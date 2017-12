Weil alle in schweren Zeiten zusammenstehen, schaffen sie es, die marode Schuhfabrik mit einer schrillen, aber zugkräftigen Idee zu neuem Erfolg zu führen. (Johan Persson)

Hey, es sind nur ein paar Schuhe. In dem neuen Musical, das am Sonntagabend im Hamburger Operettenhaus Deutschlandpremiere feierte, stehen schrullige, schrille Teile mit einem Absatz von 16 Zentimetern im Mittelpunkt. „Kinky Boots“ eben! Doch was machen diese krachend eng geschnürten Treter zu dieser exzellenten Unterhaltung? Gehen wir Absatz für Absatz vor.

Handlung

„Kinky Boots“ erzählt humorvoll, aber zugleich mit einer Tiefe, mit Schmerz, mit Leid, mit vielen Verletzungen und Brüskierungen die Geschichte von zwei Menschen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Charlie Price erbt unerwartet die heruntergekommene Schuhfabrik seines Vaters mitten in der englischen Provinz. Um die Firma zu retten, sucht Charlie nach einer Idee, die die Zukunft des Unternehmens sichert. Als er durch Zufall die Drag-Queen Lola kennenlernt, finden die beiden die Nische: schrille, modische und zugleich stabile Schuhe und Stiefel für Männer, die Lust an der Verwandlung haben. Die Mitarbeiter zeigen sich davon erst wenig begeistert. Doch Charlie und Lola setzen sich über alle Grenzen hinweg und nutzen ihre neu gewonnene Freundschaft, um für ihre Idee und das Vermächtnis von Charlies Vater zu kämpfen.

Besonderes

„Kinky Boots“ lässt sich in keine Schublade stecken. Das dürfte das Stück für so viele unterschiedliche Zuschauer interessant machen. Die Produktion ist nicht nur Musical, sie ist auch große, bunte Show, Party, glitzernde Disconacht, ein Schmaus für die Augen, weil es glitzert und blinkt und flirrt. Der Zuschauer möchte am liebsten immer wieder aufspringen, mitsingen und mittanzen. Schnell könnte nun der Eindruck entstehen, es ist eine dieser üblichen Fummeltrinentingeltangelshows mit viel Tschingderassabum. Ist es eben gerade nicht. Neben der ausgelassenen Seite gibt es die hoch emotionale. Das Stück aus der Feder von Harvey Fierstein lehnt sich an eine wahre Begebenheit an, die auch schon Grundlage eines Films war, der 2005 auf den Markt kam. „Kinky Boots“ handelt von Vorurteilen, inniger Freundschaft, Zusammenhalt, Akzeptanz, Toleranz, Respekt, Loyalität, schwierigen Vater-Sohn-Verhältnissen, übermächtigen Erwartungshaltungen und eigenen Ängsten. Fast unmerklich jubelt das Stück dem Zuschauer viele Ebenen unter. Im einen Moment jauchzt er vor Glück. Im nächsten sieht man beim Blick ins Publikum den ein oder anderen schluchzen, weil er Parallelen zum eigenen Leben entdeckt. Nicht umsonst gehört Lolas Mutmacher „Sei Du selbst, denn von den anderen gibt es schon genug“ zum Schlüsselsatz des Abends.

Lola (rechts, Gino Emnes) gibt Charlie (links, Dominik Hees) eine kleine Lehrstunde, was Akzeptanz bedeutet. (Johan Persson)

Darsteller

Die fesche Lola mit ihren Beinen bis zum Hals und den glamourösen Kostümen ist schon allein die Show – könnte man meinen. Doch Gino Emnes zeigt eine große Facette seines Könnens. Er muss federleicht in mörderisch hohen Stöckeln über die Bühne wackeln, darin halsbrecherische Choreografien bewältigen und zugleich von zickig auf gefühlvoll, verletzlich und traurig umschwenken. Emnes gibt mit seinem schauspielerischen Talent und seiner voluminösen Stimme den Takt dieses Musicals vor. Alles verschmilzt in den Balladen „Nie dieser Sohn“ und „Trag mich in dein Herz“.

Dominik Hees vollzieht in den knapp drei Stunden eine schöne Verwandlung. Ihm gelingt es, aus dem spröden und spießigen Charlie einen aufgeschlossenen, weltmännischen Schuhfabrikanten zu machen. Visuell geschieht das Ganze, indem er den öden, beigen Anzug ablegt und ebenfalls in den knallroten Stiefeln über die Bühne stakst. Selbst wenn er fällt, zeigt er den Willen, sich für die andere Welt zu interessieren und sie zu akzeptieren. Der Titel „Ein wahrer Mann“ markiert für Hees den Höhe- und Wendepunkt, nachdem er zuvor durch Wutanfälle immer wieder den Rückfall in vorurteilsbehaftete Denkmuster darstellte.

Großen Jubel heimst Benjamin Eberling als kernig-korpulenter Fabrikarbeiter Don ein. Er sträubt sich anfänglich am meisten gegen das neue Geschäftsmodell. Sehr authentisch verkörpert er, wie seine Figur nach und nach die Ängste ablegt und sich öffnet, um schließlich einer der größten Fürsprecher der „Kinky Boots“ zu werden. Das packt jeden, der kein Herz aus Stein besitzt.

Die heimliche weibliche Hauptrolle spielt Jeannine Wacker. Ihrer Lauren, die in Charlie verliebt ist, gibt sie so viel Liebe mit, die sich in ihrem wuchtigen Solo „Die Liste falscher Kerle“ entfaltet. Ach, wer wäre hier nicht noch alles zu loben! Der süß verpeilte Tilmann Madaus als Charlies Sekretär George. Franziska Schuster als geldgeile, snobistische Freundin von Charlie. Und, und, und. Selten besetzten Castingdirektoren bis in die kleinen Nebenrollen hinein so treffsicher.

Musik

Neben dem Ensemble tragen die Melodien von Pop-Ikone Cyndi Lauper („Girls just wanna have Fun“, „Time after Time“) zu einem gelungenen Erlebnis bei. Sie schuf mit „Everybody say yeah“, „Komm steh’ auf, sei du“ und „Das wohl herrlichste Wunder der Welt“ ein Hitfeuerwerk, das immer so weitergehen könnte.

Bühne

Der tristen Arbeiterwelt in Grau- und Beigetönen steht die blinkende Laufstegwelt in Mailand gegenüber. Dazwischen drehen sich die Kulissen etliche Male um die eigene Achse, damit sie sich zu einem Boxring, einer Londoner Flaniermeile und einem Altenheim zusammensetzen. Da tut sich einiges. Das Auge kann kaum ruhen. Wie die Handlungsstränge die Kulissen und die Kulissen die Handlung vorantreiben, das ist das genaue Hinschauen wert. Und drei Stunden vergehen wie im Fluge.

„Kinky Boots“ im Stage Operettenhaus auf der Hamburger Reeperbahn. Tickets für 39,90 bis 149,90 Euro sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter www.musicals.de und telefonisch unter 0 18 05/44 44 erhältlich.