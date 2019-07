Mehr als nur ein Horrorfilm: "Wir" spielt auf sehr intelligente Weise mit den Urängsten des Menschen. (Universal)

Bereits mit seinem ersten Spielfilm, der Horrorsatire „Get Out“ (2017), landete der als Komiker bekanntgewordene Jordan Peele einen Volltreffer. Die Kritiker überschütteten den unheimlichen Streifen mit Lobeshymnen, und bei Produktionskosten von rund 4,5 Millionen Dollar spielte der Film sagenhafte 255 Millionen Dollar ein. Noch dazu durfte Regiedebütant Peele einen Oscar für sein clever arrangiertes Drehbuch entgegennehmen, das bissig und gewitzt den Rassismus in der US-Gesellschaft beleuchtet. Umso höher waren die Erwartungen an sein zweites Werk, den Horrorthriller „Wir“, der nun fürs Heimkino erscheint. Ebenfalls einen gelungenen Filmabend versprechen diese Woche der Western „The Sisters Brothers“ und der geradlinige Actionfilm „Master Z: The Ip Man Legacy“.

„Wir“ (VÖ: 25. Juli)

Adelaide (Lupita Nyong'o) wird von ihrer unheimlichen Doppelgängerin tief in den Untergrund verschleppt. Kann sie dort dem Geheimnis auf die Spur kommen? (2019 Universal Studios)

Gemeinsam mit ihrem Ehemann Gabe (Winston Duke) und ihren Kindern will Adelaide Wilson (Lupita Nyong'o) die Ferien in einem Landhaus verbringen. Schon kurz nach ihrer Ankunft beschleicht die junge Frau allerdings ein ungutes Gefühl und längst verdrängte Erinnerungen kommen hoch. Ihre Befürchtungen verdichten sich zu handfester Panik, als in der Nacht plötzlich in Rot gekleidete Gestalten auftauchen, die den Wilsons wie aus dem Gesicht geschnitten sind. Dass Regisseur Jordan Peele in „Wir“ die Hauptfiguren auf ihre furchteinflößenden Doppelgänger treffen lässt, ist ein simpler, aber wirkungsvoller Schachzug. Neben dem knisternden Gruselklima besticht der Horrorthriller mit ironischen Spitzen und Gesellschaftskritik.

Preis DVD: circa 14 Euro

In Italien preisgekürt, in den USA ein Flop: "The Sisters Brothers", eine Western-Roman-Verfilmung von Jacques Audiard, ist ein ungewöhnlicher Genrefilm. Punkten kann er besonders mit seiner sprachlichen Präzision. (Universum)

USA, 2019, Regie: Jordan Peele, Laufzeit: 111 Minuten

„The Sisters Brothers“ (VÖ: 26. Juli)

Streiten und reiten - das reimt sich: Charlie (Joaquin Phoenix, links) und Eli Sisters (John C. Reilly) sind sich des Öfteren uneins. (Universum / Magali Bragard)

Im Oregon der 1850er-Jahre ziehen die ungleichen Brüder Charlie (Joaquin Phoenix) und Eli Sisters (John C. Reilly) eine Blutspur durch den wilden Westen. Für einen ominösen „Commodore“ erledigen die absolut tödlichen Revolvermänner Auftragsmorde und machen sich dabei die Taschen voll. Nach einem letzten Coup, bei dem die Brüder den Chemiker Hermann Kermit Warm (Riz Ahmed) finden, foltern und töten sollen, wollen sich Charlie und Eli zu Ruhe setzen. Doch dann läuft alles aus dem Ruder. „The Sisters Brothers“ ist ein recht eigenwilliger Western geworden, der insbesondere mit seiner fantastischen sprachlichen Präzision zu punkten weiß. Aufs Komischste kollidieren fantasievolle Formulierungen mit schlichter Haudraufrhetorik und machen den Film so zu einem wahren Sehvergnügen.

Preis DVD: circa 13 Euro

Der geradlinige Action-Film "Master Z: The Ip Man Legacy" zeigt schön choreografierte Kampfszenen, eingebettet in einer recht simple Handlung. (KSM)

F / B / RO / ESP, 2018, Regie: Jacques Audiard, Laufzeit: 117 Minuten

„Master Z: The Ip Man Legacy“ (VÖ: 25. Juli)

Nachdem Cheung Tin-chi (Jin Zhang) eine junge Frau vor Gaunern beschützt hat, bekommt er es mit einem mächtigen Gangsterboss zu tun. (KSM)

Nach einer Niederlage hat sich der Kung-Fu-Meister Cheung Tin-chi (Jin Zhang) ins Privatleben zurückgezogen und führt ein einfaches Leben als Ladenbesitzer. Doch als er einer jungen Frau hilft, die von einer Bande Gauner angegriffen wird, findet Cheung Tin-chi wieder zu sich. Dadurch zieht er allerdings den Groll eines Bandenchefs (Kevin Cheng) auf sich, der ihn fortan tot sehen will. So beginnt eine Spirale der Gewalt, die nur auf eine Art enden kann. „Master Z: Ip Man Legacy“ ist ein inhaltlich eher simpler Film, der statt melodramatischer Momente auf geradlinige Action setzt. Die Umsetzung aber ist elegant und lebt vom überzeugenden Zeitkolorit des Hongkongs der 1950er-Jahre.

CHN / HK, 2018, Regie: Yuen Woo-ping, Preis DVD: circa 13 Euro

Laufzeit: 111 Minuten