Die Schauspielprominenz gibt Flüchtlingen durch das Gedicht "Was Sie Mitgenommen Haben" eine Stimme. Von links: Iris Berben, Volker Bruch, Dennenesch Zoudé, Anatole Taubman, Hans Sigel, Lea van Acken, Florence Kasumba, Kida Khodr Ramadan, Mai Duong Kieu, Bjarne Mädel und Katja Riemann. (Julia Terjung)

Knapp 80 Millionen Menschen - eine gigantische Zahl. So viele wurden aus ihrer Heimat vertrieben und führen ein Leben als Flüchtlinge. Anlässlich des Weltflüchtlingstags am 20. Juni liefert das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen UNHCR mit einem siebenminütigen Film einen deutschen Beitrag. Im als „Zeugnis der Empathie“ angekündigten Video (veröffentlicht am Freitag, 19. Juni, 19 Uhr, YouTube) geben namhafte Schauspieler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz den Flüchtlingen eine Stimme. Sie rezitieren das Gedicht „Was Sie Mitgenommen Haben“ von Jenifer Toksvig, im Original „What They Took With Them“. Darin zählen Flüchtlinge die Dinge auf, die sie auf ihrer Flucht transportierten.

Sie erhalten eine Stimme durch die prominenten Schauspieler, die sie zitieren, mal energisch, mal nachdenklich, mal lethargisch. Iris Berben, Mai Duong Kieu, Florence Kasumba, Katja Riemann, Lea van Acken, Dennenesch Zoudé, Volker Bruch, Bjarne Mädel, Kida Khodr Ramadan, Hans Sigl und Anatole Taubman bilden den Cast, der abwechselnd, in schnell geschnittenen Sequenzen das bisschen Hab und Gut aufzählt, das den flüchtenden Menschen geblieben ist. Für die Bildgestaltung war Stephan Burchardt verantwortlich, die Regie übernahm der Bildende Künstler und Filmemacher Mario Pfeifer. Sie verfolgen den gleichen Ansatz, wie in Großbritannien, wo die Idee unter anderem mit Oscar-Gewinnerin Cate Blanchett umgesetzt wurde. Gedreht wurden die Aufnahmen Ende Mai in Berlin.

Unter anderem zählt Katja Riemann das Hab und Gut auf, das die Flüchtlinge auf ihre beschwerliche Reise mitnahmen. (Julia Terjung)

Die im Gedicht genannten, sorgsam ausgewählten Mitbringsel lassen sich in drei große Kategorien einordnen: Lebensnotwendiges, Praktisches und Dinge, die das Leben erst lebenswert machen. Zur ersten Kategorie zählt zuallererst Nahrung und Trinken. Eine 0,5-Liter-Flasche Wasser soll für eine einwöchige Reise reichen. Damit man überhaupt etwas in den Magen bekommt, wird das unfertige Brot eingepackt - es blieb keine Zeit zum Fertigbacken. Aber auch eine Taschenlampe kann lebensnotwendig sein, falls es zu einer Seenotrettung kommen muss.

Kopftuch, Erde aus dem Garten, Gesichtsaufheller

Florence Kasumba ist "Tatort"-Ermittlerin und widmet sich anlässlich des Weltflüchtlingstags ebenfalls dem Gedicht von Jenifer Toksvig. (Julia Terjung)

Zur zweiten Kategorie gehören wichtige Unterlagen oder Medikamente, unter anderem Pillen gegen die Seekrankheit. Am eindrucksvollsten ist die dritte Kategorie: Sie stellt heraus, dass die „anonyme Masse“ aus Millionen Individuen bestehen, mit ganz unterschiedlichen Prioritäten und Hoffnungen. „Ich möchte studieren, damit ich wieder jemand bin“, hört man aus dem Mund des deutsch-österreichischen Schauspielers Volker Bruch. Ein „Kopftuch, von jemandem, der bei den Kämpfen getötet wurde“ ist ein sehr persönliches Kleidungsstück, die Lieblingsjeans mit dem Blumenmuster aber auch.

Individuelle Erinnerungen spielen eine große Rolle. Fotos, aber auch ein Stein des Hauses oder ein Stück Erde aus dem Garten können ein Stück Heimat in der Fremde sein. Dass man sich nicht sicher sein kann, dass diese Fremde einen ausnahmslos freundlich empfängt, zeigt folgender Gegenstand: „Gesichtsaufheller. Ich will, dass meine Haut weiß ist und mein Haar glatt. Sie sollen nicht wissen, dass ich ein Flüchtling bin“, zitiert Iris Berben. Aussagen wie diese lassen den Zuschauer nach sieben emotionalen Minuten nachdenklich zurück.