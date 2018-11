Bulle, Hund, Bulle: Felix Kramer (links) und Fahri Yardim in "Dogs of Berlin". (Netflix)

So müssen sich wohl amerikanische Touristen die deutsche Hauptstadt vorstellen, wenn sie auf der heimischen Couch durch den „Lonely Planet“ blättern: Schwulendiskos, in denen bärtige Araber abhängen, junge Mütter, die von Internetprostitution und Sozialhilfe leben, und unfreundliche Menschen, die auf die Straße spucken und ständig „Scheiße“ und „Ficken“ sagen. Das Problem: Auch Christian Alvart glaubt, dass Berlin so ist. Dabei lebt der Hesse schon seit Jahren in der Stadt und müsste es eigentlich besser wissen. Noch schlimmer aber: „Dogs of Berlin“, Alvarts neue Serie für Netflix (ab Freitag, 7. Dezember), ist ein Krimi. Und wie man Krimis besser nicht machen sollte, hat Alvart in den letzten Jahren immer wieder eindrucksvoll bewiesen: Der 44-Jährige ist verantwortlich für jeden der bislang fünf Hamburger „Tatorte“ mit Til Schweiger als nuschelndem Kommissar Nick Tschiller.

Schweiger selbst spielt zwar nicht mit in „Dogs of Berlin“. Verwundern würde es aber nicht, wenn er in einer der zehn Folgen plötzlich ballernd um die Ecke geschossen käme. Denn „Dogs of Berlin“ hat wirklich alles, was schon die Schweiger-„Tatorte“ zu Tiefpunkten der Sonntagabendunterhaltung machen: miese Figuren, miese Dialoge, miese Handlung. Und mit Fahri Yardim spielt auch noch Schweigers Hamburger Kommissarskollege eine Hauptrolle in der Netflix-Produktion. Der 38-Jährige tritt hier als deutsch-türkischer Polizist Erol Birkan auf, der zu Beginn der Serie einem arabischen Clan-Boss auf der Spur ist, ihn aber nach einem völlig missglückten Einsatz wieder laufenlassen muss.

Peng Peng! "Dogs of Berlin" lässt es so richtig knallen. (Sergio Belinchon / Netflix)

Die zweite Hauptrolle spielt Felix Kramer (im „Zürich-Krimi“ der ARD ist auch er schon als Polizist zu sehen). Christian Alvart hat für ihn eine der unsympathischsten Figuren ins Drehbuch geschrieben, die man sich nur ausdenken kann. Kurt Grimmer, so heißt der Mann, ist eine testosterongetriebene Machomaschine, die denkt, sie sei schlau. Also lässt Grimmer, nachdem er seine arbeitslose Freundin (Anna Maria Mühe) in ihrer armseligen Hochhauswohnung so richtig schön durchgenommen hat, hoch philosophische Klopper raus wie diesen hier: „Haben wir wirklich eine Wahl, oder war alles schon entschieden, als wir geboren wurden?“ Autsch.

Rein zufällig kommt Kramer, ebenfalls Polizist, an einem Tatort vorbei, den die zwei dümmlichsten Schupos der Fernsehgeschichte gerade dilettantisch sichern (und nein, „Dogs of Berlin“ will nicht lustig sein, sondern meint das ernst). Ein Mann wurde ermordet, seine Leiche liegt blutüberströmt im Gebüsch vor einer Hochhaussiedlung in Marzahn. Kramer erkennt sofort - und freilich als einziger -, dass es sich bei dem Toten um Orkan Erdem handelt, einen Spieler der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Zusammen mit seinem Team soll Erdem eigentlich am folgenden Tag gegen die Türken zum Freundschaftsspiel antreten.

Echte Buddys: Regisseur Christian Alvart (links) mit seinen Darstellern Felix Kramer (Mitte) und Sebastian Zimmler. (Netflix / Stefan Erhard)

Anstatt den Mord zu melden, kommt dem schlauen Kramer eine tolle Idee: „Wir könnten die Sache geheim halten bis nach dem Spiel!“, sagt er sich. Also zwingt er in einer völlig hirnrissigen Szene die beiden Schupos vom Tatort, den Mord nicht zu melden, während er bei seinem Neonazi-Bruder Geld besorgt, um auf das morgige Spiel zu wetten. Sein Insider-Wissen, so hofft er, soll ihn endlich aus der Schuldenfalle holen. Das klappt auch zunächst; nur irgendwann muss der Mord an Fußballer Erdem dann doch aufgeklärt werden. Und da einer wie Kramer in der „türkischen Community“, wie sein Vorgesetzter ihn belehrt, nicht gut ankommt, muss ein fescher „Quotentürke“ mit ins Boot - eben jener Erol Birkan, der sich eigentlich mit den arabischen Jungs anlegen wollte. Und schon fühlt man sich wieder wie im „Tatort“.

„Dogs of Berlin“ wirkt ab der ersten Minute, als habe sich diesen Schlonz - um im Duktus der Serie zu bleiben - ein 15-Jähriger mit zu vollen Eiern ausgedacht. Die Männer dürfen hier markige Sprüche mit der Frequenz eines Maschinengewehrs in die Kamera schleudern, die Frauen hingegen gern mal ihre nackten Brüste ins Bild halten oder herzzerreißend flennen. Das wäre alles nur halb so schlimm, wenn Alvart nicht glauben würde, auch noch eine Botschaft loswerden zu müssen. Ihm geht es in „Dogs of Berlin“ um Ausländerfeindlichkeit und deutsch-türkische Befindlichkeiten. Dass er auch hier mit der Feinfühligkeit einer Tunnelbohrmaschine zu Werke schreitet - man ahnt es spätestens, wenn Nazi-Oma Eva (Katrin Saß) ihre Enkel auf dem Spielplatz belehrt, dass ausländische „Schmutzfüße“ nichts auf deutschen Rutschen zu suchen haben.

Gemeinsam gegen das Verbrechen: Hans Kuscher (Antonio Wannek), Kurt Grimmer (Felix Kramer) und Erol Birkan (Fahri Yardim. (Netflix / Stefan Erhard)

Er habe sich bereits vier Staffeln von „Dogs of Berlin“ ausgedacht, erzählte Regisseur und Showrunner Alvart kürzlich im Interview mit dem „Rolling Stone“. Jeder, der Sorge hat um den Ruf der deutschen Serie in der Welt, sollte hoffen, dass es beim Ausdenken bleibt.