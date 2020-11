Wurde das Satelliten-Projekt von Ärztin Grace (Elena Anaya) und Multimilliardär Peter Swann sabotiert? Sicherheitsprofi Vincent Carbo (Tom Welling, von links) soll die Sache aufklären. (TNT Serie)

Man stelle sich einmal vor, es gäbe ein satellitengestütztes System, das frühzeitig Alarm schlägt, wenn sich irgendwo auf der Welt Viruserkrankungen ausbreiten, und das dafür sorgen würde, dass die Krisenregionen schnell mit Impfstoffen versorgt werden. Mit einem Projekt wie „Panacea“ wäre der Menschheit möglicherweise eine international grassierende Pandemie wie nun Corona erspart geblieben - doch leider ist sie nur Fiktion, die der Action-Adventureserie „The Professionals - Gefahr ist ihr Geschäft“ entstammt. Nichtsdestotrotz trifft die Produktion der Serienschöpfer Jeff Most und Michael Colleary, die am 19. November, um 20.15 Uhr, auf TNT Serie ihre Deutschlandpremiere feiert, mit ihrer Thematik den Zeitgeist - Dies gilt sowohl im Positiven als auch im Negativen.

Denn es geht auch um die ganz große Verschwörung. Im Gegensatz zu den an den Haaren herbeigezogenen Theorien diverser Corona-Leugner, die sich um Bill Gates ranken, ist in diesem Fall jedoch der Multimilliardär nicht der Verschwörer, sondern derjenige, der diesen auf die Spur kommt. Denn das oben genannte Anti-Pandemie-Projekt stammt vom steinreichen Peter Swann (Brendan Fraser, „Die Mumie“) und seiner Verlobten, der Ärztin Dr. Grace Davila (Elena Anaya), doch scheitert schon an der ersten Hürde. Beim Versuch, den Satelliten ins All zu befördern, verglüht die Trägerrakete in einer Explosion. Die beiden vermuten eine Sabotage und engagieren daraufhin den Sicherheitsexperten Vincent Corbo (Tom Welling, „Smallville“). Schließlich vermasseln sie mit ihrer Idee vielen Leuten das Geschäft.

Die Idee der frühzeitigen Pandemie-Erkennung spuckt vielen "Geschäftsmännern" in die Suppe. Auch das organisierte Verbrechen hat seine Finger im Spiel. (TNT Serie)

Zwei bekannte Gesichter aus Deutschland

Unter anderem ist offenbar das organisierte Verbrechen involviert - „Gefahr ist ihr Geschäft“ lautet schließlich nicht umsonst der Beiname der Serie. Damit nicht genug, gibt es auch noch einen Europol-Agenten (Ken Duken), der mit Corbo noch privat ein Hühnchen zu rupfen hat. Neben Ken Duken ist mit August Wittgenstein ein weiteres bekanntes deutsches Schauspielgesicht in der Actionserie vertreten. Wittgenstein ist unter anderem für seine Rolle als Oberleutnant Karl Tennstedt in der Sky-Serie „Das Boot“ bekannt. In weiteren Rollen sind Said Taghmaoui („Wonder Woman“) sowie Lisa Loven Kongsli („The Letter for the King“) zu sehen.

In der internationalen Produktion "The Professionals - Gefahr ist ihr Geschäft" sind mit Ken Duken und August Wittgenstein auch zwei deutsche Schauspieler mit von der Partie. (TNT Serie)

Auf dem Regiestuhl nehmen Bharat Nalluri sowie David Caffrey Platz. Die Dreharbeiten für „The Professionals“ fanden in Irland und Südafrika statt.