"Nimm das, Demokratie!" - Michael Moore rechnet in "Fahrenheit 11/9" mit Donald Trump ab. Und mit all den Sextätern, Despoten, Demokraten, die ihm den Weg ins Weiße Haus geebnet haben. (Universum)

Der wird doch nicht etwa ... Präsident? Nein, natürlich nicht, nicht so einer wie Donald Trump. Ein windiger Immobilienmogul, ein Sexist, ein Rassist, ein eitler Pfau mit ungesunder Fixierung auf den Körper seiner Tochter Ivanka ... - In abfälliger Manier hatten sich lange Zeit viele über den schillernden Kandidaten der amerikanischen Republikaner lustig gemacht. Und dann kam's dicke: Gingen viele amerikanische TV-Kommentatoren und Trump-Gegner noch bis kurz vor der Wahl von Trumps sicherer Niederlage aus, wurde der 72-Jährige am 9. November 2016 doch zum mächtigsten Mann der Welt erkoren. Wie das passieren konnte, und an welchen Stellen die US-amerikanische Gesellschaft krankt, versucht der Dokumentarfilm „Fahrenheit 11/9“ zu ergründen. Weitaus fröhlicher kommt der magische Familienfilm „Mary Poppins' Rückkehr“ daher. Das Drama „Die defekte Katze“ ermöglicht einen einfühlsamen Blick auf das Miteinander von Verheirateten.

„Fahrenheit 11/9“ (VÖ: 26. April)

Donald Trump darf sich alles erlauben - und er macht das in aller Öffentlichkeit. Dennoch ist "Fahrenheit 11/9" kein reines Trump-Bashing, sondern der Film porträtiert den Zustand der US-Gesellschaft. (Universum)

Er hat es wieder getan: Der streitbare Dokumentarfilmer Michael Moore versucht sich mit „Fahrenheit 11/9“ an einer Erklärung, wie es zum Präsidenten Donald Trump kommen konnte. Dabei steht weniger ein Trump-Bashing im Mittelpunkt, sondern der Zustand der US-Gesellschaft. Moore wirft einen erweiterten Blick auf das Land, die Art und Weise, wie Macht ausgeübt wird und wie Politik funktioniert. Das ist tendenziös und provokant, aber teilweise auch erstaunlich differenziert und kurzweilig. Nur kurz arbeitet sich der Filmemacher am schmutzigen Wahlkampf Trumps ab. Dann verschiebt er seinen Fokus auf die Ursachenforschung und auf Menschen, die in Moores' Augen die Demokratie retten können.

Preis DVD: circa 13 Euro

Es wurde langsam Zeit, dass die Supernanny wieder auftaucht: "Mary Poppins' Rückkehr" feiert die Magie der Kindheit in einem heillos nostalgischen Filmmusical. (Disney)

Laufzeit: 123 Minuten

„Mary Poppins' Rückkehr“ (VÖ: 18. April)

Neue Generation, alte Probleme: Mary Poppins (Emily Blunt) muss erneut bei den Banks' vorbeischauen, um ein paar Dinge zu richten. (2018 Disney Enterprises)

54 Jahre hatte das wahrscheinlich bekannteste Kindermädchen der Kinogeschichte Pause, nun ruft wieder die Arbeit: Mary Poppins (Emily Blunt) kehrt zu Famile Banks zurück und soll dafür sorgen, dass die Fröhlichkeit wieder Einzug in den Kirschbaumweg 17 erhält. Michael (Ben Wishaw) und Jane (Emily Mortimer), beide mittlerweile erwachsen, sind von der Weltwirtschaftskrise und einem schlimmen Schicksalsschlag gebeutelt. Zu allem Überfluss droht dem Paar und ihren drei Kindern der Verlust ihres geliebten Hauses. Da kommt die Hilfe Mary Poppins' gerade recht. Mit prächtigen Kulissen, schmissigen Musical-Einlagen und fantasievollen Ausflügen in zauberhafte Parallelwelten verzaubert „Mary Poppins' Rückkehr“ mit dem Geist des alten Disney-Märchens.

Preis DVD: circa 16 Euro

Mit faszinierender Unaufdringlichkeit erzählt "Die defekte Katze" die Geschichte einer arrangierten Ehe. (Al!ve / Alpenrepublik)

Laufzeit: 126 Minuten

„Die defekte Katze“ (VÖ: 26. April)

Kian (Hadi Khanjanpour) und Mina (Pegah Ferydoni) heiraten, ohne sich vorher zu kennen. (Gloryfilm)

In dem Drama „Die defekte Katze“ erzählt die Regisseurin Susan Gordanshekan von einer im Iran arrangierten und in Deutschland gelebten Beziehung. Im Zentrum der feinfühligen Inszenierung stehen Mina (Pegah Ferydoni), eine moderne Frau aus dem Iran, und Kian (Hadi Khanjanpour), der in Deutschland keine Partnerin findet. Im traditionellen Sinn werden die beiden einander vorgestellt, heiraten, und vier Monate nach der Eheschließung zieht Mina zu ihm nach Deutschland. Getragen von den zwei starken Hauptdarstellern, ist es unglaublich spannend, ihre respektvolle Annäherung zu beobachten. So ist der Film ein Drama von exzellenter Klarheit, gespickt mit universellen Dialogen und verschont von romantischem Gebaren.

Preis DVD: circa 17 Euro

Laufzeit: 97 Minuten