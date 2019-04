Der neue Marvel-Blockbuster ist die wohl am meisten erwartete Comicverfilmung aller Zeiten: In "Avengers: Endgame" muss die Superheldenresttruppe aufs Ganze gehen, um den Genozid von Oberschurke Thanos rückgängig zu machen. (Disney / Marvel)

In jedem Ende steckt ein Anfang. Das wird er schon zu spüren bekommen, dieser Völkermord-verrückte Thanos (Josh Brolin). Mit einem Fingerschnippen hat der rücksichtsloseste aller Comic-Schurken im vergangenen Jahr in „Avengers: Infinity War“ die halbe Bevölkerung des Universums ausgelöscht. Auch viele Superhelden aus dem Marvel Cinematic Universe (MCU) mussten dran glauben: Black Panther, Doctor Strange, der putzige Spider-Man, fast alle Guardians of the Galaxy - sie alle und noch einige mehr zerfielen zu Staub. Es war ein Ende mit Schrecken. Dass sich die Überlebenden aber in ihr Schicksal fügen, steht freilich nicht zur Debatte. Und stand es auch nie. Im Gegenteil: Ab 24. April sind Iron Man, Hulk, Captain America und Co. in „Avengers: Endgame“ bereit zu tun, was immer nötig ist, für einen neuen Anfang.

Zunächst einmal ist jedoch Wunden lecken angesagt. Und davon gibt es einige, wie die Trailer zeigen, die von den Marvel Studios veröffentlicht wurden. Iron Man (Robert Downey Jr.) treibt im All dem sicheren Tod entgegen, Captain America (Chis Evans) und Black Widow (Scarlett Johansson) haben auf der Erde auch keine Hoffnung mehr. Das wird natürlich nicht so bleiben. Erstens geben Marvel-Helden, das ist ihre größte Stärke, auch nach den schlimmsten Niederlagen nicht auf. Und zweitens will sie ja weiter gemolken werden, die große Cash Cow, die Marvels Kino-Universum geworden ist: Die bisherigen 21 Filme haben weltweit mehr als 18,5 Milliarden US-Dollar eingespielt.

Space-Waschbär Rocket ist der letzte verbliebene Guardian: Das gefällt dem Wutnager natürlich nicht. (Disney / Marvel)

Da trifft es sich gut, dass MCU-Mastermind Kevin Feige die Filmreihe vorausschauend plant. Nach „Avengers: Infinity War“ schickte er Ant-Man (Paul Rudd) in seinem zweiten Solo-Abenteuer in den Quantum Realm, einen subatomaren Raum, in dem er von Thanos' Fingerschnipp verschont blieb. Und auch Captain Marvel (Brie Larson), die es am Ende ihres ersten Einzelfilms in eine unbekannte Ecke des Universums verschlug, ist noch bei Kräften. Ihr alter Kumpel Nick Fury (Samuel L. Jackson), der ehemalige Avengers-Chef, konnte sie noch zu Hilfe rufen, bevor er sich mit einem letzten „Motherfu...“ auf den Lippen in Staub auflöste.

Die Hoffnung stirbt zuletzt, dafür werden die Rest-Avengers und die Neu-Avengers schon sorgen, wenn sie sich unter dem Motto #WhateverItTakes, zu Deutsch: „Was immer nötig ist“, für ihr Endgame gegen Thanos formieren. Die Chance, das Rückspiel gegen den Titanen zu gewinnen, steht zwar nur bei 1:14.000.000.605, wie Dr. Strange kurz vor seinem Tod errechnet hat. Aber sie ist da. Auch wenn die Presse den Film erst einen Tag vor dem Kinostart zu sehen bekommt, ist davon auszugehen, dass die Avengers einen Teufel tun werden, sie nicht zu ergreifen. Ganz davon abgesehen, dass Spider-Man noch in diesem Jahr seinen nächsten Kinoauftritt haben wird („Spider-Man: Far From Home“, ab 4. Juli) und danach noch ein halbes Dutzend weitere MCU-Filme geplant sind.