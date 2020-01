Bei RTL kämpfen erneut zwölf Promi-Teilnehmer um die "Dschungelkrone". Die Moderatoren Daniel Hartwich und Sonja Zietlow raten ihnen zu "Authentizität!" (RTL)

Ja, das „Dschungelcamp “ hat schon einiges geboten. Sehr ekelhafte Speisen beispielsweise! In den bislang 13 Staffeln seit 2004 bei RTL kam es einem oft genug schon beim Zusehen hoch: Da musste beispielsweise der Kandidat und spätere „Dschungelkönig“ Ross Antony ein rohes Truthahnei sowie einen gekochten Känguru-Anus und einen gekochten Krokodilpenis essen (2008). Oder es gab einen Käfersaftcocktail mit anschließender „Penis-Colada“ aus zerhacktem Känguru-Genital mit Milch und fünf Shots frischem Straußen-Eigelb für Lorielle London (2009). Dass der ein oder andere Kandidat zudem in eine Menge von Maden, Käfern und Spinnen oder in stinkende Flüssigkeiten getaucht wird, gehört hingegen fast schon zum guten Ton im Camp in Australien.

Nun zum Start der 14. Staffel öffneten die Verantwortlichen der ausführenden Produktionsfirma ITV Studios Germany ein weiteres Überraschungs-Ei. Nicht mit Ekel-Inhalt sondern mit einer Personalie. Mit Günther Krause schlägt erstmals ein Politiker sein Zelt im Camp auf, wenn auch ein ehemaliger. Krause (66) war in seiner durchwachsenen Karriere unter anderem Bundesminister für besondere Aufgaben (1990 - 1991) oder Bundesminister für Verkehr (1991 - 1993). Letztendlich zurücktreten musste er, weil er vom Arbeitsamt unberechtigte Lohnkosten für eine Reinigungskraft kassiert haben soll.

Sonja Zietlow und Daniel Hartwich moderieren seit 2013 gemeinsam aus dem "Dschungelcamp". (RTL / Stefan Menne)

Dass Krause mit fragwürdigen Manövern im Dschungel von Australien Erfolg haben wird, darf indes bezweifelt werden. Zumindest das seit 2013 gemeinsam aus dem Camp moderierende Paar Sonja Zietlow und Daniel Hartwich mahnt zur Ehrlichkeit.

„Die schwierigste Dschungelprüfung überhaupt“

Zwölf Promi-Kandidaten wagen sich nun wieder in das "Dschungelcamp". Doch wer sind diese Leute eigentlich? (RTL / Arya Shirazi)

Angesprochen in einem Interview darauf, welchen Rat die beiden ausgesprochenen „Experten“ den teilnehmenden „Stars“ denn mitgeben würden, antworteten sowohl Zietlow als auch Hartwich: „Authentizität!“ - Das bedeutet: Die insgesamt zwölf Kandidaten sollten sich bloß nicht verstellen. Zumindest Hartwich aber schränkte ein: „Authentizität nur, wenn man kein Arschloch ist. Wenn man ein Arschloch ist, sollte man bestmöglich versuchen, sich zu verstellen.“ Ob er damit womöglicheine konkreten Namen im Hinterkopf hatte, ließ der Moderator ausdrücklich offen.

Dass die eigentliche Herausforderung des vielfach beachteten Formats auch nicht in den „Dschungelprüfungen“ besteht, unterstreicht auch Sonja Kirchberger. Die Schauspielerin, die in ihrer Rolle in dem Film „Die Venusfalle“ (1988) einst als „erotische“ Entdeckung galt, erwartet vor allem Schwierigkeiten unter den Teilnehmern. Bis Samstag, 25. Januar, hocken die Kandidaten zumeist auf sehr überschaubarem Raum und ungemütlichen Liegen aufeinander. Kirchberger erkannte bereits die zu erwartenden Schwierigkeiten: „Die Menschen reden immer von den Dschungelprüfungen. Die eigentliche Herausforderung aber sind die anderen, die man nicht kennt. Auf was man sich da einlässt, auf so engem Raum, finde ich die absolut schwierigste Dschungelprüfung überhaupt.“

Das gab es selbst beim "Dschungelcamp" noch nicht. Mit Günther Krause ist erstmals ein Politiker dabei, wenn auch ein ehemaliger. (RTL / Arya Shirazi)

Krawall in Sicht

Dass Bösartigkeiten untereinander ausgesprochen werden - wie einst beispielsweise bei den legendären Aufritten einer Helena Fürst in der zehnten Staffel (2016) - sind wohl erwartbar. Zumindest Daniel Hartwich macht sich diesbzeüglich längst nichts mehr vor, dass auch in dieser Staffel wieder die Niederungen eines „Zusammenlebens“ zum Vorschein kommen. Der Moderator sagt: „Es wird im Camp bestimmt manch emotionales Gespräch geben, aber letztlich haben wir das ja in jeder Staffel. Das ist Teil des Formats.“

Ihm sollte man nicht dumm kommen. Der ehemalige Box-Weltmeister Sven Ottke kündigte an: "Falls eine Situation kommt, in der das Nervenkostüm sehr dünn ist, und wenn dann irgendein Depp daherkommt, der mir ans Bein pinkeln will, dann kann es schon sein, dass ich böse werde." (RTL / Arya Shirazi)

Weil Randale mitunter wirkt und für erhoffte Aufmerksamkeit sorgt, kündigte unter anderem Elena Miras („Love Island“) an, sie werde sich nichts gefallen lassen. Das Reality-Sternchen: „Wenn mich jemand dumm anmacht, dann mache ich ihn auch an. Das wird natürlich auch im Dschungel beibehalten.“

Mindestens ein streitbares Aufeinandertreffen sollte die 27-Jährige allerdings tunlichst vermeiden. Denn mit Sven Ottke ist ein Teilnehmer dabei, der ganz bestimmt „zulangen“ kann. Immerhin: Der 52-Jährige war mehrfacher Box-Weltmeister. Seine Ansicht ganz konkret: „Falls eine Situation kommt, in der das Nervenkostüm sehr dünn ist, und wenn dann irgendein Depp daherkommt, der mir ans Bein pinkeln will, dann kann es schon sein, dass ich böse werde.“

Claudia Norberg ist die Wendler-Ex. Sie ließ bereits wissen: "Natürlich wird mein Noch-Ehemann Michael Wendler ein Thema sein. Ich werde ja auch im normalen Leben ganz oft auf Michael angesprochen und das wird im Dschungel bestimmt auch der Fall sein. Wenn da Fragen aufkommen, dann können diese an mich gestellt werden." (RTL / Arya Shirazi)

Die Claudia über den Wendler

Neben Politiker Krause und Danni Büchner, Witwe des im November 2018 verstorbenen „Goodbye Deutschland“-Auswanderers Jens Büchner, gilt Claudia Norberg als weitere besonders bemerkenswerte Teilnehmerin. Die 49-Jährige war lange mit dem sehr polarisierenden Sänger Michael Wendler zusammen. Sie lehrte ihrem Ex, der sie für eine erheblich Jüngere verließ, bereits das Fürchten. Norbergs Ankündigung: „Natürlich wird mein Noch-Ehemann Michael Wendler ein Thema sein. Ich werde ja auch im normalen Leben ganz oft auf Michael angesprochen, und das wird im Dschungel bestimmt auch der Fall sein. Wenn da Fragen aufkommen, dann können diese an mich gestellt werden.“

"Der Dschungel ist das tausendprozentige Detox-Programm": Mit einer dreijährigen Schauspiel-, Sprech- und Gesangsunterricht in Los Angeles, konnte sich Sonja Kirchberger optimal auf ihre Schauspielkarriere vorbereiten. Zu sehen war sie in vielen Krimis, Komödien oder Kinodramen. Berühmt wurde sie einst in Robert Van Ackerens "Venusfalle" (1988). (TVNOW / Arya Shirazi)

Auch „der Wendler“, wie der Sänger sich gerne nur mit seinem Nachnamen nennen lässt, war bereits im „Dschungel“. Sein Auftritt in der achten Staffel (2014) allerdings endete eher peinlich. Mit dem Satz „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ wählte er den freiwilligen Abgang. Es hält sich das Gerücht, er hätten diesen damals penibel genau geplant. Etwaige gesundheitliche Probleme oder ein Hungerleid waren bei ihm nicht zu erkennen gewesen.

Auf die Frage, ob „Stars“, die freiwillig das Camp verlassen, womöglich Luschen seien, weiß Sonja Zietlow eine eindeutige Antwort, Die Moderatorin, immerhin seit der allerersten Folge dabei, sagt, dass ein frühes Aus durchaus geplant sei. Zietlow: „Manche sagen sich, das nehme ich doch alles mit. Ich habe die Publicity, ich habe die Kohle und ich mache noch eine Woche Urlaub im schicken Hotel. So wie beispielsweise Giuliana Farfalla 2018.“

"Ich bin jetzt keiner, der die ganze Zeit der in der Ecke rumhampelt und nach Aufmerksamkeit schreit. Ich bin ein Teamplayer", sagt der Berliner Raúl Richter. Er wurde durch die RTL-Daily "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" bekannt. Als Dominik Gundlach ist der gutaussehende Schauspieler schnell zum Frauenschwarm geworden. (TVNOW / Arya Shirazi)

Lebende Tiere sind tabu

Viel länger als der Wendler oder Farfalla hat es im vergangenen Jahr Evelyn Burdecki ausgehalten. Sie ist die amtierende „Dschungelkönigin“. Doch ihr Triumph im vergangenen Jahr hinterließ auch einen faden Beigeschmack. Ausgerechnet im Finale verspeiste sie einen lebenden Skorpion. Daraufhin hagelte es Proteste. Vergleichbares wird in dieser Staffel nicht mehr zu sehen sein. Wie RTL unlängst bekannt gab, werden nun keine lebenden Tiere mehr verspeist. Damit folgt das Format unter anderem einer Forderung der Tierschutzorganisation Peta.

"Für mich ist das wie so eine Kur. Auch emotional und seelisch": Aus der 13. Staffel des RTL-Formats "Deutschland sucht den Superstar" ging Prince Damien Ritzinger (29) mit seinem Song "Glücksmoment" als Gewinner hervor. Seit 2019 ist er Teil des Musicals "THE BAND - DAS MUSICAL", das sich den erfolgreichsten Songs von Take That widmet. (TVNOW / Arya Shirazi)

Und der Sender muss sich mit der neuen Staffel auch aktuellen Entwicklugen anpassen - leider traurigen. Da in Australien seit Wochen verheerende Waldbrände toben und vielerorts eine schwelende Gefahr kaum gebannt ist, wird es in dieser Staffel kein Lagerfeuer geben. Stattdessen glüht nur ein gasbetriebenes Feuer. Zudem bestätigte RTL, dass die ohnehin knapp bemessene Nahrung nur mit Gaskochern zubereitet werde.

Wie entwickeln sich die Quoten?

"Ich möchte eher der Schlichter sein. Ich bin harmoniebedürftig und der Meinung, man sollte im Camp nicht den Respekt verlieren": Der Deutsche, Europa- und Weltmeister im Boxsport, Sven Ottke, wurde von seinen Gegnern "Phantom" genannt. Nach zahlreichen Siegen zog sich der Berliner 2004 aus dem Boxsport zurück. (TVNOW / Arya Shirazi)

Für RTL gab es im vergangenen Jahr zum großen Finale der Survival-Show gute Quoten. Mit 6,35 Millionen Zuschauern ab drei Jahren lockte das letzte Kapitel der Unterhaltungsshow so viele Zuschauer vor den Bildschirm wie in keiner Ausgabe der Staffel zuvor. In der Hauptzielgruppe der 14- bis 49-jährigen Zuschauer konnte RTL einen Marktanteil von 39,9 Prozent erzielen. Besonders beliebt war die letzte Folge bei den 14- bis 19-Jährigen mit einem Marktanteil von 55,6 Prozent.

Dennoch setzt sich der Abwärtstrend für die Quoten des „Dschungelcamps“ fort. Schalteten 2014 und 2016 noch mehr als acht Millionen Zuschauer beim Finale ein, musste RTL 2019 die schwächste Quote seit 2009 hinnehmen. Dennoch steht die wohl teuerste RTL-Produktion keinesfalls vor dem Untergang. Konstant weit über 30 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe sprechen eben auch eine deutliche Sprache.

Warum diese Dame mitmacht? - "Machen wir uns nichts vor, natürlich wegen der Kohle. Es ist aber auch ein Versprechen an meinen Mann." Bekannt wurde Daniela Büchner an der Seite von ihrem Mann Jens Büchner in "Goodbye Deutschland" (VOX). Seit Dezember 2015 nennt sie Mallorca ihre Heimat. Dann erschütterte ein Schicksalsschlag die 41-Jährige: Im November 2018 starb ihr Mann an Lungenkrebs. (TVNOW / Arya Shirazi)

Als kluger Schachzug der Verantwortlichen stellte sich das Nachfolgeformat „Ich bin ein Star, holt mich hier raus! Die Stunde danach“ heraus. Das Talk-Format mit Angelika Finger-Erben ist auch in diesem Jahr ab 10. Januar im Angebot. Die RTLplus-Eigenproduktion ist von Montag bis Freitag bei RTLplus und am Wochenende bei RTL sowie zeitgleich beim Online-Angebot TVNOW zu sehen. Beim täglichen Talk-Event mit Angela Finger-Erben sind jeden Abend die besten Dschungelkandidaten aus vergangenen Staffeln live im Studio. Die Sendung liefert zudem exklusive Einblicke in das Geschehen im Dschungel.