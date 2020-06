Hübsch anzusehen sind die Schaufenster von H&M zwar schon. Doch in welcher Krise steckt die Modebranche nun in Zeiten der Corona-Pandemie? Anja Utfeld geht dem Thema in der Dokumentation "planet e. pandemie: Wie die Modebranche leidet" nach. (ZDF / Anja Utfeld)

Wer derzeit durch die Fußgängerzonen der Städte schlendert, landet immer wieder in einer langen Schlange aus Konsumenten, die nach Monaten der Ausgangssperre nun wieder shoppen gehen können. Die Corona-Pandemie hatte das Geschäft in den letzten Monaten regelrecht zum Stillstand gebracht: Die Geschäfte waren lange geschlossen, der Modeverkauf kam zum Erliegen - vor allem die Frühlingskollektionen wurden zu Ladenhütern. Anja Utfeld zeigt im Rahmen der Reihe „planet e. pandemie“ in der achten Episode mit dem Titel „Wie die Modebranche leidet“, wie sich das Virus auf die Textilindustrie auswirkte - und wie es manche Problematiken immens verschärfte. Den aufschlussreichen Film strahlt das ZDF am Sonntag, 14. Juni, 16.30 Uhr, aus.

Was tun mit dem Warenüberschuss? Die liegengebliebenen Klamotten in den Läden ziehen einen Rattenschwanz hinter sich her. Vor Corona wurden hierzulande im Schnitt mehr als zehn Millionen Modeartikel am Tag verkauft. Wenn Firmen allerdings darauf sitzenbleiben, entscheiden sie sich häufig, die Artikel wegzuwerfen anstatt sie zu spenden - denn das würde sehr viel mehr kosten. Aber auch das Spenden führt aktuell zu massiven Komplikationen.

Die sogenannte "Fast Fashion" boomt: Jede Saison erscheinen neue Kollektionen, nach ein paar Mal tragen werden die Teile wieder entsorgt. In Zeiten von Corona wird dieses Konzept zu einem großen Problem. (ZDF / Anja Utfeld)

„Durch Corona ist der weltweite Secondhandmarkt zusammengebrochen“, erklärt im Film Thomas Ahlmann vom Dachverband „Fairwertung“, einem Zusammenschluss gemeinnütziger Altkleidersammler in Deutschland. Die Konsumenten haben in Coronazeiten vermehrt ausgemistet. Die Altkleidercontainer füllten sich, und die Waren konnten nicht ins Ausland transportiert werden. Die einfachste und vor allem billigste Lösung wäre das Wegwerfen - ein wenig nachhaltiger Weg. Das Problem besteht darin, dass es keine Abnehmer mehr gibt: Wurde ein Großteil der Kleidung im Normalfall an Sortierfirmen in Osteuropa und Afrika weiterverkauft, ist dort die Nachfrage eingebrochen. Auch Recyclingfirmen nehmen nichts, da die Produktion stillsteht. Keine Abnehmer und eine höhere Flut an Textilmasse - eine problematische Konstellation.

Mode als „Wegwerfware“ - ist ein Umdenken möglich?

Wohin mit der alten Kleidung? Zwar gibt es zahlreiche Altkleidercontainer, doch in Zeiten von Corona gibt es für die aussortierten Stücke keine Abnehmer. (ZDF / Manuel Dalitz)

Doch der stillstehende Verkauf und die stockende Weiterverarbeitung der Kleidung sind nicht die einzigen Probleme, mit denen die Modebranche zu kämpfen hat. Viele Firmen stornierten im Zuge der Krise ihre Aufträge, wodurch die Produktion vor einem immensen Umbruch stand. Die Arbeiterinnen und Arbeiter in Bangladesch, die die Kleidung herstellen, verloren ihre Jobs. Dabei wird die Textilindustrie auch ohne Corona schon von Billiglöhnen und Ausbeutung geprägt. Wie sollen sich die Menschen nun ernähren? Bereits mit Arbeit bekamen die Näherinnen in dem südasiatischen Land kaum Geld, um sich zu ernähren - jetzt leben sie in Zeiten von Corona in noch ärmlicheren Verhältnissen.

In der Verantwortung stehen die Modefirmen. „Sie haben jahrelang davon profitiert, dass es so billige Klamotten gab, und jetzt dürfen sie die Näherinnen nicht im Stich lassen. Jetzt müssen sie ihre Aufträge auch bezahlen, und zwar auch zu den Preisen, die sie ausgehandelt haben, damit die Näherinnen vor Ort auch einen richtigen Lohn bekommen können“, findet Dr. Gisela Burckhardt von der Firma „Femnet“, die sich für bessere Arbeitsbedingungen von Frauen in der Bekleidungsindustrie einsetzt. Ob sich das allerdings umsetzen lässt, bleibt abzuwarten.

Massen an Klamotten wurden dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht verkauft. Viele Firmen müssen die Waren nun wegwerfen, weil es teurer ist, sie zu spenden. (ZDF / Manuel Dalitz)

Diese Komplikationen scheinen aber auch wieder die Problematik der Mode zu verdeutlichen. „Mode ist inzwischen zur Wegwerfware verkommen“, erklärt Modebloggerin Mirjam Smend. Die Textilproduktion verursache jedes Jahr mehr Kohlenstoffdioxid als alle internationalen Flüge und Schiffsfahrten zusammen - eine erschreckende Umweltbilanz. Dazu kommen die unfairen Herstellungsbedingungen und die Altkleiderproblematik. Durch das Coronavirus wird mehr denn je bewusst, welche Probleme die Modebranche mit sich bringt. Aber vielleicht rückt nun der Fokus etwas mehr in Richtung nachhaltiger Mode.