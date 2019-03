David Kross spielt den legendären Torhüter Bernhard Trautmann. (SquareOne Entertainment)

Vom Kriegsgefangenen zum gefeierten Superstar und einem der besten Keeper der Welt: Die Geschichte des Torhüters Bernhard „Bert“ Trautmann (1923-2013) liest sich bereits wie ein Drehbuch. Mit dem Film „Trautmann“ kommt der unglaubliche Aufstieg des Bremers nun in die Kinos.

Der Wehrmachtssoldat Bernd Trautmann (David Kross) wird zum Ende des Zweiten Weltkriegs von den Briten gefangen genommen. Im Lager muss Trautmann zunächst Latrinendienst schieben, spielt mit den anderen Gefangenen aber auch Fußball. Jack Friar (John Henshaw), Chef des lokalen Fußballklubs, erkennt Trautmanns Talent und stellt ihn gegen den Willen der Mannschaft auf. Trautmann überzeugt durch seine zahlreichen Paraden und spielt sich bis in die erste englische Liga hoch. Bei Manchester City schlägt ihm jedoch vom ersten Spiel an Hass entgegen: Die eigenen Fans buhen ihn aus, die Presse läuft Sturm gegen „Traut the Kraut“. Rückendeckung erhält er von Margaret (Freya Mavor), die allen Vorurteilen zum Trotz, an ihn glaubt.

Regisseur Marcus H. Rosenmüller ist durch seine bayerischen Heimatfilme bekannt und wagt sich mit „Trautman“ nun auf neues, internationales Terrain. Das Ergebnis ist dabei mehr als ein bloßes Sportlerdrama: Der Film erzählt von Liebe, Leid, Trauer, aber auch Vergebung. Gespielt wird Bernhard Trautmann von David Kross, der zuletzt in dem DDR-Drama „Ballon“ zu sehen war, vielen aber noch als Bettgefährte von Kate Winslet in „Der Vorleser“ bekannt sein dürfte. Kross ist bekannt für seine zurückhaltenden, fast stoischen Darstellungen, was ihn für die Rolle des traumatisierten Soldaten prädestiniert. Die ganz großen Gesten wären hier ohnehin fehl am Platz.

Eine der stärksten Szenen spielt noch ganz am Anfang im Lager: Die deutschen Soldaten sehen auf einer Leinwand zum ersten Mal die ausgemergelten Leichen aus dem KZ Bergen-Belsen und wenden sich, angeekelt von sich selbst, ab. Von diesen unbequemen Momenten hätte es ruhig mehr geben dürfen. Die elementaren Fragen schneidet „Trautmann“ am Ende nur an: Wie viel Schuld trifft jeden Einzelnen? Kann man einem hochdekorierten Wehrmachtssoldaten vergeben? „Ich hatte keine Wahl“, sagt Trautmann lediglich mehrmals im Film. Die Briten konnten ihm vergeben. In Manchester ist Trautmann längst eine Legende mit eigenem Denkmal. Hierzulande ist die Geschichte weniger bekannt – am ehesten noch in seiner Heimat Bremen. Das könnte sich mit dem Film nun zum Glück ändern.