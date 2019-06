Serienfinale der preisgekrönten HBO-Serie "Veep" - in Deutschland bei Sky: Selina Meyer (Julia Louis-Dreyfus) will noch einmal Präsidentin werden. (Home Box Office, Inc. All rights reserved.)

Was geschieht mit einer Satire, deren persiflierte Realität noch absurder ist, als es ein Drehbuch erzählen könnte? Richtig, die Satire wird eingestellt, weil sich die Wirklichkeit so schwer verändern lässt. Selbiges geschieht mit der nach Preisen erfolgreichsten Comedy-Fictionserie Amerikas. Als „Veep“ im April 2014 startete, hatte Präsident Obama gerade ein gutes Jahr seiner zweiten Amtszeit hinter sich. Parallel erzählte das von HBO in England abgeschaute Format (im Original: „The Thick of it“) von den Ränkespielen der Politikerin und Vizepräsidentin Selina Meyer (Julia Louis-Dreyfus), der eigentlich Inhalte völlig egal sind, so lange es mit dem Machterhalt klappt. Ein bezeichnender Running-Gag der Show besteht darin, dass der Zuschauer nie erfährt, für welche Partei Meyer im Oval Office sitzt. „Echte“ Demokraten und Republikaner betonten in der US-Öffentlichkeit stets, die HBO-Figur müsse der jeweils gegnerischen politischen Gruppierung angehören.

Über sechs Staffeln der mit brillanten Dialogen gespickten Polit-Show durften die Zuschauer Selina Meyer beim Aufstieg zur Präsidentin zusehen, man erlebte ein historisches Unentschieden im Präsidentschaftswahlkampf sowie ihren Rückzug ins Privatleben. Jetzt wollen es Selina Meyer und ihr Tross noch einmal wissen. Sieben letzte Episoden zeigt Sky Atlantic ab Dienstag, 18. Juni, 20.15 Uhr, in Doppelfolgen. Auch auf Abruf ist die garstige Comedy-Perle, für die Hauptdarstellerin Louis-Dreyfus sechsmal den Emmy als beste Comedy-Hauptdarstellerin gewann, zu sehen. Staffel eins bis sechs sind für Sky-Kunden zurzeit ebenfalls verfügbar.

Auch der Kongressabgeordnete Jonah Ryan (Timothy Simons) strebt nach dem höchsten Amt der USA. (Home Box Office, Inc. All rights reserved.)

Ihr Gegner: Eine Art Hanswurst-Version Donald Trumps

Selina Meyer muss sich auf der Zielgeraden der Serie in den Vorwahlen gegen den Kongressabgeordneten Jonah Ryan (Timothy Simons) durchsetzen. Der zeichnet sich nicht zuletzt durch sein pikantes Familienleben sowie ätzende Sprüche gegen Minderheiten aus. Wie man es von „Veep“ gewohnt ist, vermischt sich ein brillanter Blick hinter die Kulissen des amerikanischen Politbetriebes mit der Zeichnung privater Leidenschaften des Figurenensembles „on duty“. Ohne die garstige Hautfigur auch nur einen Deut besser zu machen, konzipierten die Autoren ihren aktuellen Gegner Jonah Ryan als eine Art Hanswurst-Version Trumps - sofern das überhaupt möglich ist.

Nach außen verkauft sich Selina Meyer (Julia Louis-Dreyfus) als "staatstragender" Engel - dabei verfolgt sie eigentlich keinerlei moralische Überzeugung oder Ziele, welche die Zukunft des Landes betreffen. (Home Box Office, Inc. All rights reserved.)

Über all seine Sendejahre blieb „Veep“ eher Kritikerliebling statt Hit-Serie. Trotzdem ist HBO in jenem Land , das seine politische Kaste schon länger in Serienformat reflektiert - was in Deutschland vielleicht abseits des kleinen ZDFneo-Programms „Eichwald MdB“ nie überzeugend gelang - mit „Veep“ ein ausgezeichnet scharfsinniges Programm gelungen, das einem schon ein wenig fehlen wird.

Zuletzt verriet Showrunner David Mandel, der den Job ab der fünften Staffel von Ideengeber Armando Iannucci übernahm, dass alle Serienideen, die von US-Präsidenten Donald Trump im Sinne der Realsatire „geklaut“ wurden, sofort aus dem Ideen-Pool für die Serien-Plots gestrichen wurde. Man wollte vermeiden, dass sich im Kopf des Zuschauers die Grenzen zwischen Comedy-Handlung und Realpolitik vermischen. Insofern ist die Einstellung der Serie auch ein Akt politischer Verantwortungsübernahme: Siehe her, Amerika, die schwärzeste aller Comedy-Shows - und „Veep“ war schon ziemlich schwarz - findet mittlerweile nicht im Fernsehen, sondern im Weißen Haus statt.