Abstand halten: Das galt im Herbst nicht nur für das Ensemble von "Trüffel, Trüffel, Trüffel", sondern auch für die Zuschauer im Theater Bremen. (Philip Frowein)

Ludwig van Beethoven hat Pech gehabt. Eigentlich sollte es das Jahr des großen deutschen Komponisten werden, sein 250. Geburtstag mit einer Kaskade an Konzerten, Symposien, Festivals gefeiert werden. In Bremen hatten Musikfreunde sich darauf gefreut, dass die Deutsche Kammerphilharmonie mit Paavo Järvi alle neun Sinfonien an drei aufeinander folgenden Tagen spielt. Doch es blieb still in der Glocke.

So wie überall im Land und auf der Welt. Die Kultur ist in eine Pause geschickt worden, die sich nach einem Intermezzo im Spätsommer und Frühherbst in eine Schockstarre zu verwandeln droht. Ja, es gibt finanzielle Hilfen für Künstler und Veranstalter, aber die Kulturschaffenden, Club-Betreiber und vielen Menschen, die im Umfeld von Veranstaltungen arbeiten, hätten sich von der Politik mehr gewünscht. Mehr Verständnis, und, ja: mehr Wertschätzung.

Denn klar geworden ist durch die Pandemie auch: Im Land der Dichter und Denker hat die Politik vor allem ein offenes Ohr für die Nöte des Profisports. Für den hat sich die jahrelange Lobbyarbeit ausgezahlt. Und so durften die Bundesligaprofis samt Begleittross durchs Land reisen, sich beim Torjubel umarmen und Familien und Freunde dem Rest-Risiko aussetzen, das bleibt, auch wenn die Kicker angeblich ständig getestet wurden. Um ihre Insel der Glückseligen herum stiegen die Infizierten- und Totenzahlen von Tag zu Tag. Das Argument, man müsse hier Wirtschaftsunternehmen mit vielen Mitarbeitern retten, ist übrigens auch eins, dass Kinobetreiber, Privattheaterintendanten und Orchester gerne für sich in Anspruch nehmen würden. Doch denen wurde gesamtgesellschaftliche Solidarität verordnet.

Einige wenige traten eine Debatte los

Darin fügen sich die allermeisten Kulturschaffenden; sie beklagen die Situation und ihre ungerechten Begleitumstände, zeigen aber großes Verständnis. Das ist vernünftig. Denn in Zeiten, in denen von der Unabdingbarkeit einzelner Bereiche die Rede sein muss, um eine Notsituation zu bewältigen, ist auch klar: Die Kultur ist nicht systemrelevant. Einige wenige traten allerdings eine Debatte los, die oft von einer Art polternder Weltfremdheit bestimmt war. Wortführend dabei sind interessanterweise vor allem diejenigen, die sich die wenigsten Sorgen machen müssen: Leiter öffentlich subventionierter Bühnen.

Martin Kušej, Intendant des Burgtheaters, hält nicht die Folgen der Pandemie, sondern die Schließung der Theater für „eine echte Katastrophe“, für seinen Kollegen Markus Müller in Mainz sind diese schlicht „Rettungsinseln“. Ulrich Khuon, Intendant des Deutschen Theaters in Berlin und bis vor Kurzem Präsident des Deutschen Bühnenvereins, versteigt sich zu der Behauptung, in Theater- und Konzertsälen habe sich „erwiesenermaßen“ niemand angesteckt. Da weiß er mehr als diejenigen, die die Infektionsketten schon lange nicht mehr nachverfolgen können. Außerdem spricht Khuon von einem „großen gesellschaftlichen Schaden“, sollten die Bühnen noch lange unbespielt bleiben.

Das ist anmaßend. Das Überleben einer Gesellschaft hängt tatsächlich nicht davon ab, ob Oper oder Schauspiel stattfindet. Oder, um den Blick zu weiten, ob Madsen ein Konzert geben wird oder der neue James Bond anläuft. Wenn all das nicht passiert, ist das Leben nicht gefährdet – es wird ärmer, düsterer, einsamer, anregungsloser. Eine umfassende Freudlosigkeit macht sich breit, bei denen, die sich durch Kultur intellektuell fordern lassen, bei denen, die gut unterhalten werden wollen, bei denen, für die ein Live-Erlebnis auch soziales Leben bedeutet. Diese Langzeitfolgen des verlorenen Jahres für die Kultur sind schon schlimm genug. Da muss man sich keine falschen Etiketten ankleben.

Das ist die eine Lehre aus 2020. Die andere: Es wird mehr darüber nachgedacht, wie die unaufwendigen Formate weiterentwickelt werden können, die in der Lockdown-Pause zu sehen und hören waren. „Mehr Leichtigkeit im Betrieb“, wünscht sich laut „Frankfurter Allgemeiner Zeitung“ Oliver Reese, Intendant des Berliner Ensembles. Das war bisher eine Option. Sie immer mitzudenken, könnte in Zukunft auch angesichts knapper werdender öffentlicher Mittel wichtiger werden.