Im Biopic "Don't worry, weglaufen geht nicht" erzählt Regisseur und Autor Gus Van Sant die ungewöhnliche Lebensgeschichte des querschnittsgelähmten Cartoonzeichners John Callahan. (Eurovideo)

Einst oscarnominiert für seine Performance in „Walk the Line“, beweist Joaquin Phoenix in „Don't worry, weglaufen geht nicht“ einmal mehr seine Wandelbarkeit. Er verkörpert den verbitterten Cartoonisten John Callahan, der nach einer Querschnittslähmung einen Weg zurück ins Leben findet. „LOMO - The Language of Many Others“ erzählt vom frustrierten Teenager Karl, der eher im virtuellen, als im realen Leben steht. Lebensbejahender kommt die schlagfertige Komödie „Book Club - Das Beste kommt noch“ daher.

„Don't worry, weglaufen geht nicht“ (VÖ: 31. Januar)

Besonders glänzen kann Hauptdarsteller Joaquin Phoenix, der die Rolle des vom Leben verbitterten John Callahan mit großer Bravour ausfüllt. (Courtesy of Amazon Studios)

John Callahan (Joaquin Phoenix) hat es nicht leicht. Seit er 13 ist, hangelt er sich durch einen bitteren Alltag zwischen Trinken und Partymachen. Als sein Kumpel Dexter (Jack Black) nach einer Sauftour sturzbetrunken einen schweren Unfall verursacht, kommt es noch schlimmer: John ist fortan querschnittsgelähmt. Erst bei den Anonymen Alkoholikern lernt er, seine abgrundtiefe Verbitterung in genial-bitterböse Comics umzumünzen. Großartig erzählt Regisseur und Autor Gus Van Sant im Biopic „Don't worry, weglaufen geht nicht“ eine ungewöhnliche Lebensgeschichte. In dem gleichermaßen unterhaltsamen wie auch erfrischend unkonventionellen Film glänzt vor allem der wie immer verblüffend vielschichtige Hauptdarsteller Joaquin Phoenix.

Preis DVD: circa 14 Euro

In "LOMO - The Language of Many Others" manövriert Julia Langhof den Teenager Karl (Jonas Dassler) durch die Untiefen des Internets. (Lighthouse)

Laufzeit: 110 Minuten

„LOMO - The Language of Many Others“

Angeödet von seinem Alltag, verlagert Karl (Jonas Dassler) einen Großteil seiner Existenz ins Social Web. Den Konsequenzen ist er sich nicht wirklich bewusst. (Lighthouse)

In einer privilegierten Berliner Vorstadtexistenz aufgewachsen und von den eigenen Eltern links liegengelassen, ödet Karl (Jonas Dassler) sein Alltag an. Deswegen verlagert der 17-Jährige in „LOMO - The Language of Many Others“ einen Großteil seiner Existenz ins Social Web. Dort überlässt er sein Schicksal den Followern seines Blogs. Nachdem der Teenager auch noch von seiner Liebe Doro (Lucie Hellmann) enttäuscht wird, stellt er ein Sexvideo von sich und Doro ins Internet. Die Konsequenzen überraschen Karl, der sich immer mehr in der virtuellen Welt verliert. Bildgewaltig manövriert sich Julia Langhof in ihrem Spielfilmdebüt durch reißende virtuelle Fluten und spricht damit auch eine Warnung vor den Gefahren des Internets aus.

Preis DVD: circa 13 Euro

In "Book Club" bringt der Erotik-Bestseller "Fifty Shades of Grey" vier langjährige Freundinnen in Wallung. (Eurovideo)

Laufzeit: 97 Minuten

„Book Club - Das Beste kommt noch“

"Fifty Shades of Grey" sei Dank: Bei Diane (Diane Keaton, links), Sharon (Candice Bergen, zweite von links), Vivian (Jane Fonda, zweite von rechts) und Carol (Mary Steenburg) setzen sich erotische Fantasien frei. (2018 Paramount Pictures)

Eigentlich wollten sie sich bei ihren regelmäßigen Treffen zum „Book Club“ nur ein bisschen miteinander über Literatur unterhalten. Doch dann katapultiert der Erotik-Bestseller „Fifty Shades of Grey“ vier langjährige Freundinnen in eine unbekannte Sphäre, in der auch Frauen über 60 Jahren ein Recht auf Liebe und Leidenschaft haben. Gewollt oder ungewollt - bei Diane (Diane Keaton), Sharon (Candice Bergen), Carol (Mary Steenburg) und Vivian (Jane Fonda) setzen sich erotische Fantasien frei. Daraus entstehen unglaubliche amouröse Verwicklungen, die dem Zuschauer mit Witz, Esprit und Schlagfertigkeit präsentiert werden.

Preis DVD: circa 14 Euro

Laufzeit: 100 Minuten