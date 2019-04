Ein Genre-Mix aus Zombiefilm und Highschool-Musical: "Anna und die Apokalypse". (WVG Medien)

Zombieschocker sind einfach nicht totzukriegen. Seit Jahren schlurfen in großer Zahl meuchelnde Kreaturen durch Filme und Serien. Auch wenn dieses Horrormotiv gelegentlich auf spannende Weise variiert wird, hat man sich daran langsam, aber sicher sattgesehen. Oft wärmen Autoren und Regisseure Altbekanntes auf, ohne ihren Werken einen interessanten Dreh zu geben. Eine wohltuende Ausnahme bildet der unkonventionelle Film „Anna und die Apokalypse“. Ungewöhnlich kommt auch das Drama „Gegen den Strom“ daher. Wie gut, dass mit der Agatha-Christie-Verfilmung „Das krumme Haus“ ein klassischer Krimi die Heimkino-Tipps vervollständigt.

„Anna und die Apokalypse“ (VÖ: 12. April)

Anna (Ella Hunt) ist ein ganz normaler Teenager - bis sich die Bewohner ihrer Heimatstadt in wilde Bestien verwandeln. (Duncan McCallum)

Anna (Ella Hunt) ist ein stinknormaler Teenager, der sehnsüchtig dem Ende der Schulzeit entgegenfiebert. Danach will sie ihrer verschlafenen Heimatstadt endlich den Rücken zu kehren und die große weite Welt zu erkunden. Doch als kurz vor Weihnachten eine schlimme Seuche ausbricht, müssen sich Anna und ihre Freunde in Sicherheit bringen. Denn zahlreiche Bewohner der Stadt haben sich in rasende Bestien verwandelt, die Chaos stiften und Jagd auf andere Personen machen. Mit einer unkonventionellen Mischung aus weihnachtlichem Highschool-Musical und derbem Zombie-Splatter bietet „Anna und die Apokalypse“ kurzweilige Unterhaltung. Dazu persifliert der Film von John McPhail den Weihnachtswahnsinn und fährt mit spielfreudigen Darstellern und mitreißend choreografierten Action-Szenen auf.

Preis DVD: circa 14 Euro

Der isländische Film "Gegen den Strom" erzählt den ungleichen Kampf einer Naturliebhaberin gegen zerstörerische Investoren und geldgierige Handlanger. (Al!ve Pandorafilm)

Laufzeit: 95 Minuten

„Gegen den Strom“ (VÖ: 11. April)

Halla (Halldora Geirhardsdottir) liebt die Natur. Und sie kämpft auch für sie. (Al!ve Pandorafilm)

Investoren, die alles zerstören und geldgierige Handlanger, die heimlich zu allem Ja sagen, sind Halla (Halldora Geirhardsdottir) ein Dorn im Auge. Neben ihrer Funktion als Chorleiterin des Ortes ist sie eine leidenschaftliche Kämpferin für die Natur und gegen die örtliche Aluminiumindustrie. Regelmäßig legt sie in riskanten Aktionen Stromleitungen lahm. Doch dann bringt die Bewilligung eines fast schon in Vergessenheit geratenen Adoptionsantrags Hallas Welt aus dem Gleichgewicht. „Gegen den Strom“ wird getragen von einer Hauptdarstellerin, an der man sich nicht satt sehen kann. Geprägt ist die mit sehr trockenem Humor erzählte Geschichte auch von der ungewöhnlichen Handschrift des Regisseurs Benedikt Erlingsson.

Preis DVD: circa 15 Euro

Die Agatha-Christie-Verfilmung "Das krumme Haus" ist klassische Krimi-Kost - ein überraschendes Ende und extravagante Figuren inklusive. (Fox)

Laufzeit: 96 Minuten

„Das krumme Haus“ (VÖ: 11. April)

Um den Tod des Großvaters von Sophia (Stefanie Martini) zu untersuchen, begibt sich Detektiv Charles (Max Irons) auf das Anwesen der Familie. (Fox)

Der junge Privatdetektiv Charles Hayward (Max Irons) will sich mit einer eigenen Kanzlei etablieren. Eines Tages steht seine frühere Geliebte Sophia (Stefanie Martini) vor der Tür und bittet ihn, den mysteriösen Tod ihres Großvaters zu untersuchen. Eher widerwillig nimmt Charles den Auftrag an und sieht sich wenig später mit Sophias extravaganter Familie konfrontiert, die im gigantischen Anwesen des Toten residiert. Auf Basis eines Agatha-Christie-Romans bietet „Das krumme Haus“ klassische Krimikost. Bisweilen fehlende Dynamik gleichen die exzentrischen Rollen, satirische Spitzen und das überraschende Ende aus. Tolle Arbeit liefert auch die Kostüm- und Szenenbildabteilung, die der Geschichte einen opulenten Anstrich verleiht.

Preis DVD: circa 12 Euro

Laufzeit: 115 Minuten