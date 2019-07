Das Monster ist einer von sieben Kandidaten, die bei "The Masked Singer" noch im Rennen sind. (ProSieben/Willi Weber)

Eichhorn gegen Panther, Engel gegen Astronaut – das klingt erst einmal unausgeglichen. Und ein bisschen seltsam. Es ist aber das Konzept einer TV-Show, die seit einigen Wochen von sich reden macht. Mit „The Masked Singer“ legte ProSieben den besten eigenen Show-Neustart seit 2011 hin und freut sich über die erfolgreichste neue ProSieben-Show seit dem Weggang von Stefan Raab 2015 – und das heißt schon was, hat der Sender doch wirklich einiges ausprobiert. Mit „The Masked Singer“ haben die Fernsehmacher ein Format auf Sendung geschickt, mit dem es gelingt, ein großes – und vor allem junges – Publikum jeden Donnerstag um 20.15 Uhr vor dem Fernseher zu versammeln. Vergangene Woche sahen mehr als drei Millionen Menschen (27,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen) dabei zu, wie Monster, Grashüpfer und Co. zum anonymen Gesangsduell antraten.

Das Showprinzip ist simpel: Zehn (mal mehr, mal weniger) prominente Gesichter, die halbwegs singen können, aber nicht unbedingt professionelle Sänger sein müssen, werden hinter spektakulären, handgefertigten und bis zu 25 Kilogramm schweren Masken versteckt. Mehr als 500 Arbeitsstunden stecken laut ProSieben in jedem Kostüm. Woche für Woche treten die maskierten Promis in Gesangsduellen gegeneinander an. Die Stars sprechen mit verzerrter Stimme, singen allerdings mit ihrer echten. Das Publikum entscheidet, wen es in der kommenden Woche wiedersehen will. Der Maskierte mit den wenigsten Anrufen fliegt raus – und muss vor laufender Kamera seine Maske abnehmen.

Bis dahin weiß niemand, wer hinter den Kostümen steckt. Nicht einmal die Kandidaten untereinander. Laut der Showmacher gab es noch nie zuvor so strenge Geheimhaltungsregeln wie bei „The Masked Singer“. Kleine Einspieler geben dem Publikum häppchenweise neue Hinweise darauf, wer sich wohl hinter den Kostümen verbirgt. Eine vierköpfige Jury, bestehend aus Ruth Moschner, Collien Ulmen-Fernandes, Musiker Max Giesinger und einem wechselnden Gast gibt nach dem Auftritt ihren Tipp ab – und gefühlt halb Deutschland rät mit.

Prinzip Lagerfeuerfernsehen

Das ist wenig überraschend, drückt die Show bei den Zuschauern doch gleich mehrere Gefällt-mir-Knöpfe: „Die Show kombiniert ganz unterschiedliche Erfolgsbausteine“, betont Joan Kristin Bleicher, Medienwissenschaftlerin am Institut für Medien und Kommunikation der Universität Hamburg. „Sie vereint Bauelemente einer Castingshow mit visuellen Elementen, die man eher aus dem Musicalbereich kennt.“ Hinzu komme noch die Partizipation der Zuschauer, das Mitraten – ein Element, das laut Bleicher einen besonderen Reiz ausmacht und für den Erfolg einer Unterhaltungsshow heute sehr wichtig ist. Bleicher spricht von sogenannten Lagerfeuerfernsehen: „Die Sendung schafft es, eine große Gruppe um sich zu versammeln“, betont die Expertin. „Das Sich-Austauschen über das Gesehene spielt dabei eine wichtige Rolle.“ Gesichter, durch die man die Sänger identifizieren kann, gibt es nicht. „Also schaut man genauer hin, achtet auf die Stimme, die Körpersprache“, sagt Bleicher. Dass auch Schauspieler, Sportler, Moderatoren hinter den Masken stecken können, erhöhe den Rätselfaktor. Wie kommunikativ dieser Ansatz ist, zeigt sich auf prosieben.de oder Twitter, wo die Zuschauer seit Wochen mitraten. Drei Mal kann auf ProSieben noch live gerätselt werden, bevor alle Masken gefallen sind. Ausgeträllert hat es sich bereits für den Octopus (Ex-No-Angels-Sängerin Lucy Diakovska). Auch der Schmetterling (Schauspielerin Susan Sideropoulos) und der Kakadu (Schauspieler Heinz Hoenig) mussten bereits ihre Masken fallen lassen.

Sieben Stars sind noch im Rennen: Der Engel, das Monster, das Eichhörnchen, der Kudo, der Grashüpfer, der Astronaut und der Panther. Und die Vermutungen über ihre Identitäten gehen zum Teil weit auseinander. So tippt ein Großteil der Zuschauer, dass sich Sänger Max Mutzke hinter der Maske des Astronauten verbirgt. Andere denken, Andreas Bourani oder Xavier Naidoo stecken unter dem Helm. Beim Grashüpfer reichen die Tipps von Gil Ofarim über Jan Josef Liefers bis hin zu Jérôme Boateng; für das Monster sind neben Dschungelkönigin Evelyn Burdecki unter anderem Lena Meyer-Landrut oder die Boxerin Susianna Kentikian im Gespräch. Und könnte hinter dem Eichhörnchen tatsächlich David Hasselhoff stecken?

Neu ist das Format nicht. Bereits 2015 startete die Show „King of Mask Singer“ in Südkorea. Weitere Ableger in Asien folgten. 2019 wurde das Battle in den USA umgesetzt, in Europa hat nun Deutschland den Anfang gemacht. Und es wird sicher nicht bei einer Staffel bleiben.