in den nachhaltig aus den Fugen geratenen nordspanischen Alltag einfügen, ohne weiter aufzufallen.

Die Bedrohung dräut überall, sie wabert - ein bisschen zu offensichtlich - als Nebelschwade durch verlassene Wälder, und bestimmt das Leben der Menschen. Den meisten ist sie jedoch gar nicht bewusst, drei Jahre nach dem Reaktorunfall haben sie sich an das Leben nach dem GAU gewöhnt. Doch aus den Gesichtern der Überlebenden ist die Farbe gewichen, das Lächeln sowieso. Das Leben aber geht weiter, da müssen sie durch.

Der Ermittler Martín (Álvaro Cervantes, rechts) hat die Schmugglerin Zoe (Alba Galocha) dingfest gemacht, muss sich aber noch um hungrige Wölfe kümmern, die sich an einer Leiche laben. (ZDF/Maria Heras)

Auch Hector (Eduard Fernández), der seit dem Reaktorunfall an innerer Unruhe und Angstattacken leidet. Als einer der Ersten vor Ort rettete er viele Menschen. Er gilt als Held, wird gleichzeitig argwöhnisch beäugt, weil er als einziger Ersthelfer überlebte. Nun soll der Kommissar den Mord an einem Schmuggler aufklären, zusammen mit seinem Partner Martín (Álvaro Cervantes). Der unterhält heimlich eine gut dotierte Geschäftsbeziehung zu den Kriminellen, die alles aus der Sperrzone holen, was sich zu Geld machen lässt.

Was vom GAU übrig bleibt

Die Ärzte Ricardo (Tamar Novas) und Julia (Alexandra Jiménez) kümmern sich um störrische Rückkehrer(Maite Brik, Fermi Reixach), die in der Wiederansiedlungszone ihr eigenens Gemüse anbauen. (ZDF/Maria Heras)

Es wird kein gutes Ende nehmen, so viel steht nach den ersten beiden Episoden fest. Die wurden von Jorge und Alberto Sanchez-Cabezudo ausgesprochen sachlich inszeniert. Die Serienmacher erzählen in nüchternen Bildern und ohne unnötige Zuspitzung von Hilflosigkeit und Wut, Verzweiflung und Trauer in einer Region, die zwar dekontaminiert wird (mit Spaten und blauen Müllsäcken!), im Prinzip aber aufgehört hat zu existieren.

Während Hector und seine Kollegen dort nach einem Mörder suchen, bekommt man unaufdringlich und ohne unnötige Zuspitzung gezeigt, wie hilflos die vom GAU Betroffenen sind. Die meisten leben in Flüchtlingsunterkünften in der nächsten Großstadt, einige können in ihre von Plünderern leergeräumten Häuser zurückkehren, wenn sie denn in der - welch' schönes Wort - Wiederansiedlungszone liegt. Viele werden von Staat und AKW-Betreiber ignoriert, weil sie sich vor dem Evakuierungsbefehl in Sicherheit gebracht hatten.

Dass Hector (Eduard Fernández, links) seinem Partner Martín (Álvaro Cervantes) nicht trauen kann, weiß der Kommissar (noch) nicht. (ZDF/Maria Heras)

So ein Reaktorunfall hat nicht nur Auswirkungen auf die große (Energie-)Politik, sondern greift ganz konkret in das Leben von Menschen ein, deren persönliche Schicksale im Verborgenen bleiben. Und wer weiß, vielleicht passiert ja noch mehr. Man ahnt jedenfalls, dass in „La Zona“ irgendetwas ganz gewaltig falsch läuft. Ein skurriles Duo jagt Menschen, die den GAU-Reaktor gereinigt haben, die Blutwerte der Arbeiter in der Sperrzone weisen Unregelmäßigkeiten auf, und die Regierung versucht, einen Skandal um falsch befüllte Särge zu vertuschen und behauptet, ein Kannibale sei für den Mord verantwortlich. Fakt ist zumindest, dass die Gerichtsmedizin menschliche Bisspuren an der Leiche gefunden hat. Der blanke Horror.