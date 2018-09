Der bislang beste Berliner "Tatort" mit den Ermittlern Rubin (Meret Becker) und Karow (Mark Waschke). Mitten auf dem Kurfürstendamm passierte ein Mord. War ein Kaffee brühender Roboter der Täter? (rbb / Conny Klein)

Was war gruseliger: Der immer freundliche Kaffeeroboter, der seinen menschlichen Meister meuchelte? Oder jene tierische Bestie, die im dunklen Wald eine Joggerin zur Strecke brachte? Was klingt, als wären die Plots einem freundlich absurden Weimarer Drehbuch entliehen, war in Wirklichkeit der bislang beste - und nur in Nuancen lustige - „Tatort“ aus Berlin.

Was war geschehen?

Reno Gröning (Kai Scheve, links), vermisste seine Frau, die in aller Frühe im noch dunklen Wald joggen gegangen war. Die Kommissare Nina Rubin (Meret Becker) und Karow (Mark Waschke) mussten dem Mann eine traurige Nachricht überbringen. (rbb / Conny Klein)

Die Berliner Ermittler Nina Rubin (Meret Becker) und Robert Karow (Mark Waschke) bekamen es gleich mit zwei Fällen zu tun. Tom Menke (Martin Baden), Betreiber eines vollautomatisierten Kaffeeshops, wurde in seinem „Robista“ benannten Laden getötet. Hatte ihn der stets freundliche Roboter auf dem Gewissen? Die Enge innerhalb der Kaffeezelle schloss im Prinzip weitere Täter aus. Naturbloggerin Charlie (Stefanie Stappenbeck) fand indes die Leiche einer jungen Joggerin im Wald. In ihren Wunden: Wildschweinhaar. Ein tragischer Unfall oder Mord?

Wer hat sich diesen kreativen Plot ausgedacht?

Robert Karow (Mark Waschke) inspizierte einen Kaffeeautomaten, in dem ein Mord geschah. (rbb / Conny Klein)

Drehbuchautorin und vierfache Grimmepreisträgerin Beate Langmaack („Blaubeerblau“, „Zeit der Helden“) scheint klassische Krimis nicht besonders zu mögen. Ihre Filme sind eher gelungene Abhandlungen über das Menschsein als klassische Tätersuchspiele. Im zweiten Franken-„Tatort“ mit dem Titel „Das Recht, sich zu sorgen“ verschachtelte die Hamburger Autorin einmal drei Fälle zu einem 90-Minuten-Krimi. Diesmal kam sie mit zwei voneinander unabhängigen Todesfällen aus.

Warum war dieses Drehbuch gut?

In der Rechtsmedizin erörterten Rubin (Meret Becker, links) und Karow (Mark Waschke) mit Nasrin Reza (Maryam Zaree) die Frage, ob ein Roboter töten kann. (rbb / Conny Klein)

Langmaacks Plots sind niemals durchsichtig oder platt. Stets darf man sich auf subtiles Erzählen, grimmigem Humor und zeitgeistige Seitenhiebe freuen. „Tiere der Großstadt“, das Regisseur Roland Suso Richter („Tatort: Kopper“) und sein Kameramann Max Knauer („Grzimek“) in kinoreif schöne Bilder übersetzte, schien manchmal fast überzulaufen - mit seinen wunderbar pointierten Dialogen und poetischen Figuren. Doch der Film bekam stets die Kurve - zu zwei rätselhaft spannenden Kriminalfällen.

Wie lautete der philosophische Denkauftrag?

Natur-Bloggerin Charlie (Stefanie Stappenbeck) fand an einem eisigen Wintertag die tote Joggerin Carolina Gröning (Tatiana Nekrasov) im Wald. (rbb / Conny Klein)

Dass die Botschaft dieses an Denk- und Gefühlsanstößen reichen „Tatorts“ keineswegs kristallklar war, ist eine Qualität. Immer noch neigt das deutsche TV ja dazu, seine Ideen etwas zu pädagogisch und explizit auszusprechen. Ein Thema des Films war die immer schwerer zu treffende Abgrenzung zwischen Mensch und Maschine. Samt Exkursen ins Animalische, das zumindest dem Menschen innewohnt. So förderte Karows Recherche in der Welt der Robotik die gar nicht mehr so kühne These hervor, dass sich der Mensch selbst längst auf dem Weg befindet, ein Cyborg zu werden. „Das Smartphone ist doch jetzt schon eine natürliche Verlängerung unseres Körpers“, bellte Karow, während ihm ein Robotik-Guru, Entwickler des künstlichen Barista unter Mordverdacht, zum Abschied seine von Gedanken gesteuerte Metallhand reichte. Fantastisch!

Wer war der alte Zeuge?

Spurensicherung am Tatort im Wald: die Ermittler (von links) Nina Rubin (Meret Becker), Anna Feil (Carolyn Genzkow) und Karow (Mark Waschke) untersuchten eine verblutete Joggerin. (rbb / Conny Klein)

Als Gegensatz zur kühlen Logik der künstlichen Intelligenz fand sich auch angenehm Unlogisches in diesem Krimi: Menschen, die unglaubliche, von Liebe und Schmerz gesteuerte Gefühlstaten begingen oder Figuren wie jenen steinalten Rentner, der im Hochhaus über dem Platz des „Robista“-Automaten wohnte und in der Nacht das Leben auf der Straße im Sinne einer eher poetischen Realität beobachtete. Seinen Schauspieler, den 89-jährigen Leipziger Horst Westphal, darf man getrost als Spätstarter in Sachen Filmkarriere bezeichnen. 2008 feierte er mit fast 80 Jahren seine erste Kinohauptrolle. In Andreas Dresens Beziehungsdrama „Wolke 9“ verkörperte er den betagten Liebhaber einer verheirateten Frau.

Warum sind die Berliner „Tatorte“ besser geworden?

Witwe Kathrin Menke (Valery Tschplanowa) züchtete daheim Maine-Coon Katzen. Wurde ihr Mann von einem Kaffeeroboter getötet? (rbb / Conny Klein)

Nach Abschluss der ersten vier Fällen, die „so ein bisschen horizontal“ rund um Karows Vergangenheit kreisten, hat die Qualität des Berlin-Krimis klar zugenommen. Waren die beiden etwas überkandidelten gedachten Ermittler bis zum „Tatort: Dunkelfeld“ noch in mittelprächtigen Drehbüchern gefangen, können die famosen Schauspieler Meret Becker und Mark Waschke ihre individuelle Klasse nun mehr ausleben. Der Berliner „Tatort“ ist auf dem Weg, eine Reihe mit durchaus experimentierfreudigen Einzelstücken unterschiedlicher Kreativer zu werden. Gut so! Für fortlaufende Erzählungen gibt es schließlich zuhauf gute Serien!

Wer schrieb den seltsam schönen Soundtrack?

Auf diesem Berliner Platz bereitete ein Roboter frischen Kaffee mit seinen Händen zu. Brachte er damit auch einen Menschen um? (rbb / Conny Klein)

Zur dichten Atmosphäre trug der qualitativ weit überdurchschnittliche Soundtrack von Nils Frahm („Victoria“) bei. Für seinen ersten „Tatort“ erfand der Hamburger Starkomponist punktgenaue, elektronisch melancholische Klangwelten, die für den Schmerz des Personals dieses Krimis noch mal eine eigene Dimension zu erschaffen schienen. Die Klangkunst des 35-jährige Hamburgers fällt auch deshalb auf, weil Frahm kein typischer Film- oder Fernsehkomponist ist. Stattdessen ist der gelernte Pianist auf dem Weg, einer der geachteten modernen Komponisten im modernen Klassikbetrieb zu werden. Frahm verlegt Noten seiner Klavierwerke und tritt mit seinen Projekten in den berühmtesten Konzerthäusern der Welt auf. Sein melancholischer, aber immer auch mit verstörender Elektronik durchsetzter Klavierstil passt perfekt zu diesem künstlerisch wuchtigen Fall aus Berlin.